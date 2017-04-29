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Фестиваль родительской культуры
В Нижнем Тагиле на 9 площадках более 200 гостей и экспертов обсудили методику воспитания детей будущего
Яркое, интересное, полное позитивных эмоций событие - «Фестиваль родительской культуры», состоялось накануне в Нижнем Тагиле. Всего фестиваль посетили 200 гостей – это родители, педагоги, бабушки и дедушки, а также те, кто только планирует завести ребёнка. Фестиваль получил по-настоящему всероссийский масштаб благодаря тому, что участники были из самых разных уголков нашей необъятной страны. На фестивале присутствовал участники из таких городов, как: Екатеринбург, Москва, Тюмень, Югорск, Каменск-Уральский, Новоуральск, Омск, Кушва, Невьянск.
В рамках фестиваля работали 5 площадок, каждая из которых имела свою целевую аудиторию
Перинатальный класс
«Общение с ребенком до рождения. Актуальность партнерских родов»
Класс 0-3
«Развитие самостоятельности и независимости»
Класс 3-6
«Обзорная экскурсия или эффективные особенности метода Монтессори»
Класс 6-12
«Изучение с погружением. От иностранного языка до физики - один шаг»
Класс 12-18
«Нужды и характеристика подростков "Где у него кнопка?"»
Перед началом лекций каждой из площадок состоялся выставка мебели/одежды/материалов, отвечающих принципам Монтессори.
Открыла фестиваль руководитель Монтессори-академии «Традиция успеха» в Нижнем Тагиле - Татьяна Баландина.

Затем гости фестиваля разделились в зависимости от избранной площадки. На каждой из площадок с лекциями выступали лучшие Монтессори-педагоги со всей России. Каждый из них говорил о специфике детского развития в тот или иной возрастной период. О полученных на мероприятии впечатлениях журналисты TagilCity.ru поговорили с гостями.
Мы были в классе 0-3, посвящённом формированию у ребёнка самостоятельности, независимости, ответственности. Поскольку наш ребенок уже посещает Монтессори-академию, я имела представление об основных принципах этой системы. На фестиваль я повела супруга. Нам обоим было очень интересно узнать некоторые моменты, касающиеся формирования чувства ответственности у детей. Особенно запомнился момент обучения ребёнка пониманию ответственности за принятые решения. Например, если при выходе на прогулку он предпочёл резиновым сапогам – ботиночки, ему нужно объяснить, что в ботиночках по лужам прыгать нельзя. Для этого есть резиновые сапоги, а в ботиночках мы лужи обходим.

Анна Илякова
Гостья фестиваля
В рамках этой площадки для родителей и педагогов специальным гостем из Улан-Удэ Юрием Филевым был проведён мастер-класс. Он пропел и показал присутствующим сказку про гусеничку. Она заворожила родителей, многие из них старались повторить за спикером увиденные движения, чтобы потом показать её и своим детям.

Семья Худосовцевых
Гости фестиваля
Посетить этот фестиваль стоило бы, даже если бы был один Юрий Филёв - он превосходный спикер. Удалось задать много вопросов и получить чёткие развернутые ответы. Надеюсь, будут и другие мероприятия подобного рода. Желаю Вам успеха и процветания.
Нечто новое для себя на фестивале удалось открыть даже педагогу с тридцатилетним стажем, воспитателю и бабушке
Подход Монтессори мне показался необычным, но чрезвычайно интересным. Я считаю, что дети, воспитанные с помощью этого метода, вырастут более подготовленными к жизни. В традиционных детских садах, в одном из которых работаю и я, детям даётся очень мало самостоятельности. Главное отличие метода Монтессори заключается в том, что там детей – направляют, а мы навязываем им. В итоге двухлетние дети школы Монтессори умеют больше, чем наши четырёхлетние воспитанники. Например, они могут вытереть пол, сами налить себе воды. В целом, они значительно более самостоятельны.

Людмила Афанасьева
Педагог с тридцатилетним стажем
Родители, посетившие класс, посвящённый воспитанию подростков, были очарованы живым примером успеха ребёнка, воспитанного в соответствии с принципами Монтессори.

Ирина
Гостья фестиваля, мать троих детей
Очень ценно, когда педагог не только владеет теорией, но и может привести преимущества Монтессори-педагогики на живом примере. В классе 6-12 с лекцией об особенностях воспитания подростков выступала Анна Гурарий из Москвы. Не так давно на одном из федеральных телеканалов в вокальном шоу выступала девушка с такой же фамилией.

Когда пришло время задавать вопросы – я обратила на этот момент внимание лектора. Анна Гурарий с гордостью рассказала, что они с девушкой не однофамильцы, что это её дочь, воспитанная в соответствии с принципами Монтессори.

Девочке с детства предлагался выбор, родители лишь мягко направляли её. Когда она сказала, что хочет стать певицей – спросили, где она хочет учиться. Когда определились – направили в музыкальную школу со специальными курсами. Когда девочка заканчивала школу - встал вопрос о продолжении образования. Она решила расти на творческой стезе. Сначала она хотела пойти в «Гнесинку», но потом узнала, что многие выдающиеся педагоги её уже покинули. Она решила учиться за рубежом, в Израиле. Выучила язык, самостоятельно подала документы, сдала экзамены и получает необходимое образование в Израиле без отрыва от творческой деятельности.
Доверить своих детей инновационной системе обучение – непросто. Для того, чтобы у родителей пропало недоверие к методу, им самим было предложено на короткий период попробовать себя в качестве учеников Монтессори-академии «Традиция успеха».

Как известно, в этой школе нет ни 40-минутных уроков, ни домашнего задания, ни отметок. Но при этом дети не только не отстают в успеваемости от детей из обычных школ, но бывает и так, что после года в Монтессори-академии сдают аттестацию сразу за два класса.
Как удаётся добиться столь впечатляющих результатов? Это было показано родителям с помощью специальной командной игры
Нас разделили на несколько команд, каждая из которых защищала тот или иной проект. Нам досталось создание и обустройство сельскохозяйственного парника. Мы должны были защитить проект и перечислить 60 различных наук и областей знаний, которые понадобятся нам для выполнения этой работы. Тем же занимаются и дети в Монтессори-академии.

При работе над проектами они на месяц углубляются в области знаний, связанные с ним. Для того же парника нужны знания в биологии, ботанике, инженерном проектировании, логистике, астрономии и многих других науках. Такие знания особенно ценны не только ввиду их прикладного характера, но и фундаментальности. Формулы, расчеты, над которым ребёнок работал в рамках такого проекта, останутся в памяти на всю жизнь.

Ирина
Гостья фестиваля, мать троих детей
Во время фестиваля родительской культуры проводились розыгрыши призов от партнёров и организаторов мероприятия - Монтессори-академии «Традиция успеха», «Кухни № 1», бутика «Шупетт», «Серебряных струн» и комплекса Гора Белая. Один из сюрпризов, возможно, окажет определяющее значение для судьбы маленького тагильчанина.

Елена Соловьева
Заместитель директора Монтессори-академии «Традиция успеха»
Сертификат на 1 месяц посещения детского сада Монтессори-академии «Традиция успеха» выиграли родители, у которых есть маленький ребенок. Они собирались устраиваться в обычный садик, но на фестивале они услышали информацию, которая заставила их задуматься о том, насколько важен выбор детского сада для будущего ребёнка.
Без подарков с фестиваля родительской культуры не ушёл ни один посетитель. Монтессори-педагоги собственными руками сделали более 200 кукол-зерновушек, израсходовав при этом 10 килограммов крупы. В каждую из кукол педагоги вложили частичку своей душки, по задумке организаторов, куклы должны стать для гостей приятной памятью о прошедшем фестивале.
Монессори-педагог Анна Гурарий лично раздает гостям фестиваля памятные подарки
Партнеры фестиваля - «Серебряные струны» - обеспечивали музыкальное сопровождение во время каждой паузы.
Гости фестиваля родительской культуры и его спикеры после мероприятия, согретые его тёплой атмосферой, разъехались по домам по всей России. Но Монтессори-академия «Традиция успеха», организовавшая это событие, осталась в Нижнем Тагиле. Её выдающиеся педагоги, среди которых ведущий Монтессори-педагог Нижнего Тагила – Татьяна Баландина, продолжают работать для ваших детей!

В Монтессори-академию «Традиция успеха» ведётся запись детей от перинатального возраста до 18 лет. Узнать подробности можно по телефону: +7 (3435) 92-71-00.
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