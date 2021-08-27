Друзья! На улице по-осеннему прохладно, но это не омрачает первый праздник сентября - День знаний. Поздравляем всех педагогов и учеников с началом учебного года!

Чтобы не поддаться осенней хандре и не пропустить ни одно событие на предстоящей неделе, читайте культобзор от TagilCity.ru, и вперед за новыми впечатлениями!



Хорошего вам настроения!