Бетон, который подойдет для всех этапов строительных работ: от заливки фундамента до постройки забора. Для строительства объектов, которые могут простоять десятки лет:



— для жилищного и промышленного строительства;

— бункеры и военные склады;

— для подпорных стен;

— для изготовления межэтажных перекрытий;

— небольшие опоры для эстакад;

— трубопроводы и другие конструкции.



Марка бетона — М-250.

Класс — В20.

