«Трагический тенор эпохи…»: поэтическая встреча в литературной гостиной к 100-летию со дня смерти А. Блока
В литературной гостиной состоится встреча, посвященная памяти Александра Блока, одной из важнейших фигур «Серебряного века» и одного из крупнейших представителей русского символизма.
Участники вспомнят страницы биографии и творчество поэта.
Центральная библиотека, пр. Строителей, 1а
Игровая программа «До свидания, лето»
30 августа в 17:30
Детский парк ДК им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
Интерактивно-игровая программа «Сборы в школу»
1 сентября с 12:00
Стоимость: 100 рублей
ДК Железнодорожников, ул. Хохрякова,17
Праздник «День знаний»
1 сентября в 14:00
Лучшие творческие коллективы, развлекательная программа с любимыми героями, сюрпризы и подарки, море отличного настроения.
Площадь ДК НТМК