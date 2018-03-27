Сгореть нельзя спастись: получится ли эвакуироваться из ТЦ в Нижнем Тагиле?
Редакция TagilCity.ru проверила 10 торговых и развлекательных центров Нижнего Тагила: мы попытались самостоятельно эвакуироваться. Получилось ли?
Причина, по которой в стране начались масштабные проверки соблюдения пожарных правил - это десятки жертв при пожаре в ТЦ в городе Кемерово.
Нижний Тагил эти проверки также коснутся - специалисты массово инспектируют все городские объекты.
Редакция TagilCity.ru провела свой эвакуационный тест-драйв в торговых и развлекательных центрах Нижнего Тагила. Мы определяли шансы спастись не по каким-либо ГОСТам и правилам, а по человеческим меркам - насколько реально сориентироваться в имеющихся условиях.
Какие неожиданные открытия мы сделали, пока искали способы спастись из торговых и развлекательных центров Нижнего Тагила