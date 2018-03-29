В поисках путей спасения при ЧП в ТЦ ЦУМ корреспондент редакции TagilCity.ru прошел по этажам здания. ЦУМ представляет собой пятиэтажное строение с мебельными шоу-румами, которое делится на 2 крыла. Подняться наверх можно как по широкой лестнице, так и на лифте. Мы были на 3 этаже и попробовали выбраться из здания в предполагаемый момент пожара.