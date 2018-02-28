Что такое Кэшбэк-сервис НПС «Мир»?



Проект предусматривает предоставление торгово-сервисными предприятиями (далее по тексту ТСП) возврата Покупателю части стоимости покупки денежными средствами на карту МИР Покупателя.



Кто является участниками Кэшбэк-сервиса НПС «Мир»?



Участниками Кэшбэк-сервиса являются банки–эмитенты (Банки, выпустившие карту), банки-эквайеры (Банки, которые обслуживают ТСП по торговому эквайрингу), ТСП и Держатели карт «Мир».



Какие преимущества для торгово-сервисных предприятий, участников Кэшбэк-сервиса НПС «Мир»?



● Привлечение новых клиентов и борьба с оттоком;

● Увеличение частоты покупок и размера среднего чека;

● Оптимизация клиентского потока;

● Увеличение продаж;

● Стимулирование товарооборота по отдельным категориям;

● Возможность самостоятельно оценить результаты проведенной акции;

● Сокращение расходов на рекламу.

