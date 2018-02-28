Как понять, сможете ли вы потянуть ипотеку? Попробуйте пройти небольшой эксперимент: посчитайте сколько и на что вы тратите каждый месяц. Ведите учет доходов и расходов несколько месяцев. Как только ваши наблюдения позволили обозначить определенную сумму ваших расходов, прибавьте к ней 10−20%. Это ежемесячная плата за разовые покупки в течение года: отпуск, абонемент в тренажерный зал, страховка на автомобиль и прочее. Посчитали? Если ваши доходы больше этой суммы настолько, что денежных средств хватит на достойную жизнь, то смело берите ипотеку.