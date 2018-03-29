Тупик в «Магните»: можно ли спастись из ТЦ «Кардинал» в Нижнем Тагиле?
Редакция TagilCity.ru посетила ТЦ «Кардинал» в Нижнем Тагиле и проверила здание на готовность к эвакуации.
ТЦ «Кардинал»: легко ли эвакуироваться?
Торговый центр «Кардинал» в Нижнем Тагиле находится по улице Октябрьской Революции.
В здании есть крупные магазины с продуктами и одеждой, а также фирмы, оказывающие различные услуги.
«Кардинал» посещают люди разного возраста. С первого этажа ТЦ можно спуститься на цокольный этаж, узкие коридоры которого уводят вглубь здания. В конце цокольного этажа также есть несколько торговых точек. Есть ли возможность оттуда выбраться?
Редакция TagilCity.ru побывала в 10 торговых и развлекательных центрах Нижнего Тагила. Как мы пытались спастись из них и что из этого получилось - читайте в наших следующих материалах.
1 этаж. «Магнит»
На первом этаже «Кардинала» находятся банкоматы, магазин обуви и «Магнит». Выходы есть из «Магнита», но... Получится ли через них выбраться?
✓ Эвакуационные выходы. На первом этаже в магазине «Магнит» есть два запасных выхода. Но один из них без таблички «Выход», а второй опечатан (леска с бумагой) и закрыт на ключ от тех, кто «любит на халяву». ✓ План эвакуации. Есть. ✓ Эвакуационные указатели. На протяжении всего пути от первого этажа и до конца коридора цокольного помещения есть эвакуационные наклейки. Табличка «Выход» подсвечена.
В одной двери ключ всегда в замке. От другого запасного выходы ключ спрятан. Почему эта дверь опечатана? А у нас любят пожить на халяву. Сейчас мы готовимся установить кнопку, с помощью которой при пожаре двери сможет открыть любой желающий.
Администратор торгового зала «Магнит»
По данным системы СПАРК, руководитель, А О Тандер, к которой относится торговая сеть «Магнит», — Федотов Денис Анатольевич (генеральный директор). Головная компания — ПАО «Магнит», её генеральный директор - Помбухчан Хачатур Эдуардович.
ТЦ «Кардинал». Цокольный этаж
Узкие ходы и повороты ведут к торговым точкам разной направленности. Поэтому спуститься туда может кто угодно: пенсионеры, молодежь, родители с детьми. Есть ли там хоть какие-то опознавательные знаки, как выбраться из этого лабиринта в случае ЧП?
По данным системы СПАРК, у здания два владельца: ООО «КоммунСтройИнвест» и ООО «Иновационные технологии».
✓ Эвакуационные выходы. Из цокольного этажа есть запасной выход. ✓ План эвакуации. Есть. ✓ Эвакуационные указатели. На протяжении всего пути от первого этажа и до конца коридора цокольного помещения есть эвакуационные наклейки. Табличка «Выход» подсвечена.
Сотрудники охраны наблюдают за посетителями «Кардинала» по камерам видеонаблюдения
Эвакуационный выход, ведущий из цокольного этажа «Кардинала» прямо на улицу, ничем не перекрыт. Дверь закрыта на щеколду, которая легко открывается.
Стоит отметить, что мы о своем визите никого не оповещали.
Однако через пару минут моего пребывания в стенах эвакуационного коридорчика ко мне подошел охранник и начал расспрашивать о цели моего нахождения на территории, где покупатели обычно не ходят.
Сотрудник пояснил, что увидел меня по камерам наблюдения.
2 этаж
Из «Кардинала» также можно выйти через магазин «Эконом-класс».
✓ Эвакуационные выходы. Есть. Препятствий никаких. ✓ План эвакуации. Есть. ✓ Эвакуационные указатели. Есть эвакуационные наклейки. Табличка «Выход» подсвечена.
В ТЦ «Кардинал» легко выбраться с цокольного этажа и магазина с одеждой на втором этаже.
Навигационные наклейки расположены на уровне глаз, таблички «Выход» видно хорошо.
В магазине «Магнит» один выход без указателей и закрыт на ключ, который находится в двери.
Второй выход опечатан и закрыт на ключ, который спрятан.
Результаты проверки других ТЦ Нижнего Тагила читайте в следующих расследованиях TagilCity.ru.