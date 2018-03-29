В поисках выхода: можно ли спастись из кинотеатра «Родина 3D»?
Редакция TagilCity.ru посетила кинотеатр «Родина 3D» в Нижнем Тагиле и проверила здание на готовность к эвакуации.
Редакция TagilCity.ru побывала в 10 торговых и развлекательных центрах Нижнего Тагила. Как мы пытались спастить из них и что из этого получилось - читайте в наших следующих материалах.
Как спастись из кинотеатра «Родина 3D»?
По данным системы СПАРК, генеральный директор кинотеатра Булыгина Наталья Ивановна (ООО «Киномакс Нижний Тагил»). Бенефициар - Южаков Сергей Михайлович.
Кинотеатр «Родина-3D» располагается в жилом доме, посещаемость в зависимости от показов может варьироваться от 300 до 700 человек в день. Помимо 2 кинозалов и игротеки в помещении расположены бар и ресторан.
Ознакомиться с возможностью эвакуироваться из зала на 2 этаже редакцию не пустили - шел фильм. Однако в кинотеатре «Россия» администрация показала редакции TagilCity.ru способы спасения даже во время сеанса.
Поэтому поиски эвакуационного выхода мы начали от дверей кинозала. Мы спустились по лестнице вниз. Пожарных указателей направления движения на стенах обнаружено не было. Куда (кроме как к центральному выходу) пройти со 2 этажа для эвакуации - непонятно. Что произойдет, если лестница со второго на первый этаж будет заблокирована? На практике выяснить не удалось из-за занятости зала.
факт
В фойе кинотеатра часть площади занимает игротека. Невольно возник вопрос: хватит ли ширины прохода, если возникнет давка? Директор кинотеатра Наталья Булыгина заверила, что ширина прохода соответствует стандартам, и люди беспрепятственно смогут пройти к выходу.
План эвакуации расположен на стене в фойе 1 этажа. Сориентироваться в помещении, следуя только плану, сложно - требуются указатели на стенах. Очевидным способом спастись до сих пор остается только центральный выход. Если ЧП произойдет рядом с ним - что делать?
Закрытый на ключ выход
Рядом с кассами мы обнаружили дверь с указателем «ВЫХОД», железная дверь ведет прямо на проспект Ленина.
Но она была частично скрыта от глаз рекламным щитом и заперта на ключ.
«Эта дверь всегда заперта, ключ у персонала. Ее откроют в случае необходимости», - пояснил администратор кинотеатра.
Тут же возник вопрос: если все подходы, кроме этой двери будут в огне, удастся ли найти персонал и сам ключ?
Вторая дверь с табличкой «ВЫХОД» находится слева по пути следования из кинозала в фойе. Дверь открыта, но зайти в нее не удалось - на пороге журналиста остановил администратор. За дверью – лестница, ведущая наверх к кабинетам администрации кинотеатра и выход на улицу.
Администратор кинотеатра показал еще один эвакуационный выход, он расположен за гардеробом. Выход не был блокирован, дверь открыта. Но чтобы добраться до него, нужно иметь проводника. Действуя без подсказки, нам вряд ли удалось бы найти ее.
Еще один эвакуационный выход находится внутри гардеробной комнаты - идти придется через ряды с одеждой. Если предположить, что в дни премьер гардероб может быть завешан верхней одеждой, в случае ЧП вероятна давка.
Как рассказали в администрации кинотеатра, большая роль при эвакуации отводится персоналу. Администраторы, контролеры зала, гардеробщицы – все прошли обучение и готовы собрать и направить посетителей к нужному выходу во время ЧП. Но проверить их готовность можно только в реальных условиях.
Обученный действиям при ЧП персонал.
Один из аварийных выходов закрыт на ключ. Для эвакуации нужно найти сотрудника с ключом.
Указатели в сторону запасных выходов на уровне глаз отсутствуют. В случае ЧП с высокой вероятностью придется вновь ждать помощь от персонала.
Спасутся ли люди из кинотеатра «Родина 3D»? Хочется верить, что на практике проверять не придется никогда.
Результаты проверки других ТЦ Нижнего Тагила читайте в следующих расследованиях TagilCity.ru.