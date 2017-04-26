В этом году мы решили организовать не только сбор мусора, но и разделение его на пластик, стекло, алюминий и прочие виды. Какая-то часть мусора будет утилизирована в соответствии с требованиями, а какая-то переработана. Нам выделили мешки, мусор потом вывезут. Теперь наша основная цель - показать гражданам, что мусор возможно разделять и это не так сложно. Зато польза от этого огромная. Приходите обязательно!