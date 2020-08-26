Люди, деньги, воздух. Почему тагильские предприятия не устанавливают санитарные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, санатории и дома отдыха, коллективные сады, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения.