5 причин поменять старую электропроводку

Обязательно запланируйте замену электропроводки, если вы затеяли ремонт (или перепланировку).

Проблема даже не в том, что провода могут ломаться при попытке к ним подключиться, а в том, что они могут обламываться самопроизвольно.

Может получиться так, что через пару лет после проведённого ремонта изношенный провод в стене может погибнуть. А чтобы найти его, нужно будет долбить стену, а где именно находится проблемный участок, не знает никто.

