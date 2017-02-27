Анна Старикова

Мама Виктории

Талант и мастерство – это две очень разные вещи! Очень хорошо, если они параллельны! Мастерство с годами приобретается, а талант либо есть, либо его нет! Мы приняли приглашение на участие от редакторов этого шоу потому, что концепция этого шоу, вообще-то, состоит в том, что каждый гражданин вне зависимости от возраста и все зависимости от количества профессиональных навыков может принять здесь участие. Это не вступительные экзамены в МХАТ и не выпускные из консерватории. Это даже не конкурс! Это шоу талантов! Талант Викули в красоте её души. Именно поэтому её и любят зрители.