Медицинская диагностика в России: 70% принадлежит иностранным компаниям

Рынок сейчас на 60% и более принадлежит импортным компаниям, импортным поставщикам. Когда мы входили в проект, доля была даже выше, чем 60-70 процентов. Мы можем себе позволить снижать цену и ставить её ниже, чем у иностранных конкурентов. Мы сравнивали себя с конкурентами. Мы рассчитываем быть в несколько раз ниже по ценам.