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«Привет, МИР!»
Отличная новость: ПАО «Уралтрансбанк» совместно с Национальной платежной системой «МИР» запускает программу лояльности
В настоящее время число держателей платежных карт неуклонно растет и наличие на торговой точке
POS-терминала для оплаты банковскими картами де-факто стало обязательным условием для успешного бизнеса. Даже если на вашем торговом объекте нет возможности подключения к проводному интернету вы все равно можете принимать оплату картами, подключив услуги эквайринга через мобильный POS-терминал. У вас есть уникальная возможность воспользоваться услугами торгового эквайринга от Уралтрансбанка.
Преимущества для вас:
Увеличение суммы совершаемых покупок, поскольку нет ограничения имеющейся у клиентов суммой наличных средств;

Постоянная клиентская база за счет держателей карт;

Увеличение торгового оборота, за счет держателей карт происходит;

Держатели карт легче решаются на незапланированные покупки, имея при себе все средства на счете;
Бесплатная установка оборудования, обучение персонала, расходные и рекламные материалы;

Современные терминалы для оплаты банковскими картами всех основных платежных систем;

Профессиональная консультация специалистов по вопросам обслуживания;

Выезд специалиста Банка для оперативного устранения неполадок;
Возможность просмотра операций безналичной оплаты с установленной вами периодичностью (*индивидуальные условия по комиссии);

Уменьшение риска, связанного с приемом фальшивой наличности;

Снижение расходов на услуги инкассации;

Возможность участвовать в дисконтных программах банка.
ПАО «Уралтрансбанк» совместно с Национальной платежной системой «МИР» запускает программу лояльности - «Кэшбэк-сервис», участниками которой могут стать торгово-сервисные предприятия.
Что такое Кэшбэк-сервис НПС «Мир»?

Проект предусматривает предоставление торгово-сервисными предприятиями (далее по тексту ТСП) возврата Покупателю части стоимости покупки денежными средствами на карту МИР Покупателя.

Кто является участниками Кэшбэк-сервиса НПС «Мир»?

Участниками Кэшбэк-сервиса являются банки–эмитенты (Банки, выпустившие карту), банки-эквайеры (Банки, которые обслуживают ТСП по торговому эквайрингу), ТСП и Держатели карт «Мир».

Какие преимущества для торгово-сервисных предприятий, участников Кэшбэк-сервиса НПС «Мир»?

Привлечение новых клиентов и борьба с оттоком;
Увеличение частоты покупок и размера среднего чека;
Оптимизация клиентского потока;
Увеличение продаж;
Стимулирование товарооборота по отдельным категориям;
Возможность самостоятельно оценить результаты проведенной акции;
Сокращение расходов на рекламу.
Данная программа лояльности позволит Вам увеличить клиентопоток, средний чек, количество продаж.
Что нужно сделать, чтобы стать участником данной программы торгово-сервисному предприятию?
Все очень просто!

Обращайтесь в ПАО Уралтрансбанк! Наши специалисты помогут вам определить индивидуальные условия Акций и разместить их на сайте платежной системы.
Также, вы сможете получить возможность воспользоваться специальным предложением по кредитному продукту «Овердрафт для своих» с льготной процентной ставкой (от 14,5%), отсутствие требования по залоговому обеспечению.

Узнать о дополнительных партнерских программах Уралтрансбанк можно здесь.
Адреса офисов ПАО «Уралтрансбанк»:
Опер. офис № 1: Ул. Огаркова, 5; работает - Пн - Пт: 09:00 - 17:30; Сб: 09:00 - 16:00; перерыв 12:30 - 13:30; Вс: выходной;
8(3435) 41-74-27


Опер. офис № 2: ш. Черноисточинское, д. 7, корп. 4; работает Пн - Пт: 09:00 - 17:45; перерыв 12:30 - 13:30; Сб, Вс: выходной;
8(3435) 44-46-55

Опер. офис №3: Пр-кт Вагоностроителей, д. 2; работает Пн - Пт: 09:00 - 17:30; перерыв 12:30 - 13:30; Сб, Вс: выходной;
8(3435) 33-66-12, 33-74-41

Опер. офис №4: ул. Металлургов, д. 36; Пн - Пт: 09:00 - 17:45; перерыв 12:30 - 13:30; Сб, Вс: выходной
8 (3435)47-09-92.
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