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Сделать на века! От садовых дорожек до домов и мостов - бетон от производителя в Нижнем Тагиле
Выбирая поставщика бетона, нельзя ошибиться, поскольку вы доверяете ему важную часть вашего строительного проекта.
Какими критериями должен обладать поставщик бетона?

Выделим 4 основных фактора, определяющих надежность поставщика:

длительный опыт работы на рынке;
примеры успешных проектов, сотрудничество с известными строительными фирмами;
территориальная близость (чем ближе завод, тем выгоднее доставка + легко спрогнозировать, когда бетон попадет к вам на стройку);
быстрота и точность исполнения заказов.

«Эльба-бетон» в Нижнем Тагиле - поставщик, проверенный временем
«Эльба-бетон» в Нижнем Тагиле производит, продает и поставляет товарный бетон и другие строительные смеси на объекты самых разных направлений.
16 лет на рынке;
надежные клиенты в лице крупных известных строительных фирм;
3 бетонно-растворных узла «Elba-Werk» (производства Германии), расположенных в разных районах г. Нижнего Тагила;
собственная аттестованная лаборатория контроля качества с импортным испытательным оборудованием;
контроль за производством происходит на каждом этапе.
От садовых дорожек до домов и мостов - бетон от производителя в Нижнем Тагиле:
Для подготовительных работ или конструкций, которые не будут подвергаться большой нагрузке:

— садовые и придомовые дорожки;
— основания для бордюров;
— в подготовительных работах перед заливкой фундамента;
— небольшие столбы и ограждения.

Марка бетона — М-100.
Класс — В7,5.


Купить бетон М-100 в Нижнем Тагиле

Для конструкций, которые будут подвергаться разной нагрузке:

— стяжка пола;
— фундамент;
— перекрытия;
— лестницы;
— подложки под дорожные плиты;
— сооружение площадок для автостоянки;
— создание основы для будущего дорожного полотна
а также малые архитектурные формы.

Марка бетона — М-150.
Класс — В10; 12,5.
Купить бетон М-150 в Нижнем Тагиле
Для создания ленточного фундамента под небольшой дом, а также для:

— полов;
— заливки гаражного пола;
— перекрытий;
— ограждений;
— колодцев;
— создания монолитных пешеходных дорожек.

Марка бетона — М-200.
Класс — В15.


Купить бетон М-200 в Нижнем Тагиле

Бетон, который подойдет для всех этапов строительных работ: от заливки фундамента до постройки забора. Для строительства объектов, которые могут простоять десятки лет:

— для жилищного и промышленного строительства;
— бункеры и военные склады;
— для подпорных стен;
— для изготовления межэтажных перекрытий;
— небольшие опоры для эстакад;
— трубопроводы и другие конструкции.

Марка бетона — М-250.
Класс — В20.
Купить бетон М-250 в Нижнем Тагиле
Предназначен для объектов, переносящих особо сильные нагрузки, в частности для дорог с большой проходимостью и плит перекрытий в многоэтажном строительстве.

Для производства работ по заливке фундаментов частных строений, заборов, лестниц, балок, свай

Марка бетона — М-300.
Класс — В22,5.


Купить бетон М-300 в Нижнем Тагиле

Для конструирования зданий с большими физическими, атмосферными и механическими нагрузками.

Такой бетон обладает идеальными прочностными качествами и высокой подвижностью. Повышенный класс водонепроницаемости, устойчивость к сжатию, стойкостью к истиранию и сопротивляемость к агрессивным средам и другие характеристики бетона М-350 позволяют использовать материал для создания строений, выдерживающих колоссальные нагрузки. Например, для постройки многопустотных и аэродромных плит.

Марка бетона - М-350.
Класс – В25.
Купить бетон М-350 в Нижнем Тагиле
Бетон использующийся для строительства сооружений, эксплуатируемых в непростых условиях:

- возведение мостов, рассчитанных на больше нагрузки и предназначенные для использования больших транспортных потоков;
- строительство мостов для железных дорог;
- изготовление хранилищ для банков;
- колонны, арочные проемы;
- производство пролетов лестниц, бордюров;
- устройство плотин и других подобных конструкций;
- создание коллекторов для коммуникации;
- возведение объектов для энергетической, горнодобывающей и машиностроительной отраслей.

Марка бетона - М-400.
Класс – В30.

Купить бетон М-400 в Нижнем Тагиле
Почему бетон лучше покупать у производителя?
1. Как правило, предприятия-производители предлагают более долгосрочное сотрудничество на выгодных условиях, чем дистрибьюторы.

2. Контроль качества на крупных предприятиях значительно более высокий, чем на маленьких частных заводах.

3. Чем ближе завод, тем выгоднее доставка его продукции, и вы сможете легко спрогнозировать, когда бетон попадет к вам на объект.
Купить бетон в Нижнем Тагиле
Контакты
8 (3435) 38 46 46
Адреса заводов:

г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, 78 (Выя)
г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, 5 (Вагонка)
г. Нижний Тагил, ул. Черноисточинское шоссе, 62 (ГГМ)
г. Верхний Тагил, Сектор Промышленный проезд, 32


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