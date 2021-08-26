29 августа в 13:00



День святых Флора и Лавра - праздник, посвященный лошадям, отмечался на Руси в конце лета. Он отличался особым торжеством, в этот день хозяева наряжались, веселились, в храмах служили молебны по случаю праздника, лошадей окропляли святой водой, кормили досыта чем-нибудь вкусненьким, и ни в коем случае нельзя было на них работать.



На мероприятии вас ждут экскурсия, викторина, посвященные этим красивым и грациозным животным, мастер-класс по изготовлению лошадки-каталки.



Стоимость: взрослые — 200 рублей, школьники — 100 рублей.



НТМИИ, ул. Уральская, 7