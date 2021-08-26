28 августа в 14.00
Лекция «Курская битва»
28 августа в 14.00
Интерактивное мероприятие «Волшебный фонарь»
28 августа в 13.00
Пешеходная экскурсия «Сердце Тагила»
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
28 августа в 15.00
Пешеходная экскурсия «Вокруг Базарной площади»
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
29 августа в 14.00
Пешеходная экскурсия «Тагил литературный»
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
29 августа в 14.00
Пешеходная экскурсия «Прогулка по парку музея «Демидовская дача»
«Загадочное ночное убийство собаки»
«Отряд самоубийц: Миссия навылет»
28 и 29 августа
ТЦ DEPO, «Россия»,«Родина»