Будни в Нижнем Тагиле: квартирник, гогольмания и новые выставки

Друзья! Вот и подходят к концу теплые летние денечки и впереди нас ждет мягкая, уютная осень. TagilCity.ru собрал самые интересные мероприятия последней летней недели.



Кинопрокат порадует вас премьерой заключительного фильма в мистической трилогии «Гоголь», где наконец-то откроются все тайны и загадки. А кинотеатр «Родина» накануне премьеры покажет на широком экране предыдущие части трилогии.



В эту пятницу пройдет открытие сезона квартирников в ДК им. Гагарина. Приглашаются все, кто любит слушать музыку в тесной компании и почти домашней обстановке.



А также новые выставки, экскурсии и мастер-класс ждут вас на этой неделе в Нижнем Тагиле.

Хорошей и легкой вам недели!

