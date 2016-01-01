Ключевая ставка ЦБ РФ с сентября 2018 года начала расти впервые с декабря 2014 года.

Падение показателя продолжалось с декабря 2014 года. Однако в сентябре и декабре 2018 года Центробанк впервые за несколько лет поднял ставку в сумме на 0,5%.



Средневзвешенная ставка по ипотечному жилищному кредитования в России на данный момент находится на уровне 9,41%. И этот показатель постепенно снижался начиная с осени 2016 года. Беря во внимание повышение ключевой ставки ЦБ РФ в конце 2018 года, специалисты ожидают последующий рост средневзвешенной ставки на ипотечное кредитование.