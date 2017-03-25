— Анна Владимировна, скажите мне, как будущему родителю, как воспитать настоящую личность? У Вас есть какая-то формула? Как быть с маленьким творческим человеком: где-то не перегнуть палку, где-то, наоборот, настоять на своём?

— Формула... Формула «Вырасти хорошим человеком». Другой формулы у нас нет. Как родители сказали, так и надо делать. Нас также учили. Настаивать, конечно, надо. Но, вообще, у нас Вика очень понимающая. Бывает, что ей чего-то неохота, но она знает, если надо, значит, надо. Викуся, ты почему нас слушаешься?