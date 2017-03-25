8-летняя тагильчанка Вика Старикова в прошлом году два раза пела в шоу на Первом канале «Минута славы». Маленькая девочка не попала в финал, потому что взрослые немного запутались.
Сначала Викторию пропустили на проект с песней Земфиры «Жить в твоей голове», а потом некоторые члены жюри (Рената Литвинова и Владимир Познер) намекнули юной певице и ее родителям на то, что песня совершенно не детская. После второго тура девочке пришлось покинуть проект.
Маленькая Вика отчаиваться не стала и пошла дальше. В одном из интервью Виктория сообщила, что на Ренату Муратовну не обижается нисколько. Да и Познер подарил потом девочке бумажный самолетик с запиской.
В этом году Вика Старикова пела в Нижнем Тагиле на Премии «Человек года - 2017». Редакции TagilCity.ru удалось пообщаться с маленькой певицей и ее мамой Анной Стариковой.
Как тебе Москва, Вика? Что больше всего запомнилось?
- Мне запомнились огромный бассейн и большая сцена. А еще самолет! Я даже видела его крыло.
- После того, как ты стала такой популярной, твои отношения с одноклассниками изменились? Подружки не завидуют?
- Не изменились, - отвечает Вика
- Мне кажется, наоборот, ее подружки очень поддерживают, - рассказывает мама Вики, - и даже родители одноклассников переживают, спрашивают.
- Мы же еще в цирк ходим, мы воздушные гимнасты! - гордо уточняет папа Вики.
- Уже не воздушные, - поправляет папу Вика.
- А какие? Наземные? - пытается пошутить журналист, и ему это удается, Вика начинает смеяться.
- Да. Я на руках умею стоять! Мы еще друг друга подбрасываем, вверх поднимаем, - рассказывает Вика.
А тебе не страшно в цирке наверху болтаться? А выступать на Первом канале страшно? Чего-то же, наверняка, маленьким детям страшно...
Нет, мне ничего из этого не было страшно. Только один раз на самолёте, когда он поворачивал. Но я даже маме об этом не говорила.
— Анна Владимировна, скажите мне, как будущему родителю, как воспитать настоящую личность? У Вас есть какая-то формула? Как быть с маленьким творческим человеком: где-то не перегнуть палку, где-то, наоборот, настоять на своём?
— Формула... Формула «Вырасти хорошим человеком». Другой формулы у нас нет. Как родители сказали, так и надо делать. Нас также учили. Настаивать, конечно, надо. Но, вообще, у нас Вика очень понимающая. Бывает, что ей чего-то неохота, но она знает, если надо, значит, надо. Викуся, ты почему нас слушаешься?
Мне и нравится, и надо, - улыбается Вика.
- Как ты учишь все эти длинные песни?
- Мы с мамой долго играем, и песни сами запоминаются.
- Когда песня состоит из набора слов, - говорит папа Вики, - нам, конечно, сложно запомнить. А всякие легкие песни она быстро запоминает.
- Вика, а что ты сегодня будешь петь?
- «Родину». Красивая песня!
Вика Старикова на Премии «Человек года - 2017» в Нижнем Тагиле. Дворец культуры им. Окунева (Тайминг: 1 час, 38 мин).
Когда Вика ждала свою очередь выходить на сцену, она - то бродила за кулисами, любопытно разглядывая всякие вещицы на столиках, то сидела на стульчике и болтала ножками, но ни разу не заявила об усталости. А когда на сцену выбежали выступать другие дети, Вика оживилась, подошла к шторке за сценой и начала внимательно наблюдать за ними. Детский коллектив демонстрировал всякие опасные трюки, и после каждого удачного прыжка или переворота, Вика смотрела на маму и улыбалась.
Какой же она всё-таки ребенок. Только, действительно, очень сильный.
Вика рассказала мне, что больше всех предметов любит литературу и русский язык. И что немецкий язык - «это, как русский язык, только он немецкий». «У Вики с детства хороший слух, наверное, поэтому ей языки легко учить» - добавила Анна Владимировна, мама Вики.
На вопрос, пишет ли Вика стихи, девочка прочитала нам буриме:
На площадке есть лошадки. Там они играют в прятки. А зебра стоит за кустами, Боясь к ним выйти в пижаме.
- Ты, Викуся, у нас гуманитарий. - Как это - гуманитарий? - Ну видишь, русский и немецкий нам легко даются, а над математикой мы пыхтим.
Все смеются: я, Вика, мама и папа.
Итак, какие у вас планы?
У нас очень много предложений. Нас на все конкурсы зовут. На Украину звали тоже участвовать в конкурсе. Цирковой кружок ее на свою сторону перетягивает. Музыканты тоже говорят, что вроде она, как певица и музыкант начала, значит, надо продолжать музыкой заниматься. Все что-то хотят с ней сделать, а что, пока непонятно. Поэтому у нас раздвоение личности: мы разрываемся между занятиями по музыке и в цирке. Но планы у нас пока - учиться в школе хорошо. Мы бы и на проект «Голос» пошли, но не хотим на слепое прослушивание. Мы хотим победить. А это большая нагрузка. Поющих детей много, но Вика не совсем певица, играющих тоже много, но не все поют. Поэтому мы пока просто учимся в школе.
На Премии «Человек года - 2017» Вика получила статуэтку в номинации «Прославление города. Дети».
Пожелаем Вике Стариковой удачи во всех её начинаниях!
Текст, оформление: Камила Мориак Фото: архив TagilCity.ru, семейный архив Анны и Виктора Стариковых.