Культобзор на tagilcity.ru
Блок, День знаний и Буратино
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! На улице по-осеннему прохладно, но это не омрачает первый праздник сентября - День знаний. Поздравляем всех педагогов и учеников с началом учебного года!
Чтобы не поддаться осенней хандре и не пропустить ни одно событие на предстоящей неделе, читайте культобзор от TagilCity.ru, и вперед за новыми впечатлениями!

Хорошего вам настроения!

«Трагический тенор эпохи…»: поэтическая встреча в литературной гостиной к 100-летию со дня смерти А. Блока

2 сентября в 14.00

В литературной гостиной состоится встреча, посвященная памяти Александра Блока, одной из важнейших фигур «Серебряного века» и одного из крупнейших представителей русского символизма.

Участники вспомнят страницы биографии и творчество поэта.

Центральная библиотека, пр. Строителей, 1а

Выставки
«Корпус 1»
Дом Художника, ул. Уральская, 4/1
 «Озеро любви», работает до 31 октября
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Металл в украшении дома», работает до ноября
 Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»
«Пермский Нестор летописец», работает до 30 сентября
Краеведческая библиотека музея-заповедника, ул. Уральская, 6
«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Живые традиции», работает до 30 сентября
НТМИИ, ул. Уральская 7
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Спектакли
«Буратино»
1-3 сентября в 14.00

Нижнетагильский театр кукол
«Променад.Тагил»
1 сентября в 12.00

Нижнетагильский театр кукол
1 сентября

Игровая программа «До свидания, лето»

30 августа в 17:30


Детский парк ДК им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1



Интерактивно-игровая программа «Сборы в школу»

1 сентября с 12:00


Стоимость: 100 рублей


ДК Железнодорожников, ул. Хохрякова,17

Праздник «День знаний»

1 сентября в 14:00


Лучшие творческие коллективы, развлекательная программа с любимыми героями, сюрпризы и подарки, море отличного настроения.


Площадь ДК НТМК

1 и 2 сентября в 11:00

11.00 и 16.00 Квест Музеон.
12.00 и 14.00 Экскурсии по выставке "В стране изумрудного Будды".
13.00 и 15.00 Декоративно-прикладное искусство.
По заявкам возможно проведение пешеходных экскурсий "Парк Народный" и "Тагильская лагуна".

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 7
Кино
«Нефутбол»
С 1 сентября

«Красногвардеец»
«Три Мушкетёра»
1 сентября

Мягкий кинотеатр DEPО, «Родина», «Россия»
«После. Глава 3»
Со 2 сентября

Мягкий кинотеатр DEPО
«Шан-чи и легенда десяти колец»
Со 2 сентября

Мягкий кинотеатр DEPО
Праздники и памятные даты
30 августа
Международный день китовой акулы

2 сентября
День окончания Второй мировой войны
2 сентября
День российской гвардии

3 сентября
День солидарности в борьбе с терроризмом

4 сентября
День специалиста по ядерному обеспечению России

5 сентября
Международный день благотворительности

Текст и оформление: Нателла Николова
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