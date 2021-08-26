культобзор на tagilcity.ru
Праздник лошади, желтые перчатки и Ночь кино
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Приближаются выходные, и TagilCity.ru традиционно подготовило для вас подборку самых ярких событий предстоящего уикенда.

Знаете ли вы о празднике лошади? Традиционно его отмечали на Руси. В эти выходные можно приобщиться к древним традициям, отпраздновав этот праздник в музее.
Ценители искусства смогут посетить выставку фоторабот, где объектом пристального внимания стали желтые перчатки. Также киноманов приглашают сходить в кино ночью - там покажут фильмы, ставшие лидерами отечественного проката в прошлом году.

Хорошего настроения и чудесных выходных!

Музеи
Мастер-класс «Мастерская древнего человека»
28 августа в 14:00

На мастер-классе вы познакомитесь с миром древнего человека и доисторических животных, а также смастерить орудия труда и украшения в стиле «древних людей».

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
Экскурсия по выставке «В стране изумрудного Будды»
28 августа в 15.00

«В стране изумрудного Будды» – московский выставочный проект от академиков Российской Академии художеств. На выставке экспонируется более ста произведений, созданных известными российскими живописцами, графиками и скульптурами во время творческих экспедиций в Таиланде.

Стоимость: взрослые – 150 рублей; пенсионеры и студенты – 100 рублей; школьники – 50 рублей.

НТМИИ, ул. Уральская 7
Экскурсия по парку советской скульптуры
28 августа в 17.00

Вы сможете узнать, как каждая из скульптур попала в парк, где она находилась до этого, как проходил процесс реставрации, в чем художественные и исторические особенности советской парковой скульптуры и о многом другом.

Стоимость: взрослые – 150 рублей; пенсионеры и студенты – 100 рублей; школьники – 50 рублей.

НТМИИ, сквер музея
Клуб «Друзья музея природы»
28 августа в 12:00

Тема встречи: «Мы в ответе за тех, кого приручили!»
Участники биологической секции узнают как помогали домашние животные в годы Великой Отечественной войны, поговорят об ответственности за домашнего питомца.

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1
Праздник лошади
29 августа в 13:00

День святых Флора и Лавра - праздник, посвященный лошадям, отмечался на Руси в конце лета. Он отличался особым торжеством, в этот день хозяева наряжались, веселились, в храмах служили молебны по случаю праздника, лошадей окропляли святой водой, кормили досыта чем-нибудь вкусненьким, и ни в коем случае нельзя было на них работать.

На мероприятии вас ждут экскурсия, викторина, посвященные этим красивым и грациозным животным, мастер-класс по изготовлению лошадки-каталки.

Стоимость: взрослые — 200 рублей, школьники — 100 рублей.

НТМИИ, ул. Уральская, 7

28 августа в 14.00

Лекция «Курская битва»

Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1

28 августа в 14.00

Интерактивное мероприятие «Волшебный фонарь»


Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1

28 августа в 13.00

Пешеходная экскурсия «Сердце Тагила»



Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1

28 августа в 15.00

Пешеходная экскурсия «Вокруг Базарной площади»




Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1

29 августа в 14.00

Пешеходная экскурсия «Тагил литературный»




Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1

29 августа в 14.00

Пешеходная экскурсия «Прогулка по парку музея «Демидовская дача»




Музей "Демидовская дача", ул. Красногвардейская, 5а
Спорт
Поход на Южную вершину
29 августа в 12:00

В последние летние выходные горнолыжный курорт «Гора Белая» приглашает отдохнуть на природе и поднять силу духа в компании единомышленников.

Маршрут включает: обзорную экскурсию на кресельном подъёмнике; пеший маршрут до Южной вершины; обед и чай, приготовленные на костре; сопровождение инструкторов в течение всего маршрута; развлекательные игры.

Стоимость: 600 руб/чел; дети до 5 лет бесплатно.
Пеший поход
29 августа в 11.00

Клуб «Азимут» приглашает в пеший поход 13-15 км. в лесной зоне Дзержинского района, с посещением живописных мест, для всех желающих. Пройти маршрут можно и с детьми, способными пройти данную дистанцию.
Инструктора советуют взять с собой одежду по погоде, средства от комаров, перекус (чай и бутерброды).

Старт от лыжной базы Уралвагонзавода
Спектакли
«Федорино горе»
28 августа в 17:00

Стоимость: 300 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Загадочное ночное убийство собаки»

28 августа в 16:00

Стоимость: 250 рублей

Молодежный театр, ул. Ильича, 37
Концерты
Концерт на набережной
27 августа в 18:00

Кавер-группа «Контрабанда»
28 августа в 20:00


Бар «Гора», ул. Огаркова, 2

Концерт ко Дню пенсионера
29 августа в 16:00

Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера Свердловской области.

Площадь ДКНТМК
Выставки
Выставка «Корпус 1»
29 августа в 16:00

Автор — Сьюзан Розенберг Джонс (США).


Дом Художника, ул. Уральская, 4/1
«Серия желтых перчаток»
28 августа в 17:00

Новая выставка Лизы Бирд США.

«В проекте «Серия желтых перчаток» я намеревалась исследовать гендерные нормы, культурные ожидания и социальные проблемы, которые влияют на жизнь женщин. Возник ряд вопросов, ответы на которые остаются безрезультатными», – делится автор выставки.

Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Кино
«Ночь кино 2021»
28 августа

Во время акции зрители смогут бесплатно посмотреть киноработы, ставшие лидерами отечественного проката в 2020 году: фэнтези «Конек-Горбунок» 6+, приключенческий семейный фильм «Пальма» 6+ и фильм-катастрофу «Огонь» 6+
Вход свободный.

Кинотеатр «Красногвардеец»
«Кэндимен»
28 и 29 августа

ТЦ DEPO, «Россия»,«Родина»
«Легенда о Зелёном рыцаре»
28 и 29 августа

ТЦ DEPO, «Россия»,«Родина»

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»

28 и 29 августа


ТЦ DEPO, «Россия»,«Родина»

Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова
Site logo menu