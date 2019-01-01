Культобзор на tagilcity.ru
Велопарад, казаки, фэнтези и чемпионат по FIFA
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Приближаются выходные, и TagilCity.ru вновь собрало для вас самые интересные события в новом культобзоре.

В ближайший уикэнд нас ждет несколько пасхальных мероприятий, любимые спектакли, кино, велопарад и лекция о фэнтези в литературе. В общем, скучать не придется.

Чудесных выходных!

Выставка «&»

26 и 27 апреля

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Юичиро Нода (Япония) «&».

Природа и культура в Японии постоянно сливаются. Юичиро Нода черпает вдохновение из своей культуры, несмотря на то, что живет в Европе. Он ищет красоту в неожиданном. Его фотографии содержат мощь причудливых форм.

Вход свободный.

Галерея «Угол», ул. Карла Маркса, 20а
Концерты
«Салют Победы»

27 апреля в 16:00

Стоимость: 200 рублей

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
Квартирник

27 апреля в 21:00

Квартирник пройдёт в формате джема. Ждите импровизаций от blues-rock музыкантов Нижнего Тагила.

Гости из Екатеринбурга - блюзовая команда WHITE RABBIT.

Стоимость: 300 рублей

«Гагарин-бар», ул. Хохрякова, 17
Фестиваль традиционной казачьей культуры «Как казаки с Днем Светлой Пасхи поздравляют»
28 апреля в 13:00


Храм св. прп. Сергия Радонежского, ул. Металлургов, 32
Музеи

Лекция «О системах мироздания в литературе фэнтези»

27 апреля в 15:00

 На лекции пойдет речь о таких знаковых произведениях в жанре фэнтези, как «Хроники Амбера» Роджера Желязны, «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина, «Ведьмак» Анджея Сапковского, «Лабиринты Ехо» Светланы Мартынчик и Игоря Стёпина, «Плоский мир» Терри Пратчетта и других.
Лекцию читает Татьяна Мезенина.

Стоимость: 50 рублей для взрослых, 30 рублей для студентов, пенсионеров, школьников.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4

Интерактивное мероприятие «Пасха на Демидовской даче»

28 апреля в 11:00 и 14:00

На театрализованном представлении «Светлое Христово Воскресение» вы окажитесь в гостях у семьи заводского мастера Калистрата Серапионовича, где все вместе подготовитесь к празднику Пасхи, узнаете его историю и значения блюд пасхального стола. А также вместе с артистами фольклорного ансамбля «Соловейко» и главными героями постановки примите участие в весёлых играх, забавах и хороводах.

Стоимость: дети - 50 рублей, взрослые - 100 рублей.

Музей истории подносного промысла, ул. Тагильская, 24

Мастер-класс «Роспись подноса»

27 апреля в 15:00

Под руководством признанного мастера и опытного педагога Жанны Овчинниковой вы распишете поднос с цветочным мотивом.

Стоимость: 300 рублей.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 4

Спектакли
«Приключения поющих поросят»

27 апреля в 11:00, 13:00

Стоимость: 150 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Дюймовочка»

28 апреля в 11:00, 13:00

Стоимость: 150 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
Премьера спектакля «Аленький цветочек»

27 и 28 апреля в 16:00

В избушке, расположившейся в густой и загадочной лесной чаще, живет добрая травница-ведунья. Она собирает коренья, цветы и в магическом котле варит из них сказки. К ней в гости и отправятся зрители, вместе попьют ароматный травяной чай и посмотрят спектакль про самый прекрасный на свете Аленький цветочек.

Стоимость: 200 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Ханума»
28 апреля в 18:00

Стоимость: 450 - 500 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«О любви»
27 апреля в 18:00

Стоимость: 450 - 500 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Бременские музыканты»

28 апреля в 12:00

Стоимость: 150-180 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

Разное

«ПораНаВел»

28 апреля в 12:30

Уже шестой год ВелоКлуб приглашает всех велолюбителей нашего города, от 14 лет и старше, празднично и весело вместе открыть новый велосезон.

С 10:00 будет открыта обязательная регистрация для участников велопробега. Также пройдут развлекательно-познавательные конкурсы: на владение железным конем, лучший карнавальный велокостюм, знание ПДД; розыгрыш призов, лотерея, угощение и многое другое.

Площадь за КДК «Современник»

Единый день Юнармии

27 апреля в 13:00

В этот день более ста школьников города получат звание юноармеец. Ребята познакомятся с армейским бытом, военной историей, посетят казарму, увидят спецтехнику и современную экипировку солдат, поучаствуют в квиз-игре. Завершится единый день Юнармии праздничным концертом.

Городской Дворец молодежи
Мастер-класс по живописи акрилом

28 апреля в 14:00

Написать картину на мастер-классе можно без навыков рисования.

Стоимость: 1100 рублей

Отель «Демидов Плаза»

Открытое первенство города по фигурному катанию «Тагильская льдинка»

27 апреля в 11:30

ФОК «Президентский»



Первый чемпионат по FIFA

28 апреля в 19:00

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Кино
«Синонимы»

27 и 28 апреля в 18:40

«Красногвардеец»

«Букашки»

27 и 28 апреля

«Россия»: 10:00, 13:25, 16:50
«Родина»: 10:00, 13:25, 16:50
«Большое путешествие»
27 и 28 апреля

«Россия»: 11:45, 15:10, 18:35
«Родина»: 11:45, 15:10, 18:35
ТЦ DEPO: 10:10, 11:55, 13:40, 14:15, 15:40, 18:10
«Красногвардеец»: 11:00, 17:00
«Мульт в кино»
27 и 28 апреля в 10:40

ТЦ DEPO
28 апреля - Пасха
Текст и оформление: Нателла Николова
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