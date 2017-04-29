Очень ценно, когда педагог не только владеет теорией, но и может привести преимущества Монтессори-педагогики на живом примере. В классе 6-12 с лекцией об особенностях воспитания подростков выступала Анна Гурарий из Москвы. Не так давно на одном из федеральных телеканалов в вокальном шоу выступала девушка с такой же фамилией.



Когда пришло время задавать вопросы – я обратила на этот момент внимание лектора. Анна Гурарий с гордостью рассказала, что они с девушкой не однофамильцы, что это её дочь, воспитанная в соответствии с принципами Монтессори.



Девочке с детства предлагался выбор, родители лишь мягко направляли её. Когда она сказала, что хочет стать певицей – спросили, где она хочет учиться. Когда определились – направили в музыкальную школу со специальными курсами. Когда девочка заканчивала школу - встал вопрос о продолжении образования. Она решила расти на творческой стезе. Сначала она хотела пойти в «Гнесинку», но потом узнала, что многие выдающиеся педагоги её уже покинули. Она решила учиться за рубежом, в Израиле. Выучила язык, самостоятельно подала документы, сдала экзамены и получает необходимое образование в Израиле без отрыва от творческой деятельности.

