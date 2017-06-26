Парафинотерапия – одна из любимых процедур женщин всех возрастов, которая способна увлажнять, омолаживать и тонизировать кожу за короткое время воздействия. Ухаживающие процедуры с парафином одинаково хорошо подходят для рук, для ног, а также широко используются в косметологии для благотворного воздействия на кожу лица и тела.



Во время воздействия парафина на кожу заметно улучшается кровообращение в тканях, выводятся токсины благодаря расширению пор, запускаются процессы регенерации кожи, благодаря чему микротравмы, раздражение и сухость становятся практически незаметны, а руки выглядят ухоженно и молодо. Также нельзя не отметить влияние парафина на суставы и нервную систему.



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