*Используемый нами подход не учитывает такие показатели и коэффициенты как коэффициент автономии, коэффициент финансового левериджа, коэффициент покрытия инвестиций, показатели свободных оборотных средств с учетом и без учета долгосрочных пассивов, наличие или отсутствие активов по уровню ликвидности и пассивов по сроку погашения, ставку дисконтирования и ряд других показателей, имеющих существенное значение для определения реальной (рыночной) стоимости организации. Мы вообще не считали рыночную стоимость организации. Также в используемом нами расчете отсутствует анализ рентабельности и показатели деловой активности (оборачиваемости) капитала и ресурсов.
Настоящий рейтинг не является оценкой стоимости компаний в соответствии с федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998г.