Опечатаны и закрыты: можно ли спастись из супермаркета «Райт»?
Редакция TagilCity.ru посетила супермаркет «Райт» в Нижнем Тагиле и проверила здание на готовность к эвакуации.
Смогут ли покупатели спастись из супермаркета «Райт» на Вагонке?
Ранее мы уже опубликовали результаты проверки ТЦ «Реал». Отдельно мы изучили варианты эвакуации и в супермаркете «Райт», расположенном на 1 этаже этого торгового центра.
Директором магазина значится Бойко Виктория Геннадьевна. Центральный офис - ООО «ФОКУС-РИТЕЙЛ» - находится в Екатеринбурге. По данным системы СПАРК, он подчиняется управляющей компании РМ-КОНСАЛТ (генеральный директорШуров Юрий Николаевич, бенефициар Жеребцов Александр Леонидович)
Головная компания - APOLLODORUS TRUSTEES LTD - зарегистрирована на Кипре.
Наклеек или иных указателей на выходы - нет!
Два раза мы прошли по территории торгового зала. Указатели на выходы отсутствуют. Но на каждом шагу - предупреждения о том, что ведется видеонаблюдение и установлена система защиты от краж. И, конечно, много навигации по товарам.
В итоге складывается впечатление, что администрация «Райта» беспокоится за сохранность имущества больше, чем за безопасность покупателей. Как еще можно объяснить полное отсутствие в зоне видимости указателей для эвакуации?
Оба обнаруженные запасные выходы - опечатаны и закрыты
Да, именно так. Журналист дважды обошел торговый зал супермаркета. В поле зрения оказались только 2 запасных выхода. Оба были:
закрыты на замки,
закрыты на щеколды,
опечатаны 2 бумажными печатями,
опечатаны пластиковыми стяжками.
факт
На бумажной печати стоит дата - 16 апреля 2015 года. Она целая. Из этого можно сделать вывод, что почти 3 года дверь не открывали.
Не заклинило ли ее? Получится ли ее открыть в случае эвакуации?
Один эвакуационный выход плохо виден из-за стойки с товарами и завален коробками и пластиком, путь ко второму с одной стороны преграждает прилавок с пивом.
Эвакуационный план также преграждает пивная стойка. Кстати, там же - рядом с выходом и планом эвакуации - стоят газовые баллоны. Представляется картина: толпа в панике бежит на выход, а там - баллоны с газом... Рванут или нет?
В помещениях есть огнетушители.
Два обнаруженных выхода - опечатаны тремя способами, закрыты на ключ и щеколду. Один завален коробками и пластиком.
В помещении нет указателей в сторону выходов. Ни на уровне глаз, ни где-то еще. Из глубины торгового зала выбраться помогут больше интуиция или чудо, нежели информация от супермаркета.
Один из огнетушителей оказался заблокирован оборудованием магазина.
Спасутся ли люди из супермаркета «Райт» на Вагонке? Хочется верить, что на практике проверять не придется никогда.
Территория продуктового супермаркета «Райт» в ТЦ «Реал» может стать ловушкой: указателей выхода нет, 2 выхода наглухо закрыты и опечатаны.
И если 2 этаже на нас сразу обратили внимание, то персонал супермаркета «Райт» при виде человека с камерой, блуждающего по всему магазину в два круга, реакцию не проявил: у магазина была ревизия и продавцы активно занимались пересчетом товара.
Однако мы знаем, что нас в магазине увидели. Когда мы снимали эвакуационные выходы и осматривали план - в громкоговорители включили информационный ролик о том, что при пожаре не надо паниковать. Совпадение? Не думаю.
Результаты проверки других ТЦ Нижнего Тагила читайте в следующих расследованиях TagilCity.ru.