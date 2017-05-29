Летние каникулы в лингвистическом лагере!

В средневековые времена считался одним из самых важных торговых центров провинции. Здесь устраивались многодневные ярмарки, на которые съезжались умельцы и
торговцы со всех окрестных деревень. С тех пор к нему «прилепился» ярлык «города мастеров», который и сегодня не утратил своего значения. Многие старинные здания XVII-XVIII веков приспособлены под мастерские, выставочные залы и лавки, где умельцы от стеклодувов до резчиков по дереву торгуют своими товарами.
В Пезенасе немало музеев, в том числе и необычных, вроде Галереи дверей, где выставлена коллекция входных дверей разных эпох. С этим городом связано также имя Мольера. Сюда великий французский драматург приезжал на гастроли вместе с театром, а горожане, обожавшие кумира, поставили ему памятник и открыли музей.
Прогуливаясь по улицам, по которым бродил сам Мольер, стоит обязательно заглянуть в церковь Сен-Жан XVIII века, чтобы увидеть старинный орган.