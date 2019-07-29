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«Заходят в избирком биатлонист и фельдшер…»
Как выборы в Серове стали анекдотом
ТЕКСТ: АНТОН СЕЛИВЕРСТОВ
ФОТО: СЕРГЕЙ ПАТРУШЕВ
Довыборы в Госдуму от Серовского избирательного округа в каком-то смысле начинаются как анекдот. Заходят в бар – читай, в избирком – биатлонист, экскаваторщик, фельдшер, учительница, бизнесмен (его регистрировать отказались) и общественница, а ни один из них не из Серова. Вообще-то, в округ входит несколько населённых пунктов, среди которых и Новая Ляля, откуда родом ЛДПРовец Алексей Коровин, и Качканар, где хорошо знают коммуниста Габбаса Даутова, но жители крупнейшего здесь Серова с недовольством констатируют: впервые на выборах нет ни одного «нашего».
Главный претендент – выдвинутый «Единой Россией» спортсмен Антон Шипулин – и вовсе из Тюмени. На праймериз он одержал абсолютную победу, набрав более 70% голосов. Однако, пусть на участки всего округа пришло более 30 тысяч человек, в Серове всего голосующих было лишь 3,3 тысячи, то есть 5% населения.
– По большому счёту, Шипулина здесь никто не знает. То есть, имя на слуху, но особого восторга не вызывает. Не тот уровень известности, чтобы одним своим появлением привлечь избирателей, – говорит выпускающий редактор местного издания «Глобус» Андрей Клейменов.
В то же время он признаёт, что у конкурентов единоросса, узнаваемость ещё меньше. Кандидат от «Яблока» Ирина Скачкова, за последние девять лет поучаствовала в серии выборов от муниципального до федерального уровня, но не в Серове, и к тому же на всех потерпела поражение. Фельдшер-эсеровец Алексей Коровин известен тем, что возглавлял протесты медиков скорой помощи против оптимизации, но те были четыре года назад. Габбас Даутов работал машинистом экскаватора на Качканарском ГОКа, был депутатом местной думы, но по большей части только там и обладает авторитетом среди избирателей. Евгения Чудновец, знаменитая отменённым в отношении неё приговором за репост видео с издевательством над несовершеннолетним со стороны вожатых, в преддверии выборов переехала в Серов и взялась за оппозиционную повестку, да только и ей, по мнению местных, не хватит времени, чтобы «стать своей» до 8 сентября. На вопрос о всех них секретарь серовского отделения «Единой России» Александр Якимов откровенно смеётся.
«Чем больше конкурентов у Антона Шипулина, тем лучше. Между ними распылятся голоса протестнонастроенных избирателей».
А протестные настроения есть. Сотрудники местной больницы жалуются на низкую зарплату, а жители местного села Филькино, не дождавшись помощи властей, сами принялись ремонтировать единственный мост, связывающий их с цивилизацией. Но главная проблема – экология.
В Серове действует несколько промышленных предприятий: одноимённые ГРЭС, завод ферросплавов и механический завод, а также Надеждинский металлургический завод. Последний входит в состав УГМК и регулярно отчитывается об улучшении процессов производства с экологической точки зрения, однако местные общественники считают, что лучше всего истинное положение дел показывает вид на заводы.
– Город – промышленный, здесь находятся промышленные предприятия, достаточно крупные, построенные очень давно, но на каждом предприятии разработана программа природоохранных мероприятий, – объясняет пресс-секретарь НМЗ Светлана Зыкина.
Местных эти заявления не убеждают. По их словам, серовские промышленники могут позволить себе что угодно, поскольку полностью контролируют город. Из 25 депутатов местной думы 14 – работники заводов (в том числе Светлана Зыкина), почти все от «Единой России». Бывший мэр Елена Бердникова также до избрания работала на этом Надеждинском металлургическом заводе и после отставки вернулась туда же. Нынешний глава Владимир Сизиков формально ни с одним из местных предприятий не связан, однако большинство опрошенных TagilCity.ru считает, что тот как минимум вынужден согласовывать все свои действия с НМЗ. Сизиков – уроженец Тюменской области, до 2017-го возглавлял Верхотурье, но там с ним досрочно разорвали контракт, он занял место заместителя свердловского министра строительства, а оттуда перебрался в Серов.
– Считается, что он – человек [свердловского губернатора] Куйвашева: тоже тюменский, пришёл с [правительства Свердловской] области, но, скорее всего, Сизиков сам это пытается показать, чтобы выглядеть независимым от УГМК. В любом случае, он не производит впечатления. Если его из Верхотурья погнали, что он у нас сможет сделать, тем более наперекор УГМК? – заявляет экс-депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Семеновых.
Бывший депутат думы Серова Александр Столбов вспоминает об общественном движении, которое в 2017 году при поддержке депутата Заксобрания Свердловской области Владимира Анисимова попыталось «войти в гордуму» и пошатнуть устойчивое влияние металлургов на мэрию, но те чтобы сильно и совсем ненадолго. К слову, Анисимов в прошлом тоже занимал пост серовского мэра и даже состоял в совете, сформированном «Единой Россией» и УГМК, но вышел из него, как пишет Znak.com, потому что тот работает «в интересах одного предприятия». Сегодня, спустя два года после этого, констатирует Столбов, Надеждинский восстановил статус-кво, и всё вернулось на круги своя.
И всё же металлургам почти ничего не придётся делать, чтобы обеспечить победу Шипулину, говорят все наши собеседники. По их словам, просто у остальных кандидатов нет ресурсов для продвижения, у некоторых из них – и интереса. Коммунист Габбас Даутов рассказывает, что у него для раскрутки только стопка партийных газет и «две ноги» – заниматься агитацией приходится в одиночку.
– Чудновец тут, что-то делает, народ собирает. Коровина и Скачкову никто здесь почти и не видел. Шипулин тоже бывает наездами, его привозят, людям показывают, но зато перед самыми выборами его фото будет на каждом столбе, а про остальных [кандидатов] никто и не вспомнит, – говорит Александр Столбов.
Большинство наших собеседников сходятся во мнении, что эти выборы в Серовском округе – по сути профанация. В победе Антон Шипулина почти никто не сомневается. Но, кажется, это даже не расстраивает его противников.
– Местный депутат имеет больше рычагов, чтобы повлиять на ситуацию, чем депутат Госдумы. Зачем это Шипулину и остальным? Разве что ради кабинета в Москве и пары помощников, – заключает Сергей Семеновых.
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