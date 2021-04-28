«Золотая кочерыжка»
Музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
«Французские каникулы Павла Сурикова»
Тематическая экскурсия
1 мая в 13.00
«Празднование пасхи»
Интерактивное мероприятие
1 мая в 14.00
«Досуг тагильчан»
Тематическая экскурсия
1 мая в 12.00
«Светлое Христово Воскресенье»
2 мая в 11.00 и в 14.00
«Мамонт возвращается»
Тематическая экскурсия
2 мая в 12.00
«Такие близкие животные»
Тематическая экскурсия
2 мая в 12.00
«Девятаев»
1 и 2 мая
«Родина», «Россия», «Красногвардеец»
«Гнев человеческий»
1 и 2 мая
ТЦ DEPO, «Родина», «Россия»
«Властелин колец: Возвращение Короля. Перевыпуск»
1 и 2 мая
ТЦ DEPO
«Прабабушка лёгкого поведения»
1 и 2 мая
ТЦ DEPO, «Родина», «Россия»