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Фестиваль рыжих, рэп-битва и тагильская флотилия
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья, снова наступают выходные! Мы подобрали для вас самые интересные события в городе!

В эти выходные все рыжие города дружным оранжевым маршем пройдут по набережной Тагильского пруда. Еще нас ждет парад тагильской флотилии и битва любителей рэпа.

Куда еще отправиться в выходные, читайте в новом культобзоре TagilCity.ru.

Выставки
Выставка «Время»
26 июля в 18:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Арчин Сагдик (Германия).

Галерея «Угол» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а

Выставка «Переноска, перевязка»
26 июля в 18:00

Автор — Кэтрин Паркер Альманас (США).

Выставка передает эмоциональное состояние пациента больницы.

Дом Художника, ул. Уральская, 4/1
Выставка «RTK»
26 июля в 18:00


Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Богдана Долматова (Россия).


Галерея «BESPREDEL», библиотека № 7, ул. Фрунзе, 17А

Выставка UTTARABOPHA
27 июля в 18:00

Кира Сергеевна или uttarabopha - художница из Екатеринбурга.
Она делает самобытную графику, используя контрастные цвета и экспрессивную линию, создавая подвижную, пульсирующую вселенную.


Галерея «Народная»,
гаражный кооператив за парком «Народный»
Фестиваль рыжих
28 июля с 14:00

13:00 – Сбор участников парада у отеля «Демидов-Плаза»
14:00 – Старт парада
14:10 – Развлекательная программа, работа площадок
16:00 – Выступление Кати Чеховой
17:00 – Окончание работы фестиваля

Музеи
Променад «Тагильская флотилия»
27 июля в 14:00

«Субботний променад на Демидовской даче» будет посвящен Дню военно-морского флота в России.

Этот день вы сможете провести с юными моряками детского морского центра «Парус» и Крапивинского отряда «Кречет» ГДДЮТ.

В 15.00 - парад тагильской флотилии «Паруса в кильватерном строю». На него выйдут все парусные суда, включая яхту «Алый парус».

Вход свободный.

Парк музея «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
Интерактивное мероприятие «Графология. Напиши – и я скажу, кто ты»
27 июля в 15:00

Хотели бы вы научиться читать мысли незнакомого человека и распознавать скрытые черты его характера? Если да, то новое интерактивное мероприятие именно для вас.
Вы научитесь азам графологии - анализу характера человека по его почерку.

Стоимость: дошкольник - 25 рублей, учащийся - 50 рублей, студент - 60 рублей, пенсионер - 70 рублей, взрослый - 75 рублей.

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская,8
Интерактивное мероприятие «День загадок»
27 июля в 15:00

На мероприятии вас ждут загадки, ребусы и головоломки.

Стоимость: дошкольник - 25 рублей, учащийся - 55 рублей, студент - 75 рублей, пенсионер - 85 рублей, взрослый - 100 рублей

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1А
Разное
Всероссийские соревнования по лыжному двоеборью «Малахитовая шкатулка»
26-29 июля

Гора Долгая СДЮСШОР «Аист», ул. Долгая, 1
Рэп-битва
28 июля в 18:00

Участнику дается 1,5 минуты, победителя определит жюри.

Бесплатно

Галерея «Народная», гаражный кооператив за парком «Народный»
Вечер джаза
26 июля в 20:00

Вход свободный.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Klever festival
26 июля в 16:00


Вас ждёт лотерея с призами, авторские десерты, мини-ярмарка приятных мелочей, цветочные композиции и барельефы.

Стоимость: бесплатно

KLEVER COFEE, ул. Карла Маркса, 44
Кино
«Король лев»

27 и 28 июля

«Россия», «Родина»,
«Красногвардеец»,
ТЦ DEPO.
«Шаг вперед 6: Год танцев»

27 и 28 июля

«Родина», «Россия»
«Видок: Охотник на призраков»
27 и 28 июля

«Родина», «Россия»
«Приключения Реми»
27 и 28 июля

«Родина», «Россия»
Волшебных выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова
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