Советы для дома и офиса
5 причин поменять старую электропроводку
Как обеспечить безопасность для своей семьи и техники? Какой срок службы электропроводки? Как не ошибиться в выборе необходимых составляющих?
О замене электропроводки в помещении стоит задуматься абсолютно всем – и главе семейства, проживающему в квартире или частном доме, и владельцу офиса с огромным количеством техники.
Особенно это актуально для Нижнего Тагила, в котором распространены дома старой застройки.
Мы насчитали как минимум 5 причин для того, чтобы подумать о замене электропроводки.
Причина №1
Срок службы электропроводки в старых домах в среднем составляет – 15-20 лет. При этом медные провода служат 20-25 лет, а алюминиевые – 15-25.
Ответственность за дальнейшую эксплуатацию ложится на плечи владельцев помещений. Не стоит говорить о том, что последствия от работы изношенной проводки могут быть печальны.

Сравнима ли в этом случае экономия на замене электрической сети с безопасностью людей?
В старых домах в основном применялась алюминиевая проводка. Соответственно, дома в Нижнем Тагиле, и даже постройки на ГГМ, давно превзошли этот срок. Нужно заботиться о пожарной безопасности, потому что с электричеством шутки плохи.
Антон Попов
коммерческий директор торговой компании ООО «Электро МИР»
Причина №2
Количество бытовой и электротехники в современных домах и в офисах неизбежно увеличивается. Это создаёт дополнительную нагрузку на электрическую сеть «со стажем».

Обезопасить себя можно лишь одним способом – провести замену электропроводки.
Действительно, с каждым днём количество электроприборов в домах возрастает. А дома строились в 70-80-е годы, электропроводка исчерпала свой ресурс.
Посмотрите, что у вас стояло в квартире 10 лет назад и что у вас есть сейчас. У каждого домочадца – по телевизору, обязательно дома есть музыкальные центры, усилители, компьютеры, игровые приставки, несколько светильников. Если мы возьмём кухню – это вообще страшно. Вытяжка, которая потребляет электроэнергию, электрический чайник, микроволновая печь, электрическая плита, мультиварка, кофеварка, миксеры и, конечно, холодильник.

Антон Попов
коммерческий директор торговой компании ООО «Электро МИР»
«Электро МИР» поможет с заменой электрики
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Причина №3
Изношенная проводка может заявлять о себе.
Если вы хотя бы раз сталкивались со следующими ситуациями, то замена электропроводки – один из важных шагов, которые стоит предпринять в ближайшее время:
  • Искрится розетка, в частности при извлечении вилки.
  • Розетка задымилась.
  • Выключается автомат: значит, либо произошло короткое замыкание, либо на кабеле находится слишком много потребителей.
    Обезопась себя и свою технику. «Электро МИР» рекомендует
    Несколько советов для того, чтобы обезопасить свою семью и своё имущество. Все модели есть в продаже в точках «Электро МИР» по доступной для каждого покупателя цене.
    Устройство защитного отключения
    Чаще всего автомат УЗО используется в помещениях с повышенной влагой - в ванной комнате, на кухне.
    Устройство необходимо для защиты от поражения электрическим током при появлении неисправности в электроустановке.
    Автомат УЗО встраивается в щиток.
    В ассортименте есть модели от 750 рублей.

    Устройство защиты от импульсных перенапряжений
    Актуальна установка УЗИП в грозовой период. Это надежная защита от прямых ударов молнии в систему молниезащиты здания или воздушную линию электропередач.
    Устанавливается в распределительный щиток.
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    Причина №4
    Обязательно запланируйте замену электропроводки, если вы затеяли ремонт (или перепланировку).
    Проблема даже не в том, что провода могут ломаться при попытке к ним подключиться, а в том, что они могут обламываться самопроизвольно.
    Может получиться так, что через пару лет после проведённого ремонта изношенный провод в стене может погибнуть. А чтобы найти его, нужно будет долбить стену, а где именно находится проблемный участок, не знает никто.
    С чего начать и чем продолжить замену электросети?
    1
    Поиск квалифицированного специалиста
    Профессиональный электрик после выезда на дом:

    – Сделает план, схему расположения проводов
    – Составит смету
      2
      Закупка товара
      Самостоятельно или с участием электрика клиент купит все необходимые товары. Подготовка к монтажу.
      3
      Монтаж
      Сложный процесс монтажа электропроводки. Штробление, установка кабеля, подключению к распределительному щитку, диагностика.
      Контакты высококлассных специалистов – в магазинах «Электро МИР»
      В магазинах «Электромир» вам помогут связаться с проверенными компетентными электриками, которые осуществят замену электропроводки.
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      Причина №5
      Если вы всё-таки не готовы к полной замене электропроводки, то допускается частичная замена проводов. Это можно (и даже нужно) делать при установке стиральной машины, водонагревателя, электрической варочной панели и отдельной духовки.
      Важно также знать, что обогреватель в зимнее время года – самый активный потребитель тока.
      В торговой компании «Электро МИР» есть всё
      ... что связано с электрикой. Кабели, провода, электро-монтажные изделия, элементы питания, оборудование и многое другое.
      Цены могут варьироваться, в зависимости от возможностей каждого клиента.

      Телефоны:
      +7 (800) 775-90-33
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      elektromir.org

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