Как считали
Выборка
Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в Нижнем Тагиле.
Показатели
Уточнили доли собственников в уставном капитале и с учетом этих долей определили суммы по ключевым финансовым показателям.
Диверсификация
Ту же процедуру провели по отношению ко всем компаниям с участием героев рейтинга.
Подсчет
Ранжировали участников по каждому показателю.
Итог
Среднее значение считали на основе мест в рейтингах по каждому показателю. Ранжировали героев по среднему значению – получили искомое место в рейтинге ТОП-100 многоимущих персон Нижнего Тагила*.
Мы не считали личные активы граждан (дома, самолеты, пароходы): реальное состояние многих крупных предпринимателей подчас невозможно оценить фискальным органам, не то что силами небольшой амбициозной редакции.
В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, в то время как бенефициары остаются в тени. Рейтинг составлен на основе данных открытых реестров по состоянию на 31 декабря 2017 года.
Мы максимально старались избежать упоминания «уехавших», тех предпринимателей, которые ведут бизнес в Нижнем Тагиле, но в самом городе уже не проживают. Старались, но отклонения возможны.
Учитывая, что бизнес в России зачастую слишком диверсифицирован, мы приняли за норму, что стоимость всех активов членов одной семьи считается стоимостью активов главы семьи.
Получился максимально объективный рейтинг богатейших персон Нижнего Тагила, но со своими оговорками
И, тем не менее, это самый объективный рейтинг. Рейтинг цифр, а не политического влияния, медийной известности и ангажированных оценок.
ООО "ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО" (100 % вместе с семьей)
ООО "УБТ-ОТЕЛЬ", ООО "УБТ-СЕРВИС", АО "УБТ-ИНВЕСТ", ЗАО "ТРЕСТ № 88", ООО СК "ТАГИЛ", ООО "СОВРЕМЕННИК", ЗАО "ПРОМСТРОЙ", АО "ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ"
ООО "ВРП УРАЛ" (100 % владеет через ООО "ПРОМОРЕСУРС" и ООО "КОНСАЛТИНГ ГРУПП ")
ООО "ПРОМИМПЭКС" (100 % через АО "АСКИТ")
ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (48,8 %), ООО "СТРОЙИНВЕСТ В Г. Н. ТАГИЛЕ" (24,8 %), ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДСК" (51 %), ООО "ДСК-ПРОЕКТ" (40 %), ООО "ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (51 %)
ООО "НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" (100 %)
ООО ТД "ТАГИЛХЛЕБ" (100 %), ООО "ТАГИЛХЛЕБ", ООО "АПХК" (100 %), АО "ТАГИЛХЛЕБ" (100 %)
ООО "УРАЛСТРОЙМОНТАЖ" (50 %) с мужем через ТД "ДЕМИДОВСКИЙ"
ООО "УРАЛСТРОЙМОНТАЖ" (50 %) с мужем через ТД "ДЕМИДОВСКИЙ"
ООО ПМХ "ТАГИЛЬСКАЯ СТАЛЬ" (100 %), АО "УЗСБ" (80 %), ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ НСМЗ" (100 %), ООО "ТАГИЛИНВЕСТ" (100 %), ООО НТТЗ "МЕТАЛЛИНВЕСТ" (80 %), ООО "МИЗМК" (80 %), АО УК "МЕТАЛЛИНВЕСТ" (95 %), ООО "МЕТАЛЛИНВЕСТ НИЖНИЙ ТАГИЛ" (100 %), ООО "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (50 %), ООО ТД "ЗМК-МЕТАЛЛИНВЕСТ" (100 %), ООО "БИЗНЕСИНВЕСТ" (90,6 %)
ООО "НТЗМК" (49 %), ООО "СТАЛЬНЫЕ АБРАЗИВЫ УЭМЗ-НТ" (100 %)
ООО "ВОДОКАНАЛ-НТ" (58 %), ООО "СТК" (50 %) с сыном
ООО "СЕРВИС" (34 %), ООО "СА", АО "СА" (22,4 %), ООО "НТСА-ЦМИ" (58,8 %), ООО "НТСА-СПЕЦАВТОТРАНС" (50 %), ООО "НТСА-БЕТТА" (55,6 %), ООО "НТСА-АЛЬФА" (50 %), ООО "НТСА-9" (58,8 %), ООО "НТСА-8" (50 %), ООО "НТСА-5" (50 %), ООО "НТСА-3" (50 %), ООО "НТСА-2" (58,8 %), ООО "НТСА-1" (50 %)
ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (19,6 %)
ООО "НТЗМК" (51 %)
ООО "АРСЕНАЛ-НТ" (100 %)
ООО "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ" (50 %), ООО "КАНЦЛЕР" (100 %), ООО "ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ" (100 %), ООО "ДС" (16,6 %), ООО "ГРОСС ХАУС" (100 %), ООО "Б-СТАЙЛ" (100 %)
ООО "АЗС-КОМПЛЕКТ" (40 %), ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (30 %), ООО "ВЕТА" (55 %), ООО "КОМПЛЕКС АЗС" (31 %), ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ ТАГИЛА" (50 %), ООО "НЕФТЕТРЕЙДИНГ" (100 %),ООО "НТ-СИТИ" (30 %), ООО "ОТИС" (30 %), ООО "ОФИС ЦЕНТР" (32 %)
ООО ТД "СТРОЙАЛЬЯНС" (100 %), ООО "СТРОЙ-ЦЕНТР" (100 %), ООО "СТАТУС" (100 %), ООО "ВЕК-НТ (100 %)
ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (100 %)
ООО "АРВИС" (100 %), ООО "НТ-СИТИ" (10 %), ООО "НЕФТЕТРЕЙДИНГ" (100 %), ООО "КОМПЛЕКС АЗС" (10 %), ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (10 %), ООО "АЗС-КОМПЛЕКТ" (10 %), ООО "АЗС ПЛЮС" (10 %)
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС СИНТУР-НТ" (100 %), ООО ЗАВОД "ЭНЕРГОМАШ СИНТУР-НТ" (100 %), ООО АРЗ "СИНТУР -НТ" (100 % через мать или жену), ООО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СИНТУР" (100 % через мать или жену)
СУММА ЧИСТЫХ АКТИВОВ
СУММА ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ВСЯ СОТНЯ БОГАТЕЙШИХ
ЛЮДЕЙ НИЖНЕГО ТАГИЛА
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА РЕЙТИНГА
ООО "ОФИС ЦЕНТР" (32 %), ООО "ОТИС" (30 %), ООО "КОМПЛЕКС АЗС" (40 %), ООО "ВЕТА" (45 %), ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (30 %), ООО "АКТИВГРУПП" (33 %), ООО "АЗС-КОМПЛЕКТ" (40 %)
ООО "СОЮЗ МЕТАЛЛ" (100 %), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (100 %
ООО "ТРАНС-М" (100 %), ООО "СТЭП" (83 % через ООО "БКТП")
ООО "УК УРАЛЬСКИЕ ФОНДЫ", ООО (100 % через ООО "ТРАНСКОМ-УРАЛ"), ООО "ТРАНСКОМ-ЭНЕРГО" (100 % через ООО "ТРАНСКОМ-УРАЛ"), ООО "ТРАНСКОМ-УРАЛ" (100 %), ООО "ТРАНСКОМ-УРАЛ ИНЖИНИРИНГ" (100 % через ООО "ТРАНСКОМ-УРАЛ"), ООО "СНЕЖИНСКИЕ КРАСКИ" (100 % через ООО "ТРАНСКОМ-УРАЛ")
ООО "СТАР" ("STAR"), ООО ТПК "РА", ООО "ТТК-РОЗНИЦА"
ООО "ЮПИТЕР-НТ" (100 %), ООО ТД "ВОСТОК" (100 %), ООО "СТРОЙ-ИНВЕСТ ГРУПП" (более 50 % по цепочке)
ООО "ВДОХНОВЕНИЕ" (100 %)
ООО ТСК "КАМЕННЫЙ ПОЯС-НТ" (100 % с сестрой), ООО "ТАГИЛ-КОМПЛЕКТ" (100 %), ООО "НОВЫЕ ОКНА" (25 %),
ООО "ТРИУМФ-УРАЛ" (30 %), ООО "СТРОЙИНВЕСТФИНАНС" (50 %), ООО "СМ-СТ" (50 %)
АО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ" (100 %), ООО "ПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ" (100 %)
ООО "ТРИУМФ-УРАЛ" (30 %), ООО "СТРОЙИНВЕСТФИНАНС" (50 %), ООО "СМ-СТ" (50 %)
ООО "СТИЛЬ-ПРОФИ" (100 %), ООО "ПРОЕКТ АУТДОР" (100 %), ООО "ЕВРОПА" (100 %), ООО "ВАВИЛОН" (100 %)
ООО "КРЦ" (100 % через семью), ООО "КИНОМАКС НИЖНИЙ ТАГИЛ" (90 %)
ООО "УДСК" (100 %), ООО ЛК "ДВИЖЕНИЕ" (100 %)
ООО "АТЛАНТ" (100 %)
ООО "ИТ" (100 %), ООО "КОМБИНАТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УСЛУГ" (80 %), ООО "ГОСТИНИЦА "ТАГИЛ" (100 %)
ООО "РЕСУРС" (100 %)
ООО ТД "УРАЛПРОДУКТ" (100 %), ООО "МАГНАТ" (33 %)
В период подготовки исследования, к сожалению, скончался Владислав Тетюхин. Сумма чистых активов создателя Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра составляла более 2 млрд рублей, что позволяло ему
претендовать на первое место
и звание самого богатого
жителя Нижнего Тагила. Практически все свое состояние после продажи акций компании-мирового лидера по производству титана Тетюхин вложил в создание медицинского учреждения. Весной этого года появились сообщения о снижении количества операций по ОМС в УКЛРЦ на 25 %.
АО "МЕТАЛЛИНДУСТРИЯ-НТ" (100%)
ООО "ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ" (100 %) подставной директор
ЗАО ПП "УРАЛ" (81 %), ООО "РСК УРАЛ-СТРОЙ" (100 %), ЗАО "НТМФ" (73 %)
ООО "АСМОТО ТАГИЛ" (100 %)
ООО "РСМ-НТ" (100 %)
ООО "УТК БАСТИОН" (100 %), ООО "БАСТИОН" (100 %)
ООО" ВИКТОРИЯ" (100 %)
ООО "ЭРА" (51 %), ООО "МИР ДОМАШНЕЙ ТЕХНИКИ" (61 %)
АО "СТРОЙКОМ" (100 %)
ООО "ЦЕНТР-НТ" (100 %)
ООО "СМАЙЛИ РЕГИОН"
ООО "СТРОЙТОРГ" (100 %)
ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ-ТАГИЛ" (100 % по цепочке)
ООО "ТД НТППМП" (50 %), АО "НТППМП" (51 %), АО УК "МЕТАЛЛИНВЕСТ" (5 %), ООО "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (50 %)
ОО СК "ОМЕГА" (100 %), ООО ТПК "ГРАНД" (100 %), ООО "ВЕС" (100 %)
ООО "ОФИС ЦЕНТР" (36 %), ООО "ОТИС" (40 %), ООО "НТ-СИТИ" (30 %), ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ ТАГИЛА" (50 %), ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (30 %)
ООО "МЕДИКОМ" (100 %)
ООО "ВОДОКАНАЛ-НТ" (22 %)
ООО ИК "ТСТ-ИНВЕСТ" (100 %), ООО "ТСТ" (100 %), ООО "КНТ" (50 %)
ООО "СТ" (40 %), ООО "РВУ" (40 %), ООО "КОМПОЗИТ" (39 %)
ООО "УРАЛКОНТРАКТНЕФТЬ" (100 %), ООО "ДОБРОТА.НТ" (100 %)
АО "СТАЛЬКОМ" (100 %)
АО "КРАССО" (100 %)
ООО "САТУРН - НТ" (100 %)
Владелец официального дилера «Рено» в Нижнем Тагиле «Сатурн-НТ» – пермский миллиардер Александр Репин, один из
самых богатых бизнесменов Прикамья.
В его холдинг «Сатурн-НТ» помимо 12 автосалонов входит одна из крупнейших строительных фирм Перми, агрохолдинг, девелоперская компания. По данным на 2017 год, оборот группы составил 20 млрд рублей при чистой прибыли в 900 млн рублей. Но даже без учета этих активов Александр Репин попал на 64-ю строчку рейтинга богатейших тагильчан.
ООО ЧОО "ВЫМПЕЛ-А" (95 %)
ООО "КОММУНСТРОЙИНВЕСТ" (100 %), НЧУ ПОО "УИПК "21-Й ВЕК" (доля неизвестна, активы 21,3 млн рублей)
ООО "СТ" (30 %), ООО "РВУ" (30 %), ООО "МЕХСЕРВИС" (25 %), ООО "КОМПОЗИТ СТ" (30 %)
ОО "БРИЗ" (100 %)
ООО "ПП-7" (51 %), ООО "ПП-6" (51 %)
ООО "СПК-ТРЕЙД" (90 % через родственников)
ООО "СКБ-НТ" (100 %)
ООО "КОМАВТОТРАНС" (100 %)
ООО "НТСА-ЦМИ" (41,2 %), ООО "НТСА-СПЕЦАВТОТРАНС" (35 %), ООО "НТСА-БЕТТА" (22,2 %), ООО "НТСА-АЛЬФА" (35 %), ООО "НТСА-9" (41,2 %), ООО "НТСА-8" (35 %), ООО "НТСА-5" (35 %), ООО "НТСА-3" (35 %), ООО "НТСА-2" (41,2 %), ООО "НТСА-1" (35 %)
ООО "ЛИДЕР" (100 % с сыном),
ООО "ОБЩЕПИТ НТ" (100 %), ООО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ №1" (100 %)
АО "МЕГАСТАЛЬПРОМ" (100 %)
ООО "БРИГ" (100 %)
ООО "ФОТОН" (50 %)
ООО "КНТ" (50 %), ООО УК "БАЗИС" (50 %)
ООО "ФОТОН" (50 %)
ООО "ЭДИФИС" (100 %), ООО "ТИПОГРАФИЯ НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ" (47 %)
ООО "ЭРА" (25 %), ООО "МИР ДОМАШНЕЙ ТЕХНИКИ" (39 %)
ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (50 %)
ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (50 %)
ООО "РУСЛИТМАШ" (40 %)
ООО "УНИВЕРСАЛ" (ок. 80 % через ЗАО "СТРОЙИНВЕСТ-НТ")
ООО "РУСДОР" (100 %)
ООО "ДОМ-СТРОЙ" (60 %)
Строительная компания «Тагил» Василия Шахтарина (2 место, 917 млн рублей - активы и 1,4 млрд рублей - выручка) практикует
каркасное домостроение.
Это позволяет тагильчанам по мере того, как они становятся богаче, не менять место жительства, а просто покупать соседнюю квартиру. Тогда можно объединить две квартиры и получить трех- или четырехкомнатное жилье.
ООО "СТ, ООО (30 %), ООО "КОМПОЗИТ" (26 %), ООО "КОМПОЗИТ СТ" (30 %)
АО "ЦЕНТР" (41,3 %), ООО "ОФИС-ЦЕНТР" (через АО "ЦЕНТР"), ООО "ГУДВИЛ" (100 %)
ООО "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (99 %)
ООО "МЕРКУРИЙ-1" (50 %), ООО "БАХУС" (50 %) ООО "МЕРКУРИЙ" (через "МЕРКУРИЙ-1")
ООО "МЕРКУРИЙ-1" (50 %), ООО "БАХУС" (50 %) ООО "МЕРКУРИЙ" (через "МЕРКУРИЙ-1")
ООО "РЕМПРОМСТРОЙУ" (80 %)
ООО "СТК" (50 %), ООО "СПЕЦТЕХНИКА-НТ" (35 %)
ООО "СТК" (49 %), ООО "РУСЬЛЕС" (100 % с родственником )
ООО "УРАЛИНВЕСТ" (55 %)
ООО "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ" (100 %)
ООО "БЕНИТ" (100 % вместе с семьей)
ООО "НТСА-БЕТТА" (11,1 %), ООО "НТСА-1" (15 %)
Отдельно составлен рейтинг профессиональных управленцев, работающих в крупных частных компаниях и госкорпорациях. Места в топе распределялись по объему чистых активов компаний, зарегистрированных в Нижнем Тагиле.
МЕНЕДЖЕРОВ УПРАВЛЕНЦЕВ
Управляющий директор АО "ЕВРАЗ НТМК"
Генеральный директор АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД"
Генеральный директор ПАО "УХП"
Директор ООО "ЗАВОД МОЩНЫХ ТРАКТОРОВ - УТ"
Генеральный директор ЗАО "УМГ"
В эту часть рейтинга включены люди, чье личное состояние не вызывает сомнений, но не подтверждается официальными цифрами.
ЛЮДИ НИЖНЕГО ТАГИЛА
Небедные тагильчане в настоящее время являются владельцами «заводов, газет и пароходов» или же выгодно реализовали собственность в прошлом.
Некоторые из них не кичатся богатством, предпочитая непубличную жизнь в апартаментах класс «люкс» с использованием вертолетов, бассейнов и других атрибутов жизни небедного человека.
Сеть «Модный город», «Додо Пицца», Med4You
Коммерческая недвижимость
Сеть аптек «03», коммерческая недвижимость
Сеть «Полиграфист»
Коммерческая недвижимость
Коммерческая недвижимость
Коммерческая недвижимость
Коммерческая недвижимость
ЖКХ
ЖКХ
Ресторанный бизнес
«Нижнетагильский холодильник»
Депутат Нижнетагильской гордумы Вячеслав Малых не попал в официальную часть нашего рейтинга: официальные показатели аффилированных с ним юр лиц оставляют его за рамками «богатой сотни». Тем не менее, его компания «Нижнетагильский холодильник»
является одним их самых узнаваемых
местных производителей, а её
владелец возглавляет совет директоров предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности города.

Главным пиарщиком своей продукции в компании без преувеличения называют президента России Владимира Путина, который на одной из тагильских выставок вооружения съел сразу четыре порции местного мороженого. Уже к следующему форуму «Нижнетагильский холодильник» выпустил фирменное эскимо «Президент».
Коммерческая недвижимость
«Антолл»
Завод ЖБИ
ЖКХ
Производство
«Коксохимонтаж-Тагил»
«Альпсервис»
Гостиницы "МЕТАЛЛУРГ", "ЛЕСНАЯ", коммерческая недвижимость вместе с женой
Бывший строитель и совладелец "ТАГИЛБАНКА"
Сын директор УВЗ, бывший совладелец ООО УТК "БАСТИОН", бывший директор ООО "УБТ-СЕРВИС", бывший гендиректор АО РСКУ
Советник управляющего директора НТМК
ООО "АРТ" (100 %), ООО "РВК" (70 %)
ООО ЧОП "СОЮЗ" (51 %), ООО "ГАМБИТ" (50 %), ООО "АВТОЛЮКС" (50 %)
*Используемый нами подход не учитывает такие показатели и коэффициенты как коэффициент автономии, коэффициент финансового левериджа, коэффициент покрытия инвестиций, показатели свободных оборотных средств с учетом и без учета долгосрочных пассивов, наличие или отсутствие активов по уровню ликвидности и пассивов по сроку погашения, ставку дисконтирования и ряд других показателей, имеющих существенное значение для определения реальной (рыночной) стоимости организации. Мы вообще не считали рыночную стоимость организации. Также в используемом нами расчете отсутствует анализ рентабельности и показатели деловой активности (оборачиваемости) капитала и ресурсов.

Настоящий рейтинг не является оценкой стоимости компаний в соответствии с федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998г.
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