Помните эту легендарную фразу, произнесенную Вячеславом Молотовым? Она стала настоящим лозунгом в борьбе с фашизмом для многомиллионного и многонационального народа.
Как хорошо, что сейчас мы живем в мирное время! На сегодняшний день одним из врагов человечества в борьбе за чистый воздух и здоровое поколение по праву можно считать большое количество несанкционированных и стихийных свалок.
Вред окружающей среде наносится колоссальный. Воздух, реки, грунтовые воды становятся опасными для жизнедеятельности населения Нижнего Тагила.
На устранение свалок тагильским муниципалитетом тратятся огромные деньги.