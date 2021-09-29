Цифровой след, этнофест и вечерние посиделки

Новая неделя и новые мероприятия в Нижнем Тагиле в подборке от TagilCity.ru.
Приближается октябрь, а это значит, что особое внимание будет уделено старшему поколению. А мы по традиции подготовили обзор предстоящих события для людей всех возрастов.
Хорошей недели, тагильчане!
Цифровой след
Как обезопасить свои данные в интернете
Мирей Матье. Французская легенда
Вечер музыкального настроения
Лечение творчеством
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«Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Старффином»,
работает до 10 октября
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Озеро любви», работает до 31 октября
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Металл в украшении дома», работает до ноября
Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»
«Пермский Нестор летописец», работает до 30 сентября
Краеведческая библиотека музея-заповедника, ул. Уральская, 6
«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Живые традиции», работает до 30 сентября
«Дело»
с 23 сентября
«Красногвардеец»
«Титан»
в сентябре и октябре
«Красногвардеец»
Этнофест
«Разжимая кулаки»
с 9 сентября
«Красногвардеец»
My Little Pony: Новое поколение»
с 23 сентября
ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Фикси Кино»
с 16 сентября
«Красногвардеец», ТЦ ДЕПО
«Веном 2»
с 16 сентября
«Красногвардеец», ТЦ DEPO
«Вокруг света за 80 дней»
с 9 сентября
ТЦ DEPO
«Из Уфы с любовью»
Показ фильма, Дворец национальных культур (Кольцова, 23)
«Вечерние посиделки»