Сгореть нельзя спастись: получится ли эвакуироваться из ТЦ в Нижнем Тагиле?

Причина, по которой в стране начались масштабные проверки соблюдения пожарных правил - это десятки жертв при пожаре в ТЦ в городе Кемерово.



Нижний Тагил эти проверки также коснутся - специалисты массово инспектируют все городские объекты.



Редакция TagilCity.ru провела свой эвакуационный тест-драйв в торговых и развлекательных центрах Нижнего Тагила. Мы определяли шансы спастись не по каким-либо ГОСТам и правилам, а по человеческим меркам - насколько реально сориентироваться в имеющихся условиях.