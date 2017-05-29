Летние каникулы в лингвистическом лагере!

Один из самых интересных и зрелищных городков региона Лангедок-Русильон. Расположенный на самом юге Франции, недалеко от границы с Испанией, Каркасон за свой прекрасно сохранившийся средневековый ансамбль укрепленного города и замка внесен в список Всемирного наследия Юнеско. Ежегодно Каркасон посещают около 4 миллионов туристов — это одна из самых посещаемых достопримечательностей Франции. Старый, укреплённый город стоит на скалистой возвышенности и окружён двумя стенами V и XIII столетий. На горе возвышается громадная крепость с замком – это и есть средневековый город Ситэ (Cité). Начали возводить её ещё в 12 веке. Последняя большая реставрация крепости произошла в 19 веке и сегодня мы можем увидеть один из последних средневековых замков Европы.



Историческая крепость Cité использовалась в качестве декорация для фильма «Робин Гуд — принц воров». Считается также, что именно Cité вдохновил Уолта Диснея при создании замка Спящей Красавицы. Это настоящий, отлично сохранившийся средневековый город, каких в мире осталось совсем немного.



