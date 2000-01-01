В этом году встречаем Первомай со снегом за окном, но это не повод огорчаться. Предстоящая неделя насыщена различными концертами, так что у вас будет возможность отогреться под музыкальные ритмы.



Настоящих байкеров погода не страшит, поэтому 2 мая они откроют новый мотосезон.



Еще на этой неделе выходит долгожданный финал «Мстителей». Что случилось на Земле после щелчка Таноса и чем сможет помочь героям капитан Марвел? Скоро узнаем.



Куда еще пойти среди недели в Нижнем Тагиле, читайте в культобзоре TagilCity.ru.



