Мы не считали личные активы граждан (дома, самолеты, пароходы): реальное состояние многих крупных предпринимателей подчас невозможно оценить фискальным органам, не то что силами небольшой амбициозной редакции.

В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, в то время как бенефициары остаются в тени. Рейтинг составлен на основе данных открытых реестров по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Мы максимально старались избежать упоминания «уехавших», тех предпринимателей, которые ведут бизнес в Нижнем Тагиле, но в самом городе уже не проживают. Старались, но отклонения возможны.

Учитывая, что бизнес в России зачастую слишком диверсифицирован, мы приняли за норму, что стоимость всех активов членов одной семьи считается стоимостью активов главы семьи.