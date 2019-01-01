Лекция «О системах мироздания в литературе фэнтези»
27 апреля в 15:00
На лекции пойдет речь о таких знаковых произведениях в жанре фэнтези, как «Хроники Амбера» Роджера Желязны, «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина, «Ведьмак» Анджея Сапковского, «Лабиринты Ехо» Светланы Мартынчик и Игоря Стёпина, «Плоский мир» Терри Пратчетта и других.
Лекцию читает Татьяна Мезенина.
Стоимость: 50 рублей для взрослых, 30 рублей для студентов, пенсионеров, школьников.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4