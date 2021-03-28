Лекция «Томная Черубина»
1 апреля в 14:00
Литературная гостиная приглашает на лекцию, посвященную «самой фантастической и печальной» фигуре в русской литературе – Елизавете Ивановне Дмитриевой. Она известна под именем Черубины де Габриак.
Но как она вошла в отечественную поэзию XX столетия и кем в ней осталась? Почему из-за нее чуть не убили друг друга Волошин и Гумилев? Как, наконец, сложилась судьба Лили Дмитриевой после дуэли?
Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а
Мастер-класс «Птичий дом»
2 апреля в 17:00
На занятии участники украсят скворечник в технике декупаж.
Все материалы предоставляются.
Стоимость: 370 рублей
Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а
«Пока она умирала»
«Идiотъ»
«Грани Гения»
30 марта 18:30
Апофеозом фестиваля «МОЙ БАХ» станет концерт-праздник, где «композитор № 1» предстанет в разных амплуа: от философа до «рекламного агента».
Стоимость: 400 рублей
Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
«Смех сквозь ноты»
1 апреля в 18:30
В новой программе оркестра «Тагильские гармоники» — самые забавные сочетания классики, эстрады, рока, фолка, джаза. На любой вкус и чувство юмора.
Стоимость: 300 рублей
Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
«Маша»
С 1 апреля
13-летняя Маша растет между боксерским рингом и улицей. Парни, которые убивают и грабят, – её друзья. В 90-ые их ненавидит весь город, но для Маши они лучшие люди в мире, которые любят и защищают её. Она поёт им джаз и мечтает стать певицей. Однажды Маша узнает, кто они на самом деле, что они сделали с её жизнью и семьей.
«Красногвардеец»
«Майор Гром: чумной доктор»
С 1 апреля
Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримым отношением к нарушителям закона всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград в борьбе с криминалом. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора.
ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Земля Эльзы»
2 апреля в 18:00
Кинотеатр «Красногвардеец» и клуб «Киногурман» приглашают поклонников хорошего кино на премьерный показ фильма «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» по пьесе Ярославы Пулинович. Это не комедия и не ирония, это пронзительная мелодрама с щемящей ноткой грусти. В фильме показана настоящая жизнь без прикрас, и, что самое главное, без пошлости.
«Красногвардеец»
Лекторий в кино «Воскресение в искусстве»
31 марта в 19:00
Новый фильм Фила Грабски рассказывает о воскресении Христа — самом значительном событии в истории христианской цивилизации — через образы мирового искусства. Истории страданий и воскресения Христа были посвящены шедевры Леонардо, Микеланджело, Эль Греко и Караваджо, о ней продолжали и продолжают размышлять художники, среди которых наши современники — Марк Уоллингер и Сэм Тэйлор-Вуд.
ТЦ DEPO