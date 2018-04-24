Медицинская диагностика в России: 70% принадлежит иностранным компаниям
Какой диагноз ставят российскому рынку систем диагностики?
Любой врачебный диагноз ставится на основе результатов медицинской диагностики.
Сегодня российская практика тест-систем позволяет раскодировать индивидуальный патогенез у пациентов, вести мониторинг развития заболевания, вычислять риск факторов, определяющих сложность заболевания, осуществлять правильный контроль за назначением и приёмом препаратов.
По данным Ассоциации производителей диагностических систем, оборот рынка тест-систем и реактивов без оборудования составляет 40 миллиардов рублей. 70% из них достается иностранным компаниям.
Рынок принадлежит иностранным производителям
Лабораторное оборудование для тестирования и реагенты приходится закупать у иностранных производителей. Закупки у отечественного продавца составляют всего 20%.
80 млрд рублей тратится ежегодно. Это лабораторное оборудование для тестирования и реагенты, чтобы их проводить. Из 80 миллиардов 20% принадлежит отечественным производителям, т. е. 16 млрд рублей, из которых только 4 млрд тратится на приобретение оборудования, а остальное - на реактивы. В последние годы кардинальных изменений не произошло, хотя ряд мер есть.
Сергей Катырин
Президент ТПП РФ
Российский рынок тест-систем для диагностики In vitro в 2017 году
Источник: Ассоциация производителей диагностических систем, участники рынка, информация предоставлена Inkazan.ru
По данным Ассоциации производителей диагностических систем, оборот рынка тест-систем и реактивов без оборудования составляет 40 миллиардов рублей. 70% из них достается иностранным компаниям.
Большая часть отечественных наборов предназначена для иммунохимии.
Общий объем сегмента 40 млрд руб. Отечественное 12 млрд руб. Импорт 28 млрд руб.
1 млрд руб. - тест-полоски для глюкометров 1 млрд руб. - производство питательных сред 1,5 млрд руб. - клиническая биохимия 2,0 млрд руб. - ПЦР-диагностика 6,5 млрд руб. - приборы для иммунохимии
В России около 500 компаний
Сегодня в России тест-системы и реагенты для лабораторий производят около 500 компаний. Одна из последних разработок, которую предоставил на свет фирма «Эколаб» - экспресс-тестирование. Это быстрые тесты, которые позволяют в течение 3-5 минут определить наличие или отсутствие инфекции.
Это быстрые тесты, которые позволяют в течение 3-5 минут получить результат исследования: отрицательный или положительный. Его потом нужно подтверждать. Но в экстренных случаях первый результат можно получить. У нас будут тесты для диагностики сифилиса, ВИЧ, гепатитов, ротавирусных инфекций, аденовирусных инфекций - мы имеем компоненты для этих наборов.
Сейаддин Марданлы
Основатель компании «Эколаб»
Бюрократические проволочки?
Не обходится и без бюрократических проволочек.
Одним из барьеров на пути развития отечественного рынка систем диагностики, по мнению производителей, является государственная регистрация медицинских изделий. Увеличились стоимость и сроки регистрации.
По закону сама регистрация занимает не более 50 рабочих дней. Однако в этот срок не входит проведение клинических испытаний.
В России в последнее время увеличилось количество барьеров для производства диагностических систем. Если раньше регистрация медизделий могла занимать 4 месяца, то сегодня может затянуться до года. По медицинскому направлению серьёзного прироста мы не ждём. Потому что вывод нового продукта на рынок требует регистрации, а это время и деньги.
Алексей Наумов
Директор научно-производственной фирмы ЛИТЕХ
Низкая наценка и долгая окупаемость?
По словам участников рынка, биосырье и реагенты составляют половину себестоимости диагностического набора. Еще треть - производственные затраты. Остальное налоги.
В среднем 30 процентов наценка делается. Но потом - это прайсовая цена. А когда идёт тендер, идёт опускание цены, иногда даже идёт продажа по себестоимости. Основной покупатель - это государство, медицинские учреждения, кожвендиспансеры, центральные районные больницы. Может быть, 10% - это коммерческий рынок.
Сейаддин Марданлы
Основатель компании «Эколаб»
По оценкам участников отрасли, затраты на выпуск новой продукции можно вернуть в течение года. Если добавить к этому стоимость регистрации тест-системы, срок окупаемости возрастает в три раза минимум.
Президент ТПП РФ Сергей Катырин отмечает, что по прогнозам в 2020 году объем мирового рынка медицинских изделий для лабораторной диагностики достигнет 500 млрд долларов.
Как отвоевать отечественный рынок?
Рынок сейчас на 60% и более принадлежит импортным компаниям, импортным поставщикам. Когда мы входили в проект, доля была даже выше, чем 60-70 процентов. Мы можем себе позволить снижать цену и ставить её ниже, чем у иностранных конкурентов. Мы сравнивали себя с конкурентами. Мы рассчитываем быть в несколько раз ниже по ценам.
Наталья Ермакова
Руководитель производства диагностических тест-систем компании «Ниармедик плюс»
Торгово-промышленная палата поддержит проекты производителей льготными ставками по кредитам и помощью в доработке бизнес-идей до уровня Фонда развития промышленности.
Первый этап - это отбор проектов, которые заявляют предприниматели или палаты, считаЯ ИХ важными, нужными и соответствующими критериям ФРП. Там должны быть вложены средства тех, кто заявляется. Это обязательное условие. Дальше проект дорабатывается на региональном уровне. Потом они представляют проект в ТПП - у нас есть свой совет. Мы дорабатываем проект до уровня ФРП.
Сергей Катырин
Президент ТПП РФ
Поддержку отрасли может оказать комплексная программа развития. Но профильные ведомства не работают над ней. Среди предложений участников рынка - запрет на закупку иностранных тест-систем при наличии российского аналога. Данная мера увеличит продажи ряда отечественных наборов в два-три раза. И это был бы положительный бизнес-вектор.