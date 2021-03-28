культобзор tagilcity.ru
Томная Черубина, кино Арктики и смех сквозь ноты
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья, предстоящая неделя порадует апрельским солнцем. На этой неделе обязательно отметьте День смеха, ведь смех продлевает жизнь. Повеселиться нам предлагают и музыканты, смиксовавшие разножанровые мелодии в одном концерте.
В будни можно узнать, кто такая Черубина, а также насладиться разнообразными новинками кино.
Тёплой, весёлой и по-настоящему весенней недели! А куда еще сходить в будни - читайте в новом культобзоре от TagilCity.ru.
Музеи
Лекция «Память сердца»
1 апреля в 18:00

На лекции вы узнаете об уличных скульптурных произведениях Нижнего Тагила, посвящённых Великой Отечественной войне.

Беседу ведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Нижнетагильского музея изобразительных искусств – Елена Устинова.

Стоимость: от 50 до 150 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
«Художники анимационного кино: роль эскиза в мультипликации», работает до 31 марта
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Урал-графо», работает до 31 марта
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Живописные миры художника», работает до 30 марта
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Жизнь в две смены», работает до 30 марта
Краеведческая библиотека музея-заповедника, ул. Уральская, 6
«Лоскуток к лоскутку», работает до апреля
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24
«Человек == Природа /// Пространство между», работает с 28 марта
Дом Художника, ул. Уральская, 4/1
«Досуг тагильчан конца XIX – начала XX ВВ», работает до конца мая
Выставочные залы музея-заповедника, пр. Ленина, 1
«Живописное чудо. Лаковая роспись», работает до 30 марта
Краеведческая библиотека музея-заповедника, ул. Уральская, 6
Библиотека

Лекция «Томная Черубина»

1 апреля в 14:00


Литературная гостиная приглашает на лекцию, посвященную «самой фантастической и печальной» фигуре в русской литературе – Елизавете Ивановне Дмитриевой. Она известна под именем Черубины де Габриак.


Но как она вошла в отечественную поэзию XX столетия и кем в ней осталась? Почему из-за нее чуть не убили друг друга Волошин и Гумилев? Как, наконец, сложилась судьба Лили Дмитриевой после дуэли?


Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а

Мастер-класс «Птичий дом»

2 апреля в 17:00


На занятии участники украсят скворечник в технике декупаж.

Все материалы предоставляются.


Стоимость: 370 рублей


Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а

Спектакли
«Ханума»
1 апреля в 18:00

Стоимость: 230 - 270 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Молоко»
30 марта в 19:00

Стоимость: 500 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Пока она умирала»

31 марта в 18:00

Стоимость: 230-270 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Идiотъ»

2 апреля в 18:00

Стоимость: 270-320 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Театр.book: Федорино горе»
30 марта в 18:00

Известную сказку Корнея Чуковского о неряшливой Федоре, от которой сбежала посуда, авторы спектакля расскажут не просто с помощью песка. Песочную анимацию дополнят теневые куклы, видеопроекция и необычный реквизит, созданный из старинной посуды.

Стоимость: 250 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Большое путешествие маленькой тучки»
2 апреля в 16:00, 18:00

Сказка повествует о приключениях маленького облачка, которое мечтало стать грозовой тучей. С помощью звуко-световых эффектов, а также эмоций персонажей волшебная история доступно, зрелищно и увлекательно рассказывает о том, как меняются времена года, идет снег, распускаются цветы, лает собака, поют птицы, а также объясняет такие понятия как «радость», «грусть» «добро», «дружба».

Стоимость: 300 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
Концерты

«Грани Гения»

30 марта 18:30


Апофеозом фестиваля «МОЙ БАХ» станет концерт-праздник, где «композитор № 1» предстанет в разных амплуа: от философа до «рекламного агента».


Стоимость: 400 рублей


Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31

«Смех сквозь ноты»

1 апреля в 18:30

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В новой программе оркестра «Тагильские гармоники» — самые забавные сочетания классики, эстрады, рока, фолка, джаза. На любой вкус и чувство юмора.


Стоимость: 300 рублей


Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31

«Гора песен»
2 апреля в 19:00

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Кино

«Маша»

С 1 апреля


13-летняя Маша растет между боксерским рингом и улицей. Парни, которые убивают и грабят, – её друзья. В 90-ые их ненавидит весь город, но для Маши они лучшие люди в мире, которые любят и защищают её. Она поёт им джаз и мечтает стать певицей. Однажды Маша узнает, кто они на самом деле, что они сделали с её жизнью и семьей.


«Красногвардеец»

«Майор Гром: чумной доктор»

С 1 апреля


Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримым отношением к нарушителям закона всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград в борьбе с криминалом. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора.


ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

Киномарафон Международного кинофестиваля стран Арктики «ARCTIC OPEN».
С 1 апреля

В кинотеатре пройдет киномарафон лучших художественных и документальных фильмов Международного кинофестиваля стран Арктики «ARCTIC OPEN».
Запланировано 3 программы.

«Красногвардеец»
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«Земля Эльзы»

2 апреля в 18:00


Кинотеатр «Красногвардеец» и клуб «Киногурман» приглашают поклонников хорошего кино на премьерный показ фильма «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» по пьесе Ярославы Пулинович. Это не комедия и не ирония, это пронзительная мелодрама с щемящей ноткой грусти. В фильме показана настоящая жизнь без прикрас, и, что самое главное, без пошлости.

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«Красногвардеец»

Лекторий в кино «Воскресение в искусстве»

31 марта в 19:00


Новый фильм Фила Грабски рассказывает о воскресении Христа — самом значительном событии в истории христианской цивилизации — через образы мирового искусства. Истории страданий и воскресения Христа были посвящены шедевры Леонардо, Микеланджело, Эль Греко и Караваджо, о ней продолжали и продолжают размышлять художники, среди которых наши современники — Марк Уоллингер и Сэм Тэйлор-Вуд.


ТЦ DEPO

Праздники и памятные даты
День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России
29 марта
Международный день резервного копирования
31 марта
День смеха
1 апреля
Международный день птиц
1 апреля
Международный день детской книги
2 апреля

Всемирный день вечеринки
3 апреля

Текст и оформление: Нателла Николова