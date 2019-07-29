В то же время он признаёт, что у конкурентов единоросса, узнаваемость ещё меньше. Кандидат от «Яблока» Ирина Скачкова, за последние девять лет поучаствовала в серии выборов от муниципального до федерального уровня, но не в Серове, и к тому же на всех потерпела поражение. Фельдшер-эсеровец Алексей Коровин известен тем, что возглавлял протесты медиков скорой помощи против оптимизации, но те были четыре года назад. Габбас Даутов работал машинистом экскаватора на Качканарском ГОКа, был депутатом местной думы, но по большей части только там и обладает авторитетом среди избирателей. Евгения Чудновец, знаменитая отменённым в отношении неё приговором за репост видео с издевательством над несовершеннолетним со стороны вожатых, в преддверии выборов переехала в Серов и взялась за оппозиционную повестку, да только и ей, по мнению местных, не хватит времени, чтобы «стать своей» до 8 сентября. На вопрос о всех них секретарь серовского отделения «Единой России» Александр Якимов откровенно смеётся.