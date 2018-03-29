Администратор кинотеатра показал еще один эвакуационный выход, он расположен за гардеробом. Выход не был блокирован, дверь открыта. Но чтобы добраться до него, нужно иметь проводника. Действуя без подсказки, нам вряд ли удалось бы найти ее.



Еще один эвакуационный выход находится внутри гардеробной комнаты - идти придется через ряды с одеждой. Если предположить, что в дни премьер гардероб может быть завешан верхней одеждой, в случае ЧП вероятна давка.

