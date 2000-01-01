Культобзор на tagilcity.ru
Джаз, мотопробег и мстители
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
В этом году встречаем Первомай со снегом за окном, но это не повод огорчаться. Предстоящая неделя насыщена различными концертами, так что у вас будет возможность отогреться под музыкальные ритмы.

Настоящих байкеров погода не страшит, поэтому 2 мая они откроют новый мотосезон.

Еще на этой неделе выходит долгожданный финал «Мстителей». Что случилось на Земле после щелчка Таноса и чем сможет помочь героям капитан Марвел? Скоро узнаем.

Куда еще пойти среди недели в Нижнем Тагиле, читайте в культобзоре TagilCity.ru.

Концерты
10 лет оркестру «Демидов-камерата»

30 апреля в 18:30

Стоимость: 400-600 рублей

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
Концерт группы «Третья цифра»

01 мая в 21:00


Бар «Гора», ул. Огаркова, 2

Отчетный концерт Заслуженного коллектива народного творчества хореографический ансамбль «Родничок»

30 апреля в 18:00

ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39




Концерт «Звездный дождь»

29 апреля в 18:00

ДК им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
Концерт ко Дню международной солидарности трудящихся

1 мая в 12:00

Комсомольский сквер
Праздничный концерт, посвященный празднику весны и труда

1 мая в 10:00

Площадь у КДК «Современник», проспект Ленина, 25
Тематический вечер «Love and Jazz»
30 апреля в 20:00


Стоимость: 100 рублей

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Разное
Бенефис Елены Макаровой «Театр. Иллюзия жизни»

3 мая в 18:00

Актриса Елена Макарова поделится со зрителями мыслями о жизни, о любви, об актёрской профессии. Во время бенефиса прозвучат отрывки из литературных и музыкальных произведений

Стоимость: 250-300 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Пока звучат их голоса...»

3 мая в 16:00 и 18:00

В основу спектакля, посвященного Великой Отечественной войне, легла книга «У войны не женское лицо» лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич. Она собрала сотни уникальных историй женщин-ветеранов. Режиссер включил в спектакль самые выразительные из них.

Стоимость: 200 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
Выставка «Эхо войны»

Выставка клуба «Микки Маус», посвященная Дню Победы

29 апреля

Дворец национальных культур



Областной фестиваль «Тинейджер-Лидер»

с 1 по 3 мая

В Фестивале примут участие более 20 команд-победительниц муниципальных отборочных туров.
1 и 2 мая пройдет конкурсная программа, 3 мая - гала-концерт.

ГДДЮТ, ул. Красногвардейская,15




Турнир по хоккею «Хоккейные звездочки Урала»

2-4 мая

Дворец ледового спорта им. В.К. Сотникова

Мото-пробег

3 мая в 13:00


Общий сбор на автопарковке за кинотеатром «Современник», ул. Ленина, 25


Кино
«Сезанн. Портреты жизни»

30 апреля в 19:00

Невозможно оценить искусство XX века, не отдав должное Полю Сезанну, который внес свой вклад в его развитие. При помощи экспертов и кураторов Музея д'Opcэ, Национальной портретной галереи в Лондоне и Национальной художественной галереи в Вашингтоне, а также личной переписки самого художника, этот фильм откроет зрителям не только уникальную выставку, но и мир, возможно, наименее известного из великих постимпрессионистов.

Стоимость: 300 рублей

ТЦ DEPO

«Мстители. Финал»

С 29 апреля

Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку.

«Родина», «Россия», «Красногвардеец», ТЦ DEPO


«В небе «Ночные ведьмы»

Со 2 мая

«Красногвардеец», ул. Победы, 26
Международный день танца
29 апреля
Всемирный день желаний
29 апреля
День пожарной охраны
30 апреля


Праздник Весны и Труда
1 мая
Всемирный день свободы печати
3 мая
День рождения «спама»
3 мая
Текст и оформление: Нателла Николова
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