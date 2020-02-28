культобзор на tagilcity.ru
Масленичные гуляния, латино и призрак оперы
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! В эти выходные, наконец, будем встречать весну и провожать зиму. Наступают последние дни Масленичной недели. На Руси на Масленицу в субботу ходили в гости к золовке на посиделки, а воскресенье было прощеным днем. Конечно, не обходились без песен, плясок, игр и хороводов. Если и вы не хотите оставаться дома, то отправляйтесь на народные гуляния, которые пройдут в этот день. Помимо этого, в выходные можно потанцевать под латиноамериканские ритмы, сходить на концерты, оперетту по Гастону Леру и новые спектакли.
Куда отправиться в выходные, чтобы развеять скуку, читайте в традиционном культобзоре TagilCity.ru.

Хорошего настроения и чудесных выходных!

Музеи
Серия мастер-классов «Подарок маме»
29 февраля с 12:00 до 17:30

Сделанные своими руками вещи всегда радуют родных и близких людей. На мастер-классах вы сможете сделать подарки в преддверии праздника – Международного женского дня.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Мастер-класс «Весенняя капель»

1 марта в 15:00

Под руководством признанного мастера и опытного педагога вы распишете поднос.

Стоимость: 600 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Музыка
Гора песен №4
29 февраля в 19:30

Четвертый концерт музыкального проекта «Гора песен». Для вас будут петь лучшие музыканты Нижнего Тагила.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Вечеринка в стиле Latino
1 марта в 19:00

Как встретить первый день весны? Конечно, танцами. Вас ждут зажигательные танцы под латиноамериканские ритмы.

Стоимость: 100 рублей

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Концерт группы Double Scotch
28 февраля в 20:00

Double Scotch - это настоящая кантри музыка. Та самая, что звучит на радиостанциях юга Соединенных Штатов.
В настоящее время группа исполняет каверы на песни многих известных исполнителей, таких как Блейк Шелтон, Люк Брайан, Джон Денвер и другие!.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Концерт группы «Джин»
29 февраля в 19:00

Стоимость: 300 рублей

Арт-пространство Кардиология, ул. Быкова, 3
Концерт «Ой, рябина кудрявая»
28 февраля в 16:00

ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39
Разное
Квест по сказу «Золотой волос»
29 февраля в 11:00

Квест запланирован в форме QR-кэшинга. Для участия в таком квесте необходим мобильный телефон с выходом в интернет и аккаунт в социальной сети Вконтакте. Кроме того, понадобится и второй телефон, способный считывать QR-коды. Для удобства выполнения заданий команда должна состоять как минимум из двух человек.

Участникам предлагают взглянуть на такой знакомый Нижний Тагил под призмой легенд, загадок и сказов и разгадать городские тайны. Задания квеста разнообразны – здесь пригодятся не только знания истории или объектов города, а также актерское мастерство и другие таланты.

Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
Турнир по уличной атлетике «Заряди себя»
1 марта в 13:00

Ежегодный открытый турнир по уличной атлетике, посвященный Дню защитника Отечества.

ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15
Мастер-класс «Повышение мотивации младших школьников к учёбе»
29 февраля в 15:00

Педагог- психолог Мария Стативкина познакомит родителей со значением развития познавательного интереса к учебе у детей; приемами, позволяющими формировать положительную мотивацию обучения младших школьников; рассмотрит ошибки родителей в формировании учебной мотивации.

Стоимость: 100 рублей

Школа русского балета «Прима балерина», пр. Ленина, 4б
Презентация альманаха «Световой год»
28 февраля в 17:00

В альманах вошли стихи и проза молодых тагильских авторов, которые с сентября 2019 года занимаются в литературной студии «Вместо тысячи слов...». Альманах представит руководитель студии, журналист, писатель Яков Разливинский.


Центральная городская библиотека,
пр. Строителей, 1а
Встреча «Уникальное средство от скуки»
29 февраля в 12:00

Встреча со специалистом по настольным играм Алексеем Луневым.


Центральная городская библиотека,
пр. Строителей, 1а
Масленица
Театрализованное представление
«Как на масленой неделе»
1 марта в 14:00

Вы перенесетесь в Нижнетагильск рубежа XIX и XX веков.
Вместе с теткой Аграфеной и ее детьми Антонушкой и Матренушкой познакомитесь с традициями народного праздника и приготовитесь к встрече Масленицы. Хозяевам и гостям предстоит нарядить традиционное масленичное дерево, подготовить масленичный поезд, сделать чучело Масленицы, а после с фольклорным ансамблем «Соловейко» принять участие масленичных обрядах: играть, водить хороводы и петь песни.

Стоимость: 50 - 10 рублей

Музей истории подносного промысла, ул. Тагильская, 24

Фестиваль
«Широкая
Масленица»
29 февраля с 12:00

Вас ждут танцы, конкурсы, игры со скоморохами, состязания по перетягиванию каната, масленичный столб с призами.

Этнопарк «Ермаково городище»
Познавательно-развлекательная программа «Масленица пришла»
1 марта в 12:00

 В программе: игры, масленичные забавы, выступление творческих коллективов, беспроигрышная лотерея.

Кинотеатр «Красногвардеец»
Хореографические зарисовки «Эх, танцуй и радуйся, русская душа!»
29 февраля в 16:00


ДК НТМК
Масленичные гуляния
1 марта в 12:00

В программе: песни и пляски, вкусные угощения, конкурсы и забавы, масленичный столб с призами и сжигание чучела.

Площадь Славы
Выставки
«Грозно грянула война»
28 февраля в 16:00


На выставке представлена живопись, скульптура и графика военных лет.

Большинство произведений, представленных на выставке, выполнены в военные или первые послевоенные годы. В момент сопричастности художники говорили искренне, всеми силами старались послужить общему делу - приблизить Победу.


Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
«ГИПЕР ОДИНОЧЕСТВО»
28 февраля в 19:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Акосуа Виктория Аду-Санья (Швейцария).

Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Спектакли
«Ханума»
1 марта в 18:00

Стоимость: 470-500 рублей

Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33
«Трамвай «Желание»
29 февраля в 18:00

Стоимость: 270-320 рублей

Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33
«Жить»
29 февраля и 1 марта в 18:00

Переплетение судеб. Жизнь на полную катушку. Смех, слезы, радость, любовь. Спектакль-выздоровление в одном действии.

Дом Художника, ул. Уральская, 4/1
«Василий Теркин»
29 февраля в 17:00

Стоимость: 300 рублей

Молодежный театр, ул.Ильича, 37
Оперетта «Фантом. Призрак Оперы»
29 февраля в 18:00

Музыкальная фантазия (трагикомедия) на музыку и стихи Мори Йестона
по мотивам романа Гастона Леру.

ДК им. Окунева
Детям
«Сказки Бабушки Зимы»
29 февраля в 11:00 и 13:00

Стоимость: 170 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Ещё раз о Красной Шапочке»
1 марта в 11:00 и 13:00

Стоимость: 170 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Аленький цветочек»
1 матра в 16:00

Стоимость: 250 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Незнайка-путешественник»
1 марта в 12:00

Стоимость: 170-200 рублей

Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 114. Все вместе»
29 февраля и 1 марта

DEPO
Кино
«Яга. Кошмар тёмного леса»

С 27 февраля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO

«Пушки Акимбо»

С 27 февраля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO

«Переводчики»
С 27 февраля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO

«Лед 2»
С 27 февраля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова