Отличная новость: ПАО «Уралтрансбанк» совместно с Национальной платежной системой «МИР» запускает программу лояльности
В настоящее время число держателей платежных карт неуклонно растет и наличие на торговой точке POS-терминала для оплаты банковскими картами де-факто стало обязательным условием для успешного бизнеса. Даже если на вашем торговом объекте нет возможности подключения к проводному интернету вы все равно можете принимать оплату картами, подключив услуги эквайринга через мобильный POS-терминал. У вас есть уникальная возможность воспользоваться услугами торгового эквайринга от Уралтрансбанка.
Преимущества для вас:
● Увеличение суммы совершаемых покупок, поскольку нет ограничения имеющейся у клиентов суммой наличных средств;
● Постоянная клиентская база за счет держателей карт;
● Увеличение торгового оборота, за счет держателей карт происходит;
● Держатели карт легче решаются на незапланированные покупки, имея при себе все средства на счете;
● Бесплатная установка оборудования, обучение персонала, расходные и рекламные материалы;
● Современные терминалы для оплаты банковскими картами всех основных платежных систем;
● Профессиональная консультация специалистов по вопросам обслуживания;
● Выезд специалиста Банка для оперативного устранения неполадок;
● Возможность просмотра операций безналичной оплаты с установленной вами периодичностью (*индивидуальные условия по комиссии);
● Уменьшение риска, связанного с приемом фальшивой наличности;
● Снижение расходов на услуги инкассации;
● Возможность участвовать в дисконтных программах банка.
ПАО «Уралтрансбанк» совместно с Национальной платежной системой «МИР»запускает программу лояльности - «Кэшбэк-сервис», участниками которой могут стать торгово-сервисные предприятия.
Что такое Кэшбэк-сервис НПС «Мир»?
Проект предусматривает предоставление торгово-сервисными предприятиями (далее по тексту ТСП) возврата Покупателю части стоимости покупки денежными средствами на карту МИР Покупателя.
Кто является участниками Кэшбэк-сервиса НПС «Мир»?
Участниками Кэшбэк-сервиса являются банки–эмитенты (Банки, выпустившие карту), банки-эквайеры (Банки, которые обслуживают ТСП по торговому эквайрингу), ТСП и Держатели карт «Мир».
Какие преимущества для торгово-сервисных предприятий, участников Кэшбэк-сервиса НПС «Мир»?
● Привлечение новых клиентов и борьба с оттоком; ● Увеличение частоты покупок и размера среднего чека; ● Оптимизация клиентского потока; ● Увеличение продаж; ● Стимулирование товарооборота по отдельным категориям; ● Возможность самостоятельно оценить результаты проведенной акции; ● Сокращение расходов на рекламу.
Данная программа лояльности позволит Вам увеличить клиентопоток, средний чек, количество продаж.
Что нужно сделать, чтобы стать участником данной программы торгово-сервисному предприятию?
Все очень просто!
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