5 причин поменять старую электропроводку

Действительно, с каждым днём количество электроприборов в домах возрастает. А дома строились в 70-80-е годы, электропроводка исчерпала свой ресурс.
Посмотрите, что у вас стояло в квартире 10 лет назад и что у вас есть сейчас. У каждого домочадца – по телевизору, обязательно дома есть музыкальные центры, усилители, компьютеры, игровые приставки, несколько светильников. Если мы возьмём кухню – это вообще страшно. Вытяжка, которая потребляет электроэнергию, электрический чайник, микроволновая печь, электрическая плита, мультиварка, кофеварка, миксеры и, конечно, холодильник.