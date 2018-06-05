Культобзор на tagilcity.ru
Будни в Нижнем Тагиле: квартирник, гогольмания и новые выставки
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Вот и подходят к концу теплые летние денечки и впереди нас ждет мягкая, уютная осень. TagilCity.ru собрал самые интересные мероприятия последней летней недели.

Кинопрокат порадует вас премьерой заключительного фильма в мистической трилогии «Гоголь», где наконец-то откроются все тайны и загадки. А кинотеатр «Родина» накануне премьеры покажет на широком экране предыдущие части трилогии.

В эту пятницу пройдет открытие сезона квартирников в ДК им. Гагарина. Приглашаются все, кто любит слушать музыку в тесной компании и почти домашней обстановке.

А также новые выставки, экскурсии и мастер-класс ждут вас на этой неделе в Нижнем Тагиле.
Хорошей и легкой вам недели!
Мероприятия 22 – 24 августа
Выставка скульптора Владимира Павленко «Избранное…»
С 28 августа по 14 октября 2018 года
28 августа в 17.00 состоится открытие камерной выставки к 75-летию тагильского скульптора Владимира Павленко «Избранное…».
На камерной выставке представлены скульптуры, малая пластика, медальерное искусство художника.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7.
Выставка художника Виктора Васильевича Рожкова «Истории тагильчан».
С 24 августа по 29 сентября 2018 года
На выставке представлена 31 работа тагильского художника Виктора Васильевича Рожкова разных лет. Это натюрморты, лирические и сельские пейзажи, ассоциативные и исторические произведения, выполненные пастелью, гуашью, маслом и другими материалами.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7.
Авторский мастер-класс по росписи по воде
30 августа в 18.30
Уникальная в своем роде техника росписи. Яркими красками создаются красивые узоры и разводы настоящее волшебство красок!

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская 4.
Стоимость: 800 рублей, дети до 7 лет вместе – бесплатно.
Обзорная экскурсия по дому-музею А.П. Бондина
30 августа в 18.00
Вы узнаете о непростой судьбе тагильского писателя Алексея Петровича Бондина,его известных произведениях, изобретениях и увлечениях.

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8.
Стоимость: дошкольник – 6,5 руб., учащийся – 32,5 руб., студент – 45 руб., пенсионер – 55 руб., взрослый – 75 руб.
31 августа в 21.00
Квартирник в «Гагарин-баре
Гагарин «открыл дверь в небеса», так говорили в газетах. А ДКЖ им. Гагарина отрывает двери для вас!

31 августа у нас сразу два крутых события!
  • Открытие квартирников в Гагарин-баре. С вас позитив и легкое опьяне.... настроение. С нас – живая музыка и общение на любую тему. Все свои.
  • Открытие музыкальной группы. Играют ребята из Juggle Style. В меню фанк, соул, джаз, R&B и мало ли что им еще в голову взбредет.

Билеты уже в кассах ДКЖ им. Гагарина. Количество ограничено!
Цена билета: 300 руб.
Адрес: Хохрякова, 17.
Телефон: 8 (3435) 49-25-07
Кино
Марафон «ГОГОЛЬмания»
  • 29 августа
В кинотеатре «Родина» вы сможете увидеть повторы известных фильмов «Гоголь. Начало» и «Гоголь. Вий», которые состоятся в преддверии премьеры третьей части киноленты «Гоголь. Страшная месть».
20:00 – «Гоголь.Начало».
22:05 – «Гоголь.Вий».
«Гоголь. Страшная месть»
Сеансы с 30 августа по 19 сентября
КРЦ «Россия»: 12:30, 14:35, 16:40, 18:45, 20:50, 22:55
Предпремьерный показ фильма «Кислота»
27 августа в 18:30 и 21:00
Кинотеатр «Родина» представляет картину «Кислота» режиссера Александра Горчилина.
Фильм «Кислота» получил на «Кинотавре-2018» кинопремию «За лучший дебют».
Кроме того, в 18:30 также состоится встреча со сценаристом фильма Валерием Печейкиным, который представит фильм.
Спектакль «Загадочное ночное убийство собаки»
28 августа в 19:00
Главный герой романа – пятнадцатилетний подросток Кристофер берется расследовать странное убийство соседской собаки, которую неизвестный злодей проткнул вилами. Расследование приведет юношу к раскрытию другой тайны и непростому осознанию того, что случилось с его собственной семьей

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Праздники и памятные даты
27 августа
День ленточек и бубенчиков
28 августа
День надутых губ
29 августа
День рождения мотоцикла
30 августа
День Республики Татарстан
31 августа
День лошади (День Флора и Лавра)
1 сентября
День знаний
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