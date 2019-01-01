Интерактивное мероприятие «Пасха на Демидовской даче»



28 апреля в 11:00 и 14:00



На театрализованном представлении «Светлое Христово Воскресение» вы окажитесь в гостях у семьи заводского мастера Калистрата Серапионовича, где все вместе подготовитесь к празднику Пасхи, узнаете его историю и значения блюд пасхального стола. А также вместе с артистами фольклорного ансамбля «Соловейко» и главными героями постановки примите участие в весёлых играх, забавах и хороводах.



Стоимость: дети - 50 рублей, взрослые - 100 рублей.



Музей истории подносного промысла, ул. Тагильская, 24

