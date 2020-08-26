Люди, деньги, воздух. Почему тагильские предприятия не устанавливают санитарные зоны

За эти восемь лет у нас несколько раз поменялось законодательство в этом вопросе, смещались сроки установления санитарных зон. Пока ЕВРАЗ этим занимался, не существовало каких-то предельных сроков. Потом появился предельный срок – 15 января 2019 года, он был сформулирован в 292 Постановлении РФ. Потом этот срок поменялся путем внесения изменений в ряд нормативных документов, в том числе градостроительный кодекс, закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Смысл сводился к тому, что срок для окончательного установления СЗЗ сначала сдвинули на конец 2019 года, потом – на 2022 год. Но, к сожалению, эти постоянные сдвижения сроков тоже негативно сказываются на ситуации с санитарными зонами,