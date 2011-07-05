В 2017 году в Нижнем Тагиле случился 241 пожар, что на 6% выше показателя за 2016 год. При этом самыми частыми причинами инцидентов становились: неосторожное обращение с огнем – 80 случаев, неисправность электрооборудования – 55 случаев и неправильная эксплуатация печного отопления – 30 случаев.





Также было зафиксировано 668 загораний, при этом общий ущерб от пожаров за 2017 год составил 22,5 млн рублей, сообщили в городском отделе надзорной деятельности.





Из-за пожаров погибли 11 человек, среди погибших – 5 пенсионеров, 2 инвалида и 3 рабочих. Также 21 человек получил травмы.





Кроме того, в 2017 году в Нижнем Тагиле участились случаи поджогов. Согласно статистике, в 2016 году произошло 46, а в 2017 – 57 поджогов. В большинстве случаев злоумышленники поджигали автомобили.



