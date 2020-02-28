Друзья! В эти выходные, наконец, будем встречать весну и провожать зиму. Наступают последние дни Масленичной недели. На Руси на Масленицу в субботу ходили в гости к золовке на посиделки, а воскресенье было прощеным днем. Конечно, не обходились без песен, плясок, игр и хороводов. Если и вы не хотите оставаться дома, то отправляйтесь на народные гуляния, которые пройдут в этот день. Помимо этого, в выходные можно потанцевать под латиноамериканские ритмы, сходить на концерты, оперетту по Гастону Леру и новые спектакли.

Куда отправиться в выходные, чтобы развеять скуку, читайте в традиционном культобзоре TagilCity.ru.



Хорошего настроения и чудесных выходных!



