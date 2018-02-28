Рефинансирование в помощь.



Еще один вариант досрочного погашения: перекредитование — взятие более лояльного кредита, чем традиционного ипотечного.



Главное — не прятаться.



Если в вашей семье произошла неприятная ситуация, и вы не можете больше выплачивать ипотеку, не скрывайтесь от банка, идите на контакт первыми. Банк может предложить изменение графика платежей. При веских основаниях — банк может пересмотреть размер ежемесячного платежа. Но обольщаться не стоит: если сегодня ваш платеж снизится, то в будущем его могут увеличить.



Конечно, от выплаты ипотеки вас никто не освободит. Но лучше не дожидаться повестки в суд.



