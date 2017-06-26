В Нижнем Тагиле появился магазин профессиональной косметики KUKLA.
В магазине KUKLA собраны все известные марки продукции по уходу за волосами, материалы для наращивания волос, ногтей ресниц, новинки nail-art, косметика по уходу за телом и эксклюзивная линия SPA и парафинотерапии, оборудование для салонов красоты и безопасная техника для проведения бьюти-процедур в домашних условиях.
Постоянные акции, подарки и конкурсы. А также профессиональные еженедельные мастер-классы от ведущих специалистов бьюти-индустрии!
Kukla
12 магазинов в Уральском регионе
KUKLA
Магазин KUKLA предлагает широкий ассортимент продукции для наращивания моделирования и дизайна ногтей, волос и ресниц, также серии SPA-уходов, специальной салонной техники, материалов для маникюра, татуажа, депиляции.
Kukla
У нас вы сможете найти большой ассортимент материалов и косметики собственного производства JessNail Professional
Цели
Цель компании - создавать клиенту желаемый образ, не ограничивая его возможности. Компания разрабатывает и реализует новые материалы и технологии для индустрии и красоты.
Качество
Сочетание современных технологий и высокого профессионализма позволяет выпускать продукцию высокого качества, пользующуюся популярностью среди миллионов потребителей.
Kukla
Опыт работы в индустрии красоты более 10 лет. Безопасный, сертифицированный товар высокого качества
Ассортимент магазина KUKLA предназначен:
Для девушек и женщин любого возраста и социального статуса;
Для тех, кто ведет здоровый образ жизни и уделяет особое внимание своему внешнему виду;
Для тех, кто интересуется новинками и готовы с ними экспериментировать.
Средний ценовой сегмент: средний чек - 500 рублей.
Kukla
Продавцы-консультанты магазина KUKLA - действующие мастера ногтевого сервиса
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ВОЛОС
Компания JessNail Professional предлагает широкий выбор материалов для наращивания волос высокого качества, позволяющих создавать прически различных моделей и цветов. Всегда в продаже натуральные и искусственные волосы на лентах, капсулах и на срезе, а также украшения и расчески.
Натуральные волосы
Искусственные волосы
Парики и чёлки
Уход за волосами
Украшения
Расчески
Средства для снятия волос
Инструменты и материалы для наращивания волос
Kukla
Каждые две недели эксклюзивная цена на разные категории: более 20 товаров по специальной цене
НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Инструменты для маникюра и педикюра от JessNail Professional имеют ряд преимуществ:
Высокое качество продукции. Будь то средства для ногтей, жидкости или пилки. Мы тщательно контролируем производство и готовы предоставить необходимые сертификаты качества.
Экономия. Наша продукция для ухода за ногтями оптимальна по соотношению цены и качества и не имеет аналогов на рынке.
Результат. Приобретая набор средств для ногтевого сервиса, вы можете быть уверены, что необходимый эффект будет достигнут.
Гелевая система
Акриловая система
Дизайн
Инструменты
Жидкости для ногтей
Пилки, блоки, полировки
Масло для кутикулы
Расходные материалы
Дезинфекция
Ванночки для маникюра
Все для педикюра
Кисти
Кейсы и сумки
Средства по уходу за ногтями
Аксессуары
Kukla
У нас закупаются брендовые салоны и beauty-мастера
Ресницы для наращивания
Магазин «KUKLA» предлагает материалы премиум класса для наращивания ресниц. У нас широкий ассортимент ресниц для наращивания.
Материалы для наращивания ресниц обязательно должны быть высокого качества. От этого напрямую зависит результат работы. Из-за некачественных материалов реснички могут выглядеть неряшливо, добиться необходимого вам эффекта будет трудно.
В магазине «KUKLA» вы найдете инструменты для ресниц и бровей, обезжириватели, сами реснички и сопутствующие товары.
Накладные ресницы
Ресницы для наращивания
Обезжириватели
Жидкости для снятия ресниц
Инструменты для ресниц и бровей
Средства ДО и ПОСЛЕ депиляции
Шелковистая кожа, которая долгое время не перестает радовать своей гладкостью — не это ли залог уверенности в себе в любое время года? Поэтому сейчас все чаще женщины отказываются от бритвенных станков в пользу разнообразных методов депиляции волос.
В магазине «KUKLA» найдется всё необходимо для депиляции, как для тех, кто просто следит за своей кожей, так и для тех, кто занимается депиляцией профессионально.
Сахараная паста «Шугаринг»
Гели
Спреи
Масла
Крем
Тальк
и другие средства необходимые ДО депиляции и ПОСЛЕ
SPA и Парафинотерапия
Парафинотерапия – одна из любимых процедур женщин всех возрастов, которая способна увлажнять, омолаживать и тонизировать кожу за короткое время воздействия. Ухаживающие процедуры с парафином одинаково хорошо подходят для рук, для ног, а также широко используются в косметологии для благотворного воздействия на кожу лица и тела.
Во время воздействия парафина на кожу заметно улучшается кровообращение в тканях, выводятся токсины благодаря расширению пор, запускаются процессы регенерации кожи, благодаря чему микротравмы, раздражение и сухость становятся практически незаметны, а руки выглядят ухоженно и молодо. Также нельзя не отметить влияние парафина на суставы и нервную систему.
Парафин для парафинотерапии от JessNailProfessional пользуется заслуженным спросом на рынке бьюти-услуг.
Парафин
Spa-парафин
Косметический парафин
Ванны для парафинотерапии
Сопутствующие материалы
Одноразовая продукция
Уход за телом и руками
Электроприборы
JessNail является одним из лидеров в производстве электроприборов для маникюра и педикюра. Высокое качество продукции достигается многоуровневой системой контроля и лабораторным тестированием каждой модели. Мы предлагаем оптовым клиентам заказать электрические машинки по низким ценам. В магазине вы сможете купить любое оборудование для ухода за руками на выгодных условиях.
Аппараты для маникюра и педикюра
Пылесборники
LED лампы
УФ лампы
Дезинфекторы
Стерилизаторы
Сменные УФ лампы
Колпачки абразивные
Насадки и держатели
Kukla
Мы работаем каждый день, чтобы вы были на вершине красоты, успеха и процветания
Сеть магазинов профессиональной косметики «KUKLA»
Адрес: Нижний Тагил, Торговый центр «Кит», Черноисточинское шоссе, 49, 2 этаж