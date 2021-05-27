Друзья! В эти выходные нас ждут семейные праздники - музыкальный и спортивный. Для молодежи пройдут тренинги в рамках двух Всероссийских проектов. Насладиться новой выставкой бронзовых изделий, выполненных крепостным мастером, тагильчане смогут в музее.
Но не будем раскрывать всех секретов, читайте свежий культобзор TagilCity.ru, будьте бодры и веселы! Хороших выходных!
Семейный праздник «Малахит-2021»
29 мая в 10:30
Любители быстрой езды на велосипеде смогут принять участие в одном из стартов «Мала-хит 2021». На лыжной базе «Спартак» состоится первый старт. Приглашаются абсолютно все, независимо от уровня мастерства владения велосипедом – юные беговелы, увлечённые кручением педалей спортивных велосипедов и ветераны велоспорта.
В рамках велопраздника пройдут соревнования в категориях «мастерс», «любители», «ветераны», «мужчины», «новички», «леди» и «дети». Регистрация начнётся с 10.30, старт будет дан в 12.00.
Стоимость: при регистрации заранее взрослый билет стоит 300 рублей, детям до 16 лет – 100 рублей. При оплате на месте: 400 и 150 рублей.
Голый камень
29 мая в 13.00
Квест «ЗООМИССИЯ»
Интерактивное мероприятие
29 мая в 13.00
«Далекое близко»
Тематическая экскурсия
29 мая в 15.00
«Тагильский трафарет»
Мастер-класс
Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых», ул. Тагильская, 24
30 мая в 12.00
«Досуг тагильчан»
Тематическая экскурсия
Выставочные залы, пр. Ленина, 1
30 мая в 14.00
«Тагил литературный»
Пешеходная экскурсия
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8
30 мая в 14.00
«Архитектурный облик Нижнего Тагила в конце ХIХ века»
Тематическая экскурсия
Бесплатные встречи с медиаторами-волонтерами на выставке Алисы Горшениной. Медиаторы будут работать по субботам. Вы сможете задать им любые вопросы и обсудить экспозицию.
На выставке вы познакомитесь с историей творческого пути современной художницы Нижнего Тагила и Урала, а также с её основными проектами: «Уральская кома», «Русское инородное», «Huarealism», деятельность арт-группы Second Hand и другие.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
«День Тренингов»
Всероссийский образовательный проект, помогающий молодым людям приобрести целый ряд полезных надпрофессиональных навыков (soft skills).
Участником может стать любой человек в возрасте от 16 до 30 лет.
Тренинги проекта проводят опытные молодёжные тренеры, а также специальные гости - лучшие бизнес-тренеры России.
НТГСПИ, ул. Красногвардейская, 57
Евгений Чемякин и Кирилл Терентьев
29 мая в 20:00
Тёплый майский субботний вечер - отличное время для акустического блюза от екатеринбургских музыкантов Евгения Чемякина (вокал, гитара) и Кирилла Терентьева (гитара) - одних из самых значимых представителей блюза на Урале, и каждый их концерт - нечто магическое и уютно-ностальгическое.
Стоимость: 100 рублей
Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
«Поминальная молитва»
«Очень женатый таксист»
«Чиполлино»
«Серебряное копытце»