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Ипотека
Как взять квартиру в кредит и не загнать себя в угол?
Каждому из нас хочется иметь свое собственное жилье. Причин для покупки квартиры или загородного дома — масса. А вот возможностей приобрести уютное гнездышко не так много. Сегодня на российском ипотечном рынке существуют различные условия, но самое важное для заемщика — рассчитать все риски, чтобы не уйти в режим тотальной экономии.
В 2018 году аналитики НБКИ зафиксировали значительный рост выдачи ипотеки, сообщает Бел.ru.

По данным Центробанка, в 2017 году россиянам предоставили 1,1 млн ипотечных займов, объем выданных кредитов достиг 2-х трлн рублей, увеличившись на 37,2%.

По данным Уральского Г У Банка России, жителям Свердловской области в 2017 году было выдано 36 851 ипотечных кредитов на сумму 65 375 млн рублей. За 2016 год было выдано 26 940 кредитов на сумму 44 191 млн рублей.
По данным национального бюро кредитных историй, в Свердловской области в январе 2018 года было выдано 1013 ипотечных кредитов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество покупок жилья в кредит увеличилось на 38%.
Ужесточения Ц Б правил ипотечных кредитов, которые вступили в силу с 1 января 2018 года, по мнению экспертов, не остановят растущую тенденцию. Возможно, это связано с тем, что в 2017 году для свердловчан снизилась средневзвешенная ставка по ипотеке.

В Свердловской области средневзвешенная ставка по ипотеке за 2017 год составила около 10,7%, что на 2% ниже, чем в 2016 году. Средник срок кредитования в 2017 году увеличился на 3 месяца по сравнению с 2016 годом.
От аналитики к делу
В среднем кредит на покупку жилья выдается на 15−20 лет. За столь продолжительный период с заемщиком может случиться все что угодно.
Самая распространенная причина, по которой платить за ипотеку становится невыносимо — увольнение заемщика или созаемщика.

Часто поиски новой работы могут затянуться на несколько месяцев.

Эксперты советуют: всегда необходимо иметь финансовую «подушку безопасности». В идеале, объем запаса должен быть равен сумме платежей по ипотеке за полгода.
Не стоит забывать про страховку. Хорошо, если беды с нами случаются редко, но обратная сторона спокойствия — непонимание важности и необходимости приобретения страховой защиты. Однако стоит задуматься, а что будет с семьей в случае потери кормильца? Как они будут погашать ипотеку? Скорее всего, банк окажется вынужден требовать вернуть кредит или забрать квартиру, а вот страховка могла бы помочь семье избежать дополнительной трагедии. Поэтому прежде, чем отказываться от страховки, стоит позаботиться и о таких крайних случаях.

Михаил Мамута
Руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.
Деньги любят счет
Ипотека — единственный выход для тех, кто мечтает купить квартиру, но собственных средств в таком объеме не накопил. Для заемщика самое главное, просчитать все риски и распланировать бюджет так, чтобы покупка жилья не стала тяжким грузом и не испортила жизнь на долгие годы.
Как понять, сможете ли вы потянуть ипотеку? Попробуйте пройти небольшой эксперимент: посчитайте сколько и на что вы тратите каждый месяц. Ведите учет доходов и расходов несколько месяцев. Как только ваши наблюдения позволили обозначить определенную сумму ваших расходов, прибавьте к ней 10−20%. Это ежемесячная плата за разовые покупки в течение года: отпуск, абонемент в тренажерный зал, страховка на автомобиль и прочее. Посчитали? Если ваши доходы больше этой суммы настолько, что денежных средств хватит на достойную жизнь, то смело берите ипотеку.
Как правильно взять ипотеку: пошаговая инструкция
1
О покупке жилья в кредит подумайте заранее. Лучше всего — за полгода. За это время просмотрите не менее 10 предложений на ипотечном рынке.
2
Первый взнос должен быть не менее 20% от стоимости жилья. Чем больше внесете, тем меньше будет ежемесячный платеж. Самый идеальный вариант — 50% от стоимости жилья.
3
Попробуйте несколько месяцев откладывать сумму, равную ежемесячному платежу. Поживите без этих средств. Если для вас это не тяжелая нагрузка, то можете идти в банк. Если жить стало сложнее — снижайте запросы, увеличивайте доходы или отложите квартирный вопрос до лучших времен. Накопление на приличный первоначальный взнос -самый беспроигрышный вариант. Даже если вы откажетесь от покупки жилья в кредит, у вас на руках будет неплохая сумма, которую вы сможете потратить на что-нибудь существенное.
4
Проконсультируйтесь у специалистов нескольких банков. Лучше всего, не меньше трех. Рассчитайте с кредитными экспертами свой ежемесячный платеж и выбирайте самую низкую ставку.
5
Ежемесячная плата по ипотеке не должна составлять 30% семейного бюджета. Не оставляйте без внимания непредвиденные ситуации, которые могу произойти с каждым — сокращение на работе, ухудшение здоровья и прочие неприятные случаи. Не учитывайте премии и бонусы на работе. В кризис работодатели в первую очередь сокращают эту статью расходов.
6
Кредит необходимо брать только в рублях.
7
Тратить все свои сбережения на ипотеку не рекомендуется. Всегда имейте «подушку безопасности» на случай форс-мажоров.
Надежда
Мы с мужем всегда хорошо зарабатывали, поэтому всячески улучшали свои жилищные условия. В какой-то момент замахнулись на большой, хороший дом. Все было неплохо до тех пор, пока мужу не сократили заработную плату на 40 тысяч. Есть и одеваться мы не перестали, зато ремонт затянулся на годы, пришлось и от каких-то привычных вещей отказаться. Сумма оказалась ощутимой для бюджета.
Екатерина
Брали ипотеку с мужем. Через 1,5 года развелись, ипотека осталась на мне. Это стало непростым испытанием, потому что после выплат по квартире оставалось совсем мало денег. Но зато это смотивировало проявить себя на работе. Сейчас зарплата выросла вдвое, а выплата по ипотеке осталась той же.
Пополнение в семье
Самая распространенная ошибка молодых семей — когда пара берет ипотеку и с минимальным первоначальным взносом и сразу же заводят детей. Доходы семьи снижаются в два раза, а расходы наоборот — увеличиваются. К тому же нужна мебель, хорошие условия для воспитания ребенка, качественный ремонт и другие дорогостоящие, но необходимые вещи. Семья попадает в сложную жизненную ситуацию.
Мы взяли квартиру в ипотеку за 1,5 млн рублей. Доход семьи составлял примерно 50 тысяч. Платеж составлял 20 тысяч. Через пару лет у нас родилась дочь. У девочки было не все в порядке со здоровьем, и нам нужны были дорогие лекарства и улучшенное питание. На жизнь у нас порой оставалось
10 тысяч. Если бы нам не помогали родители, точно по миру бы пошли.

Светлана
Приятное пополнение семейства назвать ошибкой язык не повернется, но игнорирование того, что таков сценарий закономерен для молодой пары — грубое нарушение. От решения взрослых людей часто зависит жизнь маленького ребенка. Если вы планируете детей, то откажитесь от ипотеки с платежом, составляющем половину вашего дохода. Пересмотрите и свои запросы. Дорогостоящую квартиру в центре города с неподъемными платежами по ипотеке и высокими расходами на коммунальные платежи, лучше заменить на жилье подальше от центра или меньшей площади.

Еще один способ снизить нагрузку — взять ипотеку на более длительный срок. Недостаток такого варианта — минимальные отчисления в тело долга: 90% платежа в первые годы ипотеки будут составлять проценты. Лучше всего такие кредиты погашать досрочно, но не забывая о форс-мажорах.
Материнский капитал
В последнее время набирает популярность использование материнского капитала либо в качестве первоначального взноса, либо для досрочного погашения. По данным ЦБ, так поступили 90% россиян, имеющих материнский капитал.

На сегодня маткапитал составляет 453 тыс. рублей. Дают его семье один раз в жизни при рождении второго и последующего ребенка. Программа действует до конца 2021 года!
Лучше рано, чем поздно
В России погасить полную сумму ипотеки можно хоть через месяц после оформления договора. Многие россияне предпочитают преждевременное погашение долга. При среднем сроке ипотечного кредитования в 15−20 лет жители России рассчитываются с банком уже через 7 лет после оформления сделки. Для этого заемщики выплачивают суммы, превышающие показатели в графике платежей.
Мне за 5 лет ипотеки удалось сделать 2 дополнительных взноса. Первый раз приняли решение снизить сумму ежемесячного платежа — чтобы было проще платить. А второй раз уже решили сократить срок самой ипотеки. Удобно, что есть такой выбор — выплатить быстрее или платить меньше в месяц.

Иван
Таким образом, каждый рубль сверх необходимой суммы экономит 3−4 рубля.

При данной стратегии важно подумать, на какие средства вы сможете жить в случае потери части дохода. В среднем, поиск работы занимает 5−7 месяцев. Как правило, банк начинает подавать в суд на заемщика на 91-ый день просрочки платежа. Прежде, чем досрочно гасить кредит, сделайте запас прочности минимум на полгода жизни.
Снижение ставки
Следите за ипотечным законодательством. В феврале 2018 года Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%. Чем ниже ставка, тем доступнее становятся кредиты, в том числе ипотека.
Я подала заявку в банк, о снижении ставки по ипотеке в связи со снижением ключевой ставки ЦБ РФ. Через пару месяцев мне пришел положительный ответ от банка. Моя ипотека 2012 года под 12,75% годовых превратилась в 11,9%. Вроде меньше процента, но сумма переплаты у меня упала вдвое, что составиломиллион рублей. После 10 минут в банке скидка в миллион — хороший подарок.

Александра
Приятные бонусы
Еще один приятный бонус — это имущественный налоговой вычет — 13% от цены приобретенной недвижимости. По закону любой гражданин России может вернуть себе подоходный налог, который ежемесячно удерживается у нас из заработной платы.

Но есть ограничение: размер вычета на покупку жилья составляет максимум 2 млн рублей. Значит, получить на руки мы можем 260 тысяч.

К слову, вычет — не одноразовый. Если квартира стоит 1,5 млн рублей, то оставшиеся 500 тысяч можно использовать при следующей покупке.
Льгота распространяется на уплаченные проценты по кредиту. Для понимания: ежемесячный платеж разбит на две части — тело кредита и проценты по нему. Так вот, 13% от суммы уплаченных процентов государство вернет. Для этого нужно взять выписку из банка по итогам года и предоставить ее в налоговую.
Рефинансирование в помощь.

Еще один вариант досрочного погашения: перекредитование — взятие более лояльного кредита, чем традиционного ипотечного.

Главное — не прятаться.

Если в вашей семье произошла неприятная ситуация, и вы не можете больше выплачивать ипотеку, не скрывайтесь от банка, идите на контакт первыми. Банк может предложить изменение графика платежей. При веских основаниях — банк может пересмотреть размер ежемесячного платежа. Но обольщаться не стоит: если сегодня ваш платеж снизится, то в будущем его могут увеличить.

Конечно, от выплаты ипотеки вас никто не освободит. Но лучше не дожидаться повестки в суд.

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