Офелия, импрессионизм и квиз

«Импрессионисты»

30 июля в 19:00

Моне, Сезанн, Дега, Ренуар — имена, знакомые любому ценителю искусств; авторы, за работы которых уже несколько десятилетий идет отчаянная борьба на крупных аукционах Лондона и Нью-Йорка. Но кем эти люди были в жизни? Что вдохновляло художников на новые открытия в живописи и как создавались их знаменитые полотна? Чем объяснить бесконечную притягательность их картин, сегодня являющихся жемчужинами в собраниях самых известных музеев мира?



Стоимость: 300 рублей



ТЦ DEPO

