Выставка «Музыка. Ритмы искусства»



30 апреля в 15:00



тМузыка, музыканты, музыкальные инструменты – как метафора звучания мира – воплощены на выставке в живописи и графике, художественной фотографии и декоративно-прикладном искусстве, скульптуре и объектах современного искусства.



оРаботы, показанные на выставке тагильскими художниками разных поколений, – разнообразны и многоплановы. Они посвящены особой связи музыкальных и визуальных образов, раскрывают параллели между звуками и красками, ритмами мелодий и ритмами видимого мира. Они передают эстетику музыкальных инструментов – изображают их как глубинные символы культуры и воплощение внутреннего мелодичного мира человека.

и

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4



