Друзья, снова наступают выходные! Мы подобрали для вас самые интересные события в городе!



В эти выходные все рыжие города дружным оранжевым маршем пройдут по набережной Тагильского пруда. Еще нас ждет парад тагильской флотилии и битва любителей рэпа.



Куда еще отправиться в выходные, читайте в новом культобзоре TagilCity.ru.



