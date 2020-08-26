Люди, деньги, воздух. Почему тагильские предприятия не устанавливают санитарные зоны
Люди, деньги, воздух. Почему предприятия Нижнего Тагила не устанавливают санитарно-защитные зоны
В Нижнем Тагиле среди крупных промышленных предприятий только у одного определена санитарно-защитная зона. Проживание рядом с дымящими заводами грозит людям онкологией и хроническими заболеваниями. Так почему же промышленные гиганты десятилетиями не спешат оградить людей от вредного воздействия своих выбросов?
Что такое санитарно-защитная зона предприятий и для чего она нужна?
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, санатории и дома отдыха, коллективные сады, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения.
В Нижнем Тагиле строительство промышленных гигантов проходило еще в советские времена, когда понятия СЗЗ не существовало вообще. В результате чего большое количество жилых домов и социальных объектов находятся в непосредственной близости от предприятий-загрязнителей. Для людей, живущих рядом с заводами, опасность для здоровья повышается в несколько раз. Однако устанавливать СЗЗ для решения этой проблемы тагильские предприятия не торопятся.

Согласно Федеральному закону от 03.08.2018 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", промышленные предприятия должны были установить санитарно-защитные до 15 января 2019 года. Однако позже в закон внесли изменения и сроки перенеслись до 2022 года.
У каких предприятий Нижнего Тагила есть санитарно-защитная зона?
Отправив официальные запросы на крупные предприятия Нижнего Тагила, мы выяснили, что санитарно-защитная зона установлена только у ПАО «Уралхимпласт». На ЕВРАЗ-НТМК и АО НПК «Уралвагонзавод» заявили, что их проекты СЗЗ проходят согласование в государственных контролирующих органах. От ОАО «ВГОК» ответ на момент публикации материала получен не был.
Тогда мы решили нарисовать собственную карту санитарно-защитных зон промышленных заводов Нижнего Тагила, ориентируясь на нормы СанПиНа. Согласно им, для НТМК, УВЗ и УХП, как для предприятий первого класса опасности, устанавливается зона в один километр. ВГОК относится ко второму классу опасности, для него СЗЗ будет 500 метров.
Карта санитарно-защитных зон
промышленных заводов Нижнего Тагила
Однако при проектировке СЗЗ есть один важный нюанс – это границы, от которых она устанавливается. В правилах СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 («Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») говорится:
Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия до ее внешней границы в определенном направлении (в северном, восточном, юго-западном и т.д. направлениях). Или от границы земельного участка или промышленной площадки до ее внешней границы в определенном направлении.
То есть, при определении границ СЗЗ предприятие может устанавливать их от источника вредных выбросов, например, от дымящей трубы или домны. В таком случае санитарно-защитная зона будет заканчиваться забором завода, а жилые дома, даже если находятся рядом, в СЗЗ не войдут.
Такое расплывчатое определение позволяет предприятиям не включать в санитарно-защитные зоны жилые дома, что, конечно же, выгоднее для них,
рассказал экологический активист Андрей Волегов
Какие объекты, по подсчетам TagilCity.ru, вошли в СЗЗ промышленных гигантов Нижнего Тагила
Карта санитарно-защитных зон Нижнего Тагила
Парк НТМК
Стадион «Уралец»
Школа №56
​ул. Гвардейская, 20
Школа №72
​ул. Гвардейская, 12
Нижнетагильский строительный колледж
пр. Мира, 58а
Стадион «Юность»
Техникум промышленных технологий и транспорта
Городская поликлиника №4
​ул. Новострой, 24
Детский сад №137
ул. Учительская, 19
Детский сад №138
ул. ​Газетная, 103
Детский сад №111
ул. ​Газетная, 103
Детский сад №94
​Карла Маркса, 85
Реабилитационный центр для детей и подростков
​Карла Маркса, 48a
Детский сад №20
​Карла Маркса, 58
Поликлиника №1
Детский сад №30 "Вишенка"
​Карла Маркса, 10
Гостиница «Тагил»
ул. ​Садовая, 4
Детский сад №161 "Звездочка"
​ул. Октябрьской Революции, 24а
Нижнетагильский торгово-экономический колледж
ул. Садовая, 22
Школа №6 им. А.П. Бондина
​ул. Октябрьской Революции, 2
Школа №138
​ул. Красногвардейская, 1
Детский сад №148
​ул. ​Садовая, 89
Коллективный сад НТМК №14
Коллективный сад Уралхимпласта
Коллективный сад УВЗ №1
ЕВРАЗ-НТМК
УРАЛВАГОНЗАВОД
УРАЛХИМПЛАСТ
Школа №4
​ул. ​Энтузиастов, 1а
Детский сад №49 "Золотая рыбка"
​ул. ​Орджоникидзе, 36а
Машиностроительный техникум

ул. Вагоностроителей проспект, 14а
Музыкальная школа №2
​ул. ​​Академика Патона, 4
Парк ДК им. Окунева
Школа №35
​ул. ​Академика Патона, 7
Стадион «Спутник»
Школа №9
​ул. ​​Ильича, 12
Детский сад №77 "Богатырь"
​ул. ​​Тельмана, 24
Детский сад №187 "Азбука детства"
​ул. ​​​Тельмана, 15
Школа №7
​ул. ​​​Тельмана, 19
Детский сад №90 "Детство"
​ул. ​​​​Молодёжная, 9а
Детский сад №90 "Золотое зернышко"
​ул. ​​​​Молодёжная, 11а
Коллективный сад УВЗ №5
Коллективный сад УВЗ №7
СНТ №6 УВЗ Берёзка
Коллективный сад Северный-1
Коллективный сад Горняк-1
Школа №90
Черноисточинское шоссе, 60
ВГОК
Лебяжинский агломерационный цех
Высокогорский обогатительный цех и шахта Магнетитовая
ВГОК
ВГОК
Гальянский карьер
Зона предприятия
Санитарно-защитные зоны предприятий
ЕВРАЗ-НТМК
УРАЛВАГОНЗАВОД
УРАЛХИМПЛАСТ
ВГОК
Зона предприятия
Санитарно-защитная зона
Зона предприятия
Санитарно-защитная зона
Зона предприятия
Санитарно-защитная зона
Санитарно-защитная зона
Когда будут определены СЗЗ в Нижнем Тагиле и почему сроки постоянно переносятся?
В официальном ответе «Уралвагонзавод» утверждает, что санитарно-защитную зону предприятия установят не позднее 1 января 2022 года. ЕВРАЗ-НТМК называет срок – до 31 декабря 2020 года. Однако эксперты считают, что и эти сроки могут быть вновь перенесены. Основанием для такого мнения служит пример металлургического комбината.

В 2012 году природоохранная прокуратура Нижнего Тагила через суд обязала НТМК начать работу над проектированием санитарно-защитной зоны. В 2015 году территориальный отдел Роспотребнадзора выдал предприятию предписание, обязывающее утвердить СЗЗ. В 2016 году НТМК подготовил проект расчетной санитарной зоны, однако он не прошел экспертизу. Прошло еще четыре года, а НТМК до сих пор ведет разработку СЗЗ.
К сожалению, мы часто сталкивается в своей работе, когда предприятие таким образом уходит от ответственности. Потому что сумма административного наказания – она очень мала, и предприятия искусственно идут на нарушение природоохранного законодательства. Им дешевле платить штраф, нежели устранять нарушения. Мы выступаем с инициативой, чтобы сумму штрафов увеличить, а также обязать контрольно-надзорное ведомство выходить в суд с заявлением о возмещении причиненного ущерба экологии и здоровью граждан,
считает экологический активист из Челябинска Евгений Маленкин
Сроки установления СЗЗ не раз переносились и в российском законодательстве, что, конечно же, на руку промышленным предприятиям.
За эти восемь лет у нас несколько раз поменялось законодательство в этом вопросе, смещались сроки установления санитарных зон. Пока ЕВРАЗ этим занимался, не существовало каких-то предельных сроков. Потом появился предельный срок – 15 января 2019 года, он был сформулирован в 292 Постановлении РФ. Потом этот срок поменялся путем внесения изменений в ряд нормативных документов, в том числе градостроительный кодекс, закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Смысл сводился к тому, что срок для окончательного установления СЗЗ сначала сдвинули на конец 2019 года, потом – на 2022 год. Но, к сожалению, эти постоянные сдвижения сроков тоже негативно сказываются на ситуации с санитарными зонами,
рассказал начальник природоохранной прокуратуры Нижнего Тагила Денис Исаков
По мнению Андрея Волегова, перенос сроков может быть связан с модернизацией оборудования на предприятиях, которые утверждают, что оно снижает негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей.
Они говорят, что, если мы сейчас установим СЗЗ, то после модернизации оборудования ее площадь может уменьшиться, и придется составлять новые проекты. Поэтому предприятия считают нецелесообразным устанавливать санитарно-защитные зоны сейчас. Ведь тогда придется за счет собственных средств переселять людей,
поделился мнением экологический активист Андрей Волегов
Контроль и наказание за отсутствие санитарно-защитных зон
Утверждением проекта СЗЗ и контролем над мероприятиями по его проектированию занимается Роспотребнадзор.
В ходе проверок ведомство выясняет сроки и этапы разработки проекта санитарно-защитных зоны.
Однако при этом административный кодекс РФ не предусматривает наказания за нарушение сроков установления санитарно-защитных зон, в КоАПе нет такой статьи.

Если есть предписание от Роспотребнадзора, к конкретным срокам сделать те или иные мероприятия в рамках проектирования СЗЗ, и предприятие умышленно срывает эти сроки, тогда административное наказание последует. Если же предприятие занимается этой работой, то отсутствие проекта СЗЗ не является поводом для наказания. И это проблема,
отмечает природоохранный прокурор
Что же станет с теми тагильчанами, чьи дома все-таки попадут в СЗЗ? Оказывается, ответа на этот вопрос в российском законодательстве не существует.
Действующее законодательство не содержит сейчас четкого ответа, на вопрос – что делать с теми объектами, которые попадут в санитарно-защитную зону, будучи уже построенными на этом месте, и за чей счет будет переселение. Есть лишь запрет строить новое. Когда в Росреестре будут поставлены на кадастровый учет ограничения в отношении земельных участков, тогда можно будет на совершенно законных основаниях не выдавать разрешения на строительство жилых домов, социально-культурных объектов. Сейчас такого запрета нет, потому как СЗЗ не поставлена на кадастровый учет. То есть в теории на ней пока можно строить все,
сообщил Денис Исаков
В итоге становится понятно, что тагильские промышленные гиганты, в первую очередь, делают ставку на прибыль и финансовую выгоду. Утверждение санитарно-защитных зон откладывается годами, и это остается практически безнаказанным, а ведь решение этого вопроса может сделать жизнь многих тагильчан лучше. А пока Нижний Тагил продолжает занимать верхние строчки экологических антирейтингов.