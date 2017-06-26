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В Нижнем Тагиле появился магазин профессиональной косметики KUKLA.

В магазине KUKLA собраны все известные марки продукции по уходу за волосами, материалы для наращивания волос, ногтей ресниц, новинки nail-art, косметика по уходу за телом и эксклюзивная линия SPA и парафинотерапии, оборудование для салонов красоты и безопасная техника для проведения бьюти-процедур в домашних условиях.


Постоянные акции, подарки и конкурсы. А также профессиональные еженедельные мастер-классы от ведущих специалистов бьюти-индустрии!
Kukla
12 магазинов в Уральском регионе
KUKLA
Магазин KUKLA предлагает широкий ассортимент продукции для наращивания моделирования и дизайна ногтей, волос и ресниц, также серии SPA-уходов, специальной салонной техники, материалов для маникюра, татуажа, депиляции.
Kukla
У нас вы сможете найти большой ассортимент материалов и косметики собственного производства JessNail Professional
Цели
Цель компании - создавать клиенту желаемый образ, не ограничивая его возможности. Компания разрабатывает и реализует новые материалы и технологии для индустрии и красоты.
Качество
Сочетание современных технологий и высокого профессионализма позволяет выпускать продукцию высокого качества, пользующуюся популярностью среди миллионов потребителей.
Kukla
Опыт работы в индустрии красоты более 10 лет. Безопасный, сертифицированный товар высокого качества
Ассортимент магазина KUKLA предназначен:
  • Для девушек и женщин любого возраста и социального статуса;
  • Для тех, кто ведет здоровый образ жизни и уделяет особое внимание своему внешнему виду;
  • Для тех, кто интересуется новинками и готовы с ними экспериментировать.

Средний ценовой сегмент: средний чек - 500 рублей.
Kukla
Продавцы-консультанты магазина KUKLA - действующие мастера ногтевого сервиса
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ВОЛОС
Компания JessNail Professional предлагает широкий выбор материалов для наращивания волос высокого качества, позволяющих создавать прически различных моделей и цветов. Всегда в продаже натуральные и искусственные волосы на лентах, капсулах и на срезе, а также украшения и расчески.
  • Натуральные волосы
  • Искусственные волосы
  • Парики и чёлки
  • Уход за волосами
  • Украшения
  • Расчески
  • Средства для снятия волос
  • Инструменты и материалы для наращивания волос

Kukla
Каждые две недели эксклюзивная цена на разные категории: более 20 товаров по специальной цене
НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Инструменты для маникюра и педикюра от JessNail Professional имеют ряд преимуществ:

  • Высокое качество продукции. Будь то средства для ногтей, жидкости или пилки. Мы тщательно контролируем производство и готовы предоставить необходимые сертификаты качества.
  • Экономия. Наша продукция для ухода за ногтями оптимальна по соотношению цены и качества и не имеет аналогов на рынке.
  • Результат. Приобретая набор средств для ногтевого сервиса, вы можете быть уверены, что необходимый эффект будет достигнут.

  • Гелевая система
  • Акриловая система
  • Дизайн
  • Инструменты
  • Жидкости для ногтей
  • Пилки, блоки, полировки
  • Масло для кутикулы
  • Расходные материалы
  • Дезинфекция
  • Ванночки для маникюра
  • Все для педикюра
  • Кисти
  • Кейсы и сумки
  • Средства по уходу за ногтями
  • Аксессуары
Kukla
У нас закупаются брендовые салоны и beauty-мастера
Ресницы для наращивания
Магазин «KUKLA» предлагает материалы премиум класса для наращивания ресниц. У нас широкий ассортимент ресниц для наращивания.

Материалы для наращивания ресниц обязательно должны быть высокого качества. От этого напрямую зависит результат работы. Из-за некачественных материалов реснички могут выглядеть неряшливо, добиться необходимого вам эффекта будет трудно.

В магазине «KUKLA» вы найдете инструменты для ресниц и бровей, обезжириватели, сами реснички и сопутствующие товары.

  • Накладные ресницы
  • Ресницы для наращивания
  • Обезжириватели
  • Жидкости для снятия ресниц
  • Инструменты для ресниц и бровей

Средства ДО и ПОСЛЕ депиляции
Шелковистая кожа, которая долгое время не перестает радовать своей гладкостью — не это ли залог уверенности в себе в любое время года? Поэтому сейчас все чаще женщины отказываются от бритвенных станков в пользу разнообразных методов депиляции волос.

В магазине «KUKLA» найдется всё необходимо для депиляции, как для тех, кто просто следит за своей кожей, так и для тех, кто занимается депиляцией профессионально.

  • Сахараная паста «Шугаринг»
  • Гели
  • Спреи
  • Масла
  • Крем
  • Тальк
  • и другие средства необходимые ДО депиляции и ПОСЛЕ
SPA и Парафинотерапия
Парафинотерапия – одна из любимых процедур женщин всех возрастов, которая способна увлажнять, омолаживать и тонизировать кожу за короткое время воздействия. Ухаживающие процедуры с парафином одинаково хорошо подходят для рук, для ног, а также широко используются в косметологии для благотворного воздействия на кожу лица и тела.

Во время воздействия парафина на кожу заметно улучшается кровообращение в тканях, выводятся токсины благодаря расширению пор, запускаются процессы регенерации кожи, благодаря чему микротравмы, раздражение и сухость становятся практически незаметны, а руки выглядят ухоженно и молодо. Также нельзя не отметить влияние парафина на суставы и нервную систему.

Парафин для парафинотерапии от JessNailProfessional пользуется заслуженным спросом на рынке бьюти-услуг.

  • Парафин
  • Spa-парафин
  • Косметический парафин
  • Ванны для парафинотерапии
  • Сопутствующие материалы
  • Одноразовая продукция
  • Уход за телом и руками

Электроприборы
JessNail является одним из лидеров в производстве электроприборов для маникюра и педикюра. Высокое качество продукции достигается многоуровневой системой контроля и лабораторным тестированием каждой модели. Мы предлагаем оптовым клиентам заказать электрические машинки по низким ценам. В магазине вы сможете купить любое оборудование для ухода за руками на выгодных условиях.

  • Аппараты для маникюра и педикюра
  • Пылесборники
  • LED лампы
  • УФ лампы
  • Дезинфекторы
  • Стерилизаторы
  • Сменные УФ лампы
  • Колпачки абразивные
  • Насадки и держатели
Kukla
Мы работаем каждый день, чтобы вы были на вершине красоты, успеха и процветания

Сеть магазинов профессиональной косметики «KUKLA»

Адрес: Нижний Тагил, Торговый центр «Кит», Черноисточинское шоссе, 49, 2 этаж

+7(912)270-77-55

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