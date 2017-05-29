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Летние каникулы в лингвистическом лагере!
Хотите окунуться в языковую среду? Найти новых друзей? Получить море положительных эмоций?
Изучение французского языка и яркий летний отдых - по специальным предложениям от Альянс Франсез Екатеринбург!
Успевайте попасть в загородный лингвистический лагерь физкультурно-оздоровительного комплекса «Гагаринский»!

Для ребят от 7 до 17 лет!
В программе:
3 часа французского с носителем ежедневно
бассейн/спортивные мероприятия
трансфер, проживание
6-ти разовое питание
мед. сопровождение
подвижные игры и квесты на свежем воздухе
библиотеки под открытым небом
книгомания
летопись лагеря
creative-фестивали
ораторское искусство
1 смена: с 25.06 по 04.07
2 смена: с 06.07 по 15.07
С нами едет наш французский преподаватель – Антони Майё: знает 6 языков, серьезно занимается фотографией, заядлый путешественник, и знает, как учить детей французскому языку!

Стоимость - 24900 руб.

Запись по тел. +7 (343) 350-21-67 или по электронной почте ekaterinbourg@afrus.ru.

Подробная информация на сайте www.afrus.ru
Проведите каникулы во Франции!
Продолжается набор в увлекательное путешествие с языковой практикой на Южное побережье Франции! Эксклюзивное предложение! Гарантия высокого качества, проверенное место, хорошие отзывы! Для подростков и детей от 7 лет!
С 12 июля по 22 июля 2017 года
В стоимость входит:
изучение французского языка по уровням (18 часов)
комфортабельные условия проживания
3-х разовое сбалансированное питание для детей из экологически чистых продуктов
ежедневная культурная и экскурсионная программа
отдых на море и морские прогулки
поездка в живописные города Каркасон и Пезенас
общение с франкоязычными сверстниками
профессиональные преподаватели, специализирующиеся на работе с детьми
перелет и трансфер
оформление визы
сопровождение представителем Альянс Франсез (группа – от 6 чел.)
Условия:

  • наличие действующего загранпаспорта,
  • возраст от 7 лет,
  • уровень французского – любой,
  • стоимость поездки - 2290 y.e.
Запись по тел. +7 (343) 350-21-67 или по электронной почте ekaterinbourg@afrus.ru.

Подробная информация на сайте www.afrus.ru
Альянс Франсез Екатеринбург набирает группу подростков и детей от 7 лет для изучения французского языка в г. Безье.
Безье (фр. Béziers)
Безье (фр. Béziers) — маленький, уютный город на реке Орб, расположенный на юге Франции, в департаменте Эро, региона Лангедок-Руссильон, в 12 км от побережья Средиземного моря.

Воспользовавшись небольшими прогулочными катерами или маленьким городским поездом Muson-River, можно прокатиться по городу и познакомиться с его красотами и прелестными видами.

Каждый город Франции может похвастаться своими пейзажными садами, в Безье тоже есть красивый парк Le plateau des poètes. Повсюду вы можете увидеть зеленые насаждения, на берегу пруда с удовольствием гуляют утки.

Старинный мост Безье (Pont Vieux de Béziers) был построен в 12 веке. Собор Святых Назария и Цельсия возвышается над мостом. Он был построен на холме, поэтому его можно увидеть с разных сторон.

Каркасон
Один из самых интересных и зрелищных городков региона Лангедок-Русильон. Расположенный на самом юге Франции, недалеко от границы с Испанией, Каркасон за свой прекрасно сохранившийся средневековый ансамбль укрепленного города и замка внесен в список Всемирного наследия Юнеско. Ежегодно Каркасон посещают около 4 миллионов туристов — это одна из самых посещаемых достопримечательностей Франции. Старый, укреплённый город стоит на скалистой возвышенности и окружён двумя стенами V и XIII столетий. На горе возвышается громадная крепость с замком – это и есть средневековый город Ситэ (Cité). Начали возводить её ещё в 12 веке. Последняя большая реставрация крепости произошла в 19 веке и сегодня мы можем увидеть один из последних средневековых замков Европы.

Историческая крепость Cité использовалась в качестве декорация для фильма «Робин Гуд — принц воров». Считается также, что именно Cité вдохновил Уолта Диснея при создании замка Спящей Красавицы. Это настоящий, отлично сохранившийся средневековый город, каких в мире осталось совсем немного.

Пезенас
В средневековые времена считался одним из самых важных торговых центров провинции. Здесь устраивались многодневные ярмарки, на которые съезжались умельцы и

торговцы со всех окрестных деревень. С тех пор к нему «прилепился» ярлык «города мастеров», который и сегодня не утратил своего значения. Многие старинные здания XVII-XVIII веков приспособлены под мастерские, выставочные залы и лавки, где умельцы от стеклодувов до резчиков по дереву торгуют своими товарами.

В Пезенасе немало музеев, в том числе и необычных, вроде Галереи дверей, где выставлена коллекция входных дверей разных эпох. С этим городом связано также имя Мольера. Сюда великий французский драматург приезжал на гастроли вместе с театром, а горожане, обожавшие кумира, поставили ему памятник и открыли музей.

Прогуливаясь по улицам, по которым бродил сам Мольер, стоит обязательно заглянуть в церковь Сен-Жан XVIII века, чтобы увидеть старинный орган.

Запись по тел. +7 (343) 350-21-67 или по электронной почте ekaterinbourg@afrus.ru.

Подробная информация на сайте www.afrus.ru

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