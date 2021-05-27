Друзья! В эти выходные нас ждут семейные праздники - музыкальный и спортивный. Для молодежи пройдут тренинги в рамках двух Всероссийских проектов. Насладиться новой выставкой бронзовых изделий, выполненных крепостным мастером, тагильчане смогут в музее.

Но не будем раскрывать всех секретов, читайте свежий культобзор TagilCity.ru, будьте бодры и веселы! Хороших выходных!