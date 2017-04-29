Гости фестиваля родительской культуры и его спикеры после мероприятия, согретые его тёплой атмосферой, разъехались по домам по всей России. Но Монтессори-академия «Традиция успеха», организовавшая это событие, осталась в Нижнем Тагиле. Её выдающиеся педагоги, среди которых ведущий Монтессори-педагог Нижнего Тагила – Татьяна Баландина, продолжают работать для ваших детей!В Монтессори-академию «Традиция успеха» ведётся запись детей
от перинатального возраста до 18 лет. Узнать подробности можно по телефону: +7 (3435) 92-71-00.