культобзор на tagilcity.ru
Музыка красок, художественная бронза и велогонки
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?

Друзья! В эти выходные нас ждут семейные праздники - музыкальный и спортивный. Для молодежи пройдут тренинги в рамках двух Всероссийских проектов. Насладиться новой выставкой бронзовых изделий, выполненных крепостным мастером, тагильчане смогут в музее.

Но не будем раскрывать всех секретов, читайте свежий культобзор TagilCity.ru, будьте бодры и веселы! Хороших выходных!

Выставки
«Художественная бронза Фёдора Звездина»
С 27 мая

Выставка посвящена творчеству крепостного мастера, основателя бронзолитейного дела в Нижнем Тагиле – Фёдора Звездина (1805 – после 1860 гг.). В экспозиции представлены технические отливки, бронзовые скульптуры и икона «Рождество Христово» из коллекций Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», выполненные талантливым крепостным мастером.

Историко-технический музей «Дом Черепановых»
«Ничья земля»
30 мая в 16:00

Автор — Даниил Кукла (США).
Художественная практика Даниэля Куклы исследует хрупкие и чреватые опасностями отношения человека с миром природы. Он работает в области фотографии, видео и инсталляции, чтобы генерировать новые вопросы об экологии и человеческой природе. Его неортодоксальный подход к фотографии позволяет ему создавать визуальные метафоры, отсылающие к сложным экологическим, историческим или социальным процессам. Все больше Кукла интересуется исследованием того, как решения, которые мы принимаем каждый день для наших индивидуальных желаний, влияют на процветание Земли.

Дом Художника, ул. Уральская, 4/1
Спорт

Семейный праздник «Малахит-2021»

29 мая в 10:30


Любители быстрой езды на велосипеде смогут принять участие в одном из стартов «Мала-хит 2021». На лыжной базе «Спартак» состоится первый старт. Приглашаются абсолютно все, независимо от уровня мастерства владения велосипедом – юные беговелы, увлечённые кручением педалей спортивных велосипедов и ветераны велоспорта.


В рамках велопраздника пройдут соревнования в категориях «мастерс», «любители», «ветераны», «мужчины», «новички», «леди» и «дети». Регистрация начнётся с 10.30, старт будет дан в 12.00.


Стоимость: при регистрации заранее взрослый билет стоит 300 рублей, детям до 16 лет – 100 рублей. При оплате на месте: 400 и 150 рублей.


Голый камень

Музеи

29 мая в 13.00

Квест «ЗООМИССИЯ»

Интерактивное мероприятие

Выставочные залы, пр. Ленина, 1

29 мая в 13.00

«Далекое близко»

Тематическая экскурсия

Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1

29 мая в 15.00

«Тагильский трафарет»

Мастер-класс

Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых», ул. Тагильская, 24

30 мая в 12.00

«Досуг тагильчан»

Тематическая экскурсия

Выставочные залы, пр. Ленина, 1

30 мая в 14.00

«Тагил литературный»

Пешеходная экскурсия



Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8

30 мая в 14.00

«Архитектурный облик Нижнего Тагила в конце ХIХ века»

Тематическая экскурсия

Экспозиция «Лисьегорская башня»
Семейный праздник «Музыка красок»
29 мая в 15.00

Более 100 работ тагильских художников и экспонатов из коллекции НТМИИ, посвященных теме музыки, образам музыкантов и музыкальных инструментов. Взрослых и детей ждет творческая, игровая программа.

Экскурсия-квест «Как увидеть музыку?». В поисках «музыки красок» предстоит разгадать увлекательные ребусы, превратиться в маленький оркестр, узнать множество удивительных фактов о мире музыки и многое другое.

С Мастер-класс «Создаем музыкальный инструмент». Музыкальные инструменты можно придумывать и создавать их своими руками, а в завершении – изготовление собственного музыкальный сувенира.

Стоимость: 200 руб. для взрослых, 150 руб. для студентов и пенсионеров, 100 руб. для школьников, 50 руб. для дошкольников.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Встречи с медиаторами на выставке Huarealism
29 мая с 12:00 до 17:00

Бесплатные встречи с медиаторами-волонтерами на выставке Алисы Горшениной. Медиаторы будут работать по субботам. Вы сможете задать им любые вопросы и обсудить экспозицию.

На выставке вы познакомитесь с историей творческого пути современной художницы Нижнего Тагила и Урала, а также с её основными проектами: «Уральская кома», «Русское инородное», «Huarealism», деятельность арт-группы Second Hand и другие.


Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7

Тренинги и лекции

«День Тренингов»

29 мая в 9:30

Всероссийский образовательный проект, помогающий молодым людям приобрести целый ряд полезных надпрофессиональных навыков (soft skills).


Участником может стать любой человек в возрасте от 16 до 30 лет.

Тренинги проекта проводят опытные молодёжные тренеры, а также специальные гости - лучшие бизнес-тренеры России.


НТГСПИ, ул. Красногвардейская, 57

Лекция «Дневник или поток сознания»
28 мая в 18:00

Екатерина Васильева расскажет о дневниковой литературе, фильмах, в которых работает метод дневникового повествования, художниках, ведущих дневники или ориентированных в своей практике на поток сознания; современных фотографах, в проектах которых доминирует личная история.
Стоимость: 100 рублей

Галерея «Угол» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а

«ШКИТ-ФЕСТ 2021»
29 и 30 мая


III Всероссийский фестиваль детских, школьных и молодежных медиа.
Вход на мастер-классы будет свободным, но нужно зарегистрироваться.
Участвовать в молодежном медиа-форуме могут коллективы студий, школьных медиа-объединений и все желающие.

Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а
Кино
«Тихое место 2»

29 и 30 мая

ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»
«Ассасин: Битва миров»

29 и 30 мая

ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»

﻿Концерты
«Музыкальная радуга»
29 мая в 10:30

Праздничный концерт
учащихся Музыкальной школы В. Брайнина.

Стоимость: 150 рублей

Дворец культуры имени И.В. Окунева
Концерт шоу-балета «Альянс»
29 мая в 16:00

Центр культуры и искусства НТМК, ул. Металлургов, 1
Танцевальная прогулка

29 мая в 17.25

Место встречи: у Кинотеатра «Родина» на Ленина, 57
Маршрут: От кинотеатра по Театральной площади (мимо памятника отцу и сыну Черепановым) к Театральному скверу и фонтану, через пешеходный переход на ул. Горошникова к Цирку и в парк им. Бондина.

Евгений Чемякин и Кирилл Терентьев

29 мая в 20:00

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Тёплый майский субботний вечер - отличное время для акустического блюза от екатеринбургских музыкантов Евгения Чемякина (вокал, гитара) и Кирилла Терентьева (гитара) - одних из самых значимых представителей блюза на Урале, и каждый их концерт - нечто магическое и уютно-ностальгическое.


Стоимость: 100 рублей


Бар «Гора», ул. Огаркова, 2

Спектакли

«Поминальная молитва»

29 мая в 17:00

Стоимость: 270-320 рублей

Нижнетагильский драматический театр

«Очень женатый таксист»

30 мая в 17:00

Стоимость: 270-320 рублей

Нижнетагильский драматический театр

«Чиполлино»

29 мая в 14:00 и 30 мая 16:00


Стоимость: 300 рублей

Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Хочу быть волком»
29 и 30 в 14:00

Эта весёлая философская сказка швейцарского автора Беттины Вегенаст впервые ставится в российском театре кукол.

Стоимость: 200 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Серебряное копытце»

30 мая в 11:00, 13:00

Стоимость: 200 рублей

Нижнетагильский драматический театр
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова