Офелия, импрессионизм и квиз

Мастер-класс «Театральный этикет»
1 августа в 18:00
Посещение театра - особый ритуал. Когда-то к выходу в театр серьезно готовились, соблюдали особые правила. Сегодня правила упрощены, но некоторые пункты театрального этикета мы все-таки соблюдаем. На мастер-классе «Театральный этикет» вы узнаете, как подготовиться к походу в театр, как вести себя в театре.
Стоимость: дошкольник - 60 рублей, учащийся - 70 рублей, студент - 70 рублей, пенсионер - 70 рублей, взрослый - 95 рублей.
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская,8