Интерактивное мероприятие «Графология. Напиши – и я скажу, кто ты»
27 июля в 15:00
Хотели бы вы научиться читать мысли незнакомого человека и распознавать скрытые черты его характера? Если да, то новое интерактивное мероприятие именно для вас.
Вы научитесь азам графологии - анализу характера человека по его почерку.
Стоимость: дошкольник - 25 рублей, учащийся - 50 рублей, студент - 60 рублей, пенсионер - 70 рублей, взрослый - 75 рублей.
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская,8