Культобзор на tagilcity.ru
Веломарафон, подносы, и Мэрилин
Куда сходить в выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! В эти выходные встречаем последний летний месяц. Надеемся, что август будет теплым и нескучным. В культобзоре TagilCity.ru вы найдете подборку событий, которые пройдут в Нижнем Тагиле в этот уикэнд. Нас ждут концерты, новая выставка мастерицы подносного промысла, а также веломарафон.

Хорошего настроения и положительных эмоций!
Концерты



Кавер-група «Контрабанда»

31 июля в 21:00

Стоимость: 200 рублей

Гриль-бар «Маринад», ул. Победы, 47




﻿Концерт клуба «Зеленая лампа»

31 июля в 14:00

Гальянский рынок, павильон Арт Ковчег

«Мэрилин»

30 июля в 20:00

Гостья из Екатеринбурга Аня Воробьёва с Александром Волостниковым с таким уютным вокалом и чарующей гитарой.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
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Музеи
Семейный праздник «Жаркий день в музее»

1 августа в 13:00

Желающих приглашают рисовать на асфальте шедевры гиперреализма в виде глазуньи, слушать солнечное кантри и создавать сквиш-гитару.

Стоимость: 150 р. для взрослых, студентов и пенсионеров, 100 р. для детей.

НТМИИ, ул. Уральская, 4


Выставка «Многоликое творчество…»

С 29 июля

Вы познакомитесь с творчеством выдающейся тагильской мастерицы подносного промысла, педагога дополнительного образования в городской МБУДО «Городская станция юных техников», руководителя детского объединения по уральской «Рябинушка» – Светланы Парышевой.
Б
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7

Пешеходные экскурсии
«Вокруг Базарной площади»
31 июля в 13.00
Кто жил на улице Александровской в середине XIX века, что такое доходные дома, где располагался один из первых кинотеатров, чем торговали на Базарной площади и какие ограничения были введены для приезжих торговцев. Все это вы узнаете из пешеходной экскурсии.

Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1

«По улице Тагильской»

31 июля в 13.00

Интересная и познавательная экскурсия по одной из старейших улиц Нижнего Тагила.


Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых», ул. Тагильская, 24

«Лисья гора»

31 июля в 13.00

Совершив пешее восхождение на Лисью гору, вы узнаете её происхождение, секреты строительства плотины, полюбуетесь панорамой города, познакомитесь с историей и легендами старого Тагила.


Выставочные залы, пр. Ленина, 1
Мастер-класс «Народная кукла День и Ночь»

31 июля в 15.00


Люди верили, что такая кукла способна оберегать жилище и его домочадцев, поддерживать порядок в мире и гармонию в жизни, символизируя постоянную смену дня и ночи. На мастер-классе участникам расскажут о народной культуре и покажут, как ее создать. Все необходимые материалы будут предоставлены.


Стоимость: 150 руб. для взрослых, студентов и пенсионеров; 100 руб. для детей.



Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4

Поход к Южной вершине

31 июля или 1 августа


Горнолыжный курорт «Гора Белая» приглашает поднять силу духа в компании единомышленников, покорив Южную вершину.

Популярный маршрут включает в себя: обзорную экскурсию на кресельном подъёмнике, пеший маршрут до Южной вершины, обед и чай, приготовленные на костре, сопровождение инструкторов в течение всего маршрута, развлекательные игры.


Стоимость: 600 рублей

Третий этап традиционного веломарафона ХСМ «Седой Медведь-2021»

31 июля


«Гора Белая» ждёт в гости самых отважных велосипедистов, чтобы выявить сильнейших велоспортсменов Свердловской области и других регионов страны.


Трасса протяжённостью 65 километров с набором высоты 1600 метров ждёт следующие категории: «Мужчины» 16-29 лет; «Мастерс» 30-44 лет; «Ветераны» 45+ и «Леди» 16+. Организаторы оборудовали трассу разметкой, по пути следования есть пункты питания, а на финише участников гонки ждёт просто королевский обед.


Стоимость: 1000 -1200 рублей

Кино

«Красотка на взводе»

31 июля и 1 августа


«Россия», «Родина»

«Основной инстинкт»

С 29 июля по 4 августа


«Красногвардеец»

«Круиз по джунглям»

31 июля и 1 августа


ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»

Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова
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