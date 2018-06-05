Будни в Нижнем Тагиле: квартирник, гогольмания и новые выставки

Друзья! Вот и подходят к концу теплые летние денечки и впереди нас ждет мягкая, уютная осень. TagilCity.ru собрал самые интересные мероприятия последней летней недели.
Кинопрокат порадует вас премьерой заключительного фильма в мистической трилогии «Гоголь», где наконец-то откроются все тайны и загадки. А кинотеатр «Родина» накануне премьеры покажет на широком экране предыдущие части трилогии.
В эту пятницу пройдет открытие сезона квартирников в ДК им. Гагарина. Приглашаются все, кто любит слушать музыку в тесной компании и почти домашней обстановке.
А также новые выставки, экскурсии и мастер-класс ждут вас на этой неделе в Нижнем Тагиле.
Хорошей и легкой вам недели!