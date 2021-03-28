Друзья, предстоящая неделя порадует апрельским солнцем. На этой неделе обязательно отметьте День смеха, ведь смех продлевает жизнь. Повеселиться нам предлагают и музыканты, смиксовавшие разножанровые мелодии в одном концерте.

В будни можно узнать, кто такая Черубина, а также насладиться разнообразными новинками кино.

Тёплой, весёлой и по-настоящему весенней недели! А куда еще сходить в будни - читайте в новом культобзоре от TagilCity.ru.