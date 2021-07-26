31 июля в 15.00

Люди верили, что такая кукла способна оберегать жилище и его домочадцев, поддерживать порядок в мире и гармонию в жизни, символизируя постоянную смену дня и ночи. На мастер-классе участникам расскажут о народной культуре и покажут, как ее создать. Все необходимые материалы будут предоставлены.

Стоимость: 150 руб. для взрослых, студентов и пенсионеров; 100 руб. для детей.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4