Культобзор на tagilcity.ru
Мультяшные герои, песочная Пасха и ритмы искусства
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья, проведите предстоящие выходные интересно. Вы можете поучаствовать в мастер-классах, заглянуть на выставки и сходить в кино. Словом, советуем сделать все, чтобы разнообразить свой досуг.
В эти выходные православные встретят Пасху. В нижнетагильской епархии TagilCity.ru рассказали, что в связи с пандемией в этом году решено отказаться от крестных ходов, однако богослужения пройдут во всех храмах города в ночь с 1 на 2 мая.
Выставки
Выставка «Числа как Искусство»

30 апреля в 18:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Ильи Буслакова (Россия). Автор будет присутствовать на открытии выставки.

В проекте «Числа как Искусство» экспериментальный график из Вологды Илья Буслаков открывает новое, эстетическое измерение мира чисел. Он показывает, что каждое число уникально и ищет для выражения этой уникальности разные формы.

Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Выставка «Рандеву в Вест-Сайде»
2 мая в 18:00
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Автор — Катсу Наито (США).
Эта история о трансвестите секс-работнике в районе упаковки мяса в Нью-Йорке до возрождения. Как и само название, этот район функционировал как рынок сбыта мяса, но у него было и другое лицо.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Выставка «Музыка. Ритмы искусства»

30 апреля в 15:00

тМузыка, музыканты, музыкальные инструменты – как метафора звучания мира – воплощены на выставке в живописи и графике, художественной фотографии и декоративно-прикладном искусстве, скульптуре и объектах современного искусства.

оРаботы, показанные на выставке тагильскими художниками разных поколений, – разнообразны и многоплановы. Они посвящены особой связи музыкальных и визуальных образов, раскрывают параллели между звуками и красками, ритмами мелодий и ритмами видимого мира. Они передают эстетику музыкальных инструментов – изображают их как глубинные символы культуры и воплощение внутреннего мелодичного мира человека.
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Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4

Спектакли



Спектакль «То, кого вам приходится сильно любить»

2 мая в 20.00

Маленький театр, ул. Уральская 4/1
«Ханума»
2 мая в 17:00

Стоимость: 270 - 320 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Золотая кочерыжка»

1 мая в 18:00

Стоимость: 470 - 500 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

«Французские каникулы Павла Сурикова»

Тематическая экскурсия


1 мая в 13.00

Выставочные залы, пр. Ленина, 1

«Празднование пасхи»

Интерактивное мероприятие


1 мая в 14.00

Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а

«Досуг тагильчан»

Тематическая экскурсия


1 мая в 12.00

Выставочные залы, пр. Ленина,1

«Светлое Христово Воскресенье»


2 мая в 11.00 и в 14.00

Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых», ул. Тагильская, 24

«Мамонт возвращается»

Тематическая экскурсия


2 мая в 12.00

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

«Такие близкие животные»

Тематическая экскурсия


2 мая в 12.00


Выставочные залы, пр. Ленина, 1
Мастер-классы
Мастер-класс «Любимый герой мультфильмов в технике сухое валяние»

1 мая в 15:00

Ёжик в тумане, Винни-Пух, Чебурашка, Кот Леопольд... Как много замечательных анимационных персонажей можно увидеть на 54-й выставке детского художественного творчества – «Яркие краски мультфильмов».

Предлагаем вам выбрать своего самого любимого героя мультфильмов и создать его в технике сухое валяние из шерсти.

Стоимость: 150-200 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4


Мастер-класс «Пасха на песке»

1 мая в 15:30

Рисование песком на световом столе.
Продолжительность 1 час.

Стоимость: 200 рублей
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ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39
Кино
«Зверокрекры»

с 1 мая

«Красногвардеец», ТЦ DEPO, «Родина», «Россия»
Сборник мультфильмов «Чудесный колокольчик»

с 1 мая

«Красногвардеец»

«Девятаев»

1 и 2 мая


«Родина», «Россия», «Красногвардеец»

«Гнев человеческий»

1 и 2 мая


ТЦ DEPO, «Родина», «Россия»

«Властелин колец: Возвращение Короля. Перевыпуск»

1 и 2 мая

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ТЦ DEPO

«Прабабушка лёгкого поведения»

1 и 2 мая

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ТЦ DEPO, «Родина», «Россия»

Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова