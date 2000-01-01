В этом году встречаем Первомай со снегом за окном, но это не повод огорчаться. Предстоящая неделя насыщена различными концертами, так что у вас будет возможность отогреться под музыкальные ритмы.
Настоящих байкеров погода не страшит, поэтому 2 мая они откроют новый мотосезон.
Еще на этой неделе выходит долгожданный финал «Мстителей». Что случилось на Земле после щелчка Таноса и чем сможет помочь героям капитан Марвел? Скоро узнаем.
Куда еще пойти среди недели в Нижнем Тагиле, читайте в культобзоре TagilCity.ru.
Концерты
10 лет оркестру «Демидов-камерата»
30 апреля в 18:30
Стоимость: 400-600 рублей
Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
Концерт группы «Третья цифра»
01 мая в 21:00
Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Отчетный концерт Заслуженного коллектива народного творчества хореографический ансамбль «Родничок»
30 апреля в 18:00
ДК «Юбилейный»,ул. Фрунзе, 39
Концерт «Звездный дождь»
29 апреля в 18:00
ДК им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
Концерт ко Дню международной солидарности трудящихся
1 мая в 12:00
Комсомольский сквер
Праздничный концерт, посвященный празднику весны и труда
1 мая в 10:00
Площадь у КДК «Современник», проспект Ленина, 25
Тематический вечер «Love and Jazz»
30 апреля в 20:00
Стоимость: 100 рублей
Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Разное
Бенефис Елены Макаровой «Театр. Иллюзия жизни» 3 мая в 18:00
Актриса Елена Макарова поделится со зрителями мыслями о жизни, о любви, об актёрской профессии. Во время бенефиса прозвучат отрывки из литературных и музыкальных произведений
Стоимость: 250-300 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Пока звучат их голоса...»
3 мая в 16:00 и 18:00
В основу спектакля, посвященного Великой Отечественной войне, легла книга «У войны не женское лицо» лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич. Она собрала сотни уникальных историй женщин-ветеранов. Режиссер включил в спектакль самые выразительные из них.
Стоимость: 200 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
Выставка «Эхо войны»
Выставка клуба «Микки Маус», посвященная Дню Победы
29 апреля
Дворец национальных культур
Областной фестиваль «Тинейджер-Лидер» с 1 по 3 мая
В Фестивале примут участие более 20 команд-победительниц муниципальных отборочных туров. 1 и 2 мая пройдет конкурсная программа, 3 мая - гала-концерт.
ГДДЮТ, ул. Красногвардейская,15
Турнир по хоккею «Хоккейные звездочки Урала»
2-4 мая
Дворец ледового спорта им. В.К. Сотникова
Мото-пробег
3 мая в 13:00
Общий сбор на автопарковке за кинотеатром «Современник», ул. Ленина, 25
Кино
«Сезанн. Портреты жизни» 30 апреля в 19:00
Невозможно оценить искусство XX века, не отдав должное Полю Сезанну, который внес свой вклад в его развитие. При помощи экспертов и кураторов Музея д'Opcэ, Национальной портретной галереи в Лондоне и Национальной художественной галереи в Вашингтоне, а также личной переписки самого художника, этот фильм откроет зрителям не только уникальную выставку, но и мир, возможно, наименее известного из великих постимпрессионистов.
Стоимость: 300 рублей
ТЦ DEPO
«Мстители. Финал»
С 29 апреля
Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку.