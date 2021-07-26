«Мэрилин»
«По улице Тагильской»
31 июля в 13.00
Интересная и познавательная экскурсия по одной из старейших улиц Нижнего Тагила.
«Лисья гора»
31 июля в 13.00
Совершив пешее восхождение на Лисью гору, вы узнаете её происхождение, секреты строительства плотины, полюбуетесь панорамой города, познакомитесь с историей и легендами старого Тагила.
31 июля в 15.00
Люди верили, что такая кукла способна оберегать жилище и его домочадцев, поддерживать порядок в мире и гармонию в жизни, символизируя постоянную смену дня и ночи. На мастер-классе участникам расскажут о народной культуре и покажут, как ее создать. Все необходимые материалы будут предоставлены.
Стоимость: 150 руб. для взрослых, студентов и пенсионеров; 100 руб. для детей.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Поход к Южной вершине
31 июля или 1 августа
Горнолыжный курорт «Гора Белая» приглашает поднять силу духа в компании единомышленников, покорив Южную вершину.
Популярный маршрут включает в себя: обзорную экскурсию на кресельном подъёмнике, пеший маршрут до Южной вершины, обед и чай, приготовленные на костре, сопровождение инструкторов в течение всего маршрута, развлекательные игры.
Стоимость: 600 рублей
Третий этап традиционного веломарафона ХСМ «Седой Медведь-2021»
31 июля
«Гора Белая» ждёт в гости самых отважных велосипедистов, чтобы выявить сильнейших велоспортсменов Свердловской области и других регионов страны.
Трасса протяжённостью 65 километров с набором высоты 1600 метров ждёт следующие категории: «Мужчины» 16-29 лет; «Мастерс» 30-44 лет; «Ветераны» 45+ и «Леди» 16+. Организаторы оборудовали трассу разметкой, по пути следования есть пункты питания, а на финише участников гонки ждёт просто королевский обед.
Стоимость: 1000 -1200 рублей
«Красотка на взводе»
31 июля и 1 августа
«Россия», «Родина»
«Основной инстинкт»
С 29 июля по 4 августа
«Красногвардеец»
«Круиз по джунглям»
31 июля и 1 августа
ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»