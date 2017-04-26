СПЕЦПРОЕКТ TAGILCITY.RU
Чистый Нижний Тагил
Начинается с тебя!
В Нижнем Тагиле стартовали традиционные весенние субботники. К очистке и облагораживанию города приступили городские службы, молодежные организации, предприятия, общественные деятели, а также все неравнодушные горожане.

Поводов у города немало.

2017 год - объявлен Годом экологии.
Часть мероприятий по уборке города приурочена к Всероссийскому субботнику «Зеленая весна-2017».
Город также готовится к самому масштабному и важному событию. 9 мая по чистым и красивым тагильским улицам пройдет Парад Победы.

В этом году в Нижнем Тагиле запланированы чемпионаты, соревнования, концерты, гулянья и масса других программ, чтобы вновь объединить и сплотить потомков великих героев.
Враг будет разбит. Победа будет за нами!

Помните эту легендарную фразу, произнесенную Вячеславом Молотовым? Она стала настоящим лозунгом в борьбе с фашизмом для многомиллионного и многонационального народа.

Как хорошо, что сейчас мы живем в мирное время! На сегодняшний день одним из врагов человечества в борьбе за чистый воздух и здоровое поколение по праву можно считать большое количество несанкционированных и стихийных свалок.

Вред окружающей среде наносится колоссальный. Воздух, реки, грунтовые воды становятся опасными для жизнедеятельности населения Нижнего Тагила.

На устранение свалок тагильским муниципалитетом тратятся огромные деньги.
33 000 000 рублей отправились на мусорку
Именно такую сумму, по данным Администрации, в 2016 году город потратил на устранение свалок. А ведь это - налоги тагильчан!
«Чистый город начинается с тебя!» - девиз Дня города-2017 в Нижнем Тагиле
Выбранный девиз созвучен с объявленным в России Годом экологии и отражает цели и задачи Нижнего Тагила на предстоящий год. Считаю, что многие преобразования и изменения в лучшую сторону начинаются с самого человека, с каждого из нас.

Сергей Носов
Глава города Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле в апреле проведен ряд мероприятий по уборке улиц и парков, очистке зеленых зон от бытового мусора, ликвидации несанкционированных свалок.
Информация о проведенных субботниках на территориях ТОС
по состоянию на 26.04.2017

Субботники на придомовых и общедоступных территориях
250 человек
Посёлок Валегин Бор
200 человек
ТОС «Девятый поселок»
50 человек
ТОС «Верхняя Черемшанка»
105 человек
ТОС «Малая Кушва»
100 человек
ТОС «Микрорайон Северный»
50 человек
ТОС микрорайона Рудника
На территории Вагонки с 20 апреля по 5 мая также пройдут пройдут весенние субботники.Тысячи работников нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» будут очищать от мусора и прошлогодней сухой травы улицы, проспекты и площади Дзержинского района. Кроме уборки, будут побелены бордюры, прибраны газоны и тротуары.

К участию в общегородских субботниках приглашают всех тагильчан.
Уважаемые Старательцы и Тагильчане! В эту субботу 29 апреля в 11 часов состоится субботник в посёлке Старатель.
Район для уборки от улицы Каспийская,1а вдоль речки, лесополосы между Старателем и «Ключиками».
Администрация выделит 200 мешков и после субботника вывезет мусор.
Андрей Волегов
Эколог
29 апреля, 11:00, посёлок Старатель.
В этом году мы решили организовать не только сбор мусора, но и разделение его на пластик, стекло, алюминий и прочие виды. Какая-то часть мусора будет утилизирована в соответствии с требованиями, а какая-то переработана. Нам выделили мешки, мусор потом вывезут. Теперь наша основная цель - показать гражданам, что мусор возможно разделять и это не так сложно. Зато польза от этого огромная. Приходите обязательно!

Масальская Наталья Юрьевна
Пресс-секретарь Гордумы Нижнего Тагила
29 апреля, 10:00, стадион «Высокогорец». Общегородской субботник на территории поймы реки Тагил.
Приглашаю всех на субботник! Встречаемся в Сквере борцов революции. В перерывах будем пить чай, мы с коллегами доклад какой-нибудь интересный почитаем. В прошлом году о памятнике Черепановым читали, в этом тоже что-нибудь познавательное сделаем.
Алексей Калинин
Председатель Совета ТОС «Краснокаменский»
6 мая, 14:00, Сквер борцов революции
Дорогие тагильчане! Наш город окружают богатые леса, красивые реки и озера, давайте защитим их от мусора и отходов. Можно не ждать организованный субботник, а выйти на улицы города или в собственный двор - и просто прибраться. Главное, потом не мусорить.
Текст, оформление: Камила Мориак
Фото: TagilCity.ru
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