«Это мой первый тур, я еду одна и, честно говоря, очень боюсь.Боюсь, что никто не придёт, боюсь, что останусь ночевать на вокзале, боюсь, что что-то пойдёт не так.В любом случае, надеюсь, что вы рады этому факту так же, как и я.Ведь наконец-то со многими я могу увидеться вживую, узнать вас, тех, кто уже давно слушает мои песни.Я обещаю привезти с собой чуточку тепла и уюта. Будут старые и новые песни и стихи. Приходите и рассказывайте своим друзьям, надеюсь, мы с вами встретимся».