Культобзор на tagilcity.ru
Офелия, импрессионизм и квиз
Куда сходить среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! На этой неделе встречаем последний летний месяц. Август обещает быть полон интересных событий. В культобзоре TagilCity.ru мы подобрали для вас события, которые пройдут в Нижнем Тагиле на этой неделе.

Хорошего настроения и положительных эмоций!
Концерты
Гала-концерт конкурса «Молодая семья»

2 августа в 17:00


ГДМ, ул. Пархоменко, 37


Квиз гуру №3

31 июля в 19:00

Квиз гуру - это вопросы и задания из абсолютно разных областей и любой игрок сможет проявить себя. Удача и шансы на успех совершенно непредсказуемы и равны для всех участников.

Стоимость: 300 рублей

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2

Музеи
Мастер-класс «Театральный этикет»
1 августа в 18:00

Посещение театра - особый ритуал. Когда-то к выходу в театр серьезно готовились, соблюдали особые правила. Сегодня правила упрощены, но некоторые пункты театрального этикета мы все-таки соблюдаем. На мастер-классе «Театральный этикет» вы узнаете, как подготовиться к походу в театр, как вести себя в театре.

Стоимость: дошкольник - 60 рублей, учащийся - 70 рублей, студент - 70 рублей, пенсионер - 70 рублей, взрослый - 95 рублей.

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская,8
Выставка «В каждой заклёпке - солнце»
До 31 июля

Персональная выставка мастера народных художественных промыслов Свердловской области по художественной обработке металла Алексея Потоскуева. В экспозиции представлено более 110 работ мастера разных лет.

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
Кино
«Импрессионисты»
30 июля в 19:00
Моне, Сезанн, Дега, Ренуар — имена, знакомые любому ценителю искусств; авторы, за работы которых уже несколько десятилетий идет отчаянная борьба на крупных аукционах Лондона и Нью-Йорка. Но кем эти люди были в жизни? Что вдохновляло художников на новые открытия в живописи и как создавались их знаменитые полотна? Чем объяснить бесконечную притягательность их картин, сегодня являющихся жемчужинами в собраниях самых известных музеев мира?

Стоимость: 300 рублей

ТЦ DEPO
«До скорой встречи»

С 25-31 июля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Офелия»

С 25 июля по 7 августа

«Красногвардеец»

29 июля

Международный день тигра
30 июля

Международный день дружбы
1 августа

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
2 августа

День Воздушно-десантных войск России
3 августа

День арбуза
4 августа

День железнодорожника
Текст и оформление: Нателла Николова
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