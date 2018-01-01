Культобзор на tagilcity.ru
Будни в Нижнем Тагиле: фотонатюрморты, ёлочные игрушки и пограничники
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Вот и закончились выходные. На улице холодно и идет первый снег, а TagilCity.ru подготовил для вас подборку мероприятий на будни.

Открытие фотовыставки натюрмортов ждет вас на этой неделе. В каждой работе фотографа есть философский подтекст. Создавая коллажи, автор меняет восприятие реальности и стирает физические границы, которые возникают из-за рассечения журнальных изображений и иллюстраций.

Все любители военно-патриотических выступлений приглашаются на концерт «Отпуская в небо мечты» к 100-летию пограничных войск. Вас ждет выступление вокалистов из пограничного управления ФСБ России по Омской области. Поздравьте с этим днем всех, кто надежно хранит наш покой на границах.

А еще на этой неделе вас ждут урок кибербезопасности, конкурс елочной игрушки, спектакли для взрослых и детей, а также многое другое.

Счастливых вам дней!
Фотовыставка «По заказу»
Открытие 2 ноября в 17:00
Ли также изучает границу своей сексуальности между беспорядком и гармонией; проявление теоретической философии Ли, которая соотносит каждую работу с его социальным, политическим и экологическим происхождением. Ли наблюдает тонкую грань двух полярных противоположностей и сопровождает каждую фотографию противоположными тонами и формами.

Галерея «Угол», ул. Карла Маркса, д. 20а.
Спектакли
«День Победы»
31 октября в 18:00
Спектакль-концерт «День Победы» дань памяти старшему поколению, опалённому страшной войной, бойцам, победившим фашизм, всем людям, ковавшим Победу в тылу. Любимые песни о героях Великой Отечественной войны, о долге, о любви, о Победе. Пронзительные стихи, пробирающие до костей откровениями. Фрагменты драматических произведений, которые невозможно смотреть без слез.
Стоимость: 200 – 250 рублей.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Ревизор»
1 ноября в 18:00
«Ревизор» – классика. И он, действительно, бессмертен, хотя «продолжатели дела» его героев давно сменили мундиры на пиджаки, пересели с дрожек на машины с узнаваемыми номерами, переименовали свои должности, и взятки стали брать отнюдь не борзыми щенками. «Ревизор» бессмертен, потому что все мы, и пути наши, и «дураки и дороги» оказались неподвластны времени.
Стоимость: 200 – 250 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Проект «Неделя сбережений»
Центральная городская библиотека в рамках Всероссийской Недели сбережений с 29 октября по 4 ноября проводит мероприятия по формированию финансовой культуры и навыков эффективного управления личными финансами.
В Центральной библиотеке 30 октября в 14:00 состоится встреча с депутатом Нижнетагильской городской Думы Леонидом Мартюшевым, председателем комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям.
1 ноября две лекции по личной финансовой безопасности – для старшего поколения в 11:00 и молодежи в 13:00 – проведет директор Операционного офиса «Территориальный офис Екатеринбургский» Уральского филиала ПАО Росбанк Ирина Шипова.
Единый урок Кибербезопасности
30 октября
Единый урок представляет собой цикл мероприятий для школьников, направленных на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве.

Сайт Единого урока по безопасности в сети «Интернет»
Сайт по цифровой грамотности «Сетевичок»
Творческий конкурс «Ёлочная игрушка»
Внимание тагильских семей! С 1 ноября 2018 года стартует новогодний творческий конкурс «Ёлочная игрушка»!
Управление социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил приглашает тагильские семьи из числа многодетных, замещающих, воспитывающих ребенка с инвалидностью, неполных, принять участие в творческом конкурсе «Ёлочная игрушка».
Победителей и участников ждут приятные сюрпризы!
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 41-04-65.
Форум «Жить в мире людей»
31 октября в 12:00
Новая модель взаимоотношений, в основе которой лежит понимание единства мира и взаимосвязи всех людей, будет осваиваться в дискуссиях, интерактивах и практикумах на двух площадках форума: «Экономика нового времени» и «Межличностные отношения нового времени». Задача ведущих форума – психолога городского Дворца молодежи Ларисы Калашниковой и молодежных лидеров Ивана Авдюхова и Ольги Тарасовой – создать на три часа форума экспериментальное пространство.
МБУ «Городской Дворец молодежи», ул. Пархоменко, 37.
Концерт «Отпуская в небо мечты» в рамках празднования 100-летия пограничных войск России
30 октября в 14:00
Приглашаются ветераны-пограничники и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, курсанты военно-патриотических клубов, участники юнармейских отрядов, молодежных и патриотических общественных организаций города.
Вход свободный.
ДК «Юбилейный».
Выставка декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел «Тагильская мастерица»
Цель выставки сохранение, развитие и пропаганда традиционной культуры декоративно-прикладного творчества, художественных промыслов и ремесел народов Урала, историко-культурной самобытности региона, развитие художественного творчества, творческих инициатив, составляющих основу народной культуры.
Работы принимаются с 25 октября по 2 ноября с 11:00 до 17:45 в МБУК «Досуговый центр «Урал», пр. Космонавтов 32.
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Детям
Спектакль «Кошкин дом»

30 октября в 10:00
Красавица Кошка пригласила друзей на светский раут. Курица и Петух, Коза и Козёл, свинья – кто только ни пришёл себя показать и на других посмотреть!
Гости восхищаются богатым домом гламурной хозяйки, веселятся и поедают щедрые угощения. А за окном замерзают Котята. Им не нашлось места на этом празднике жизни.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Спектакль «Большое путешествие маленькой тучки»
1 ноября в 12:00
Сказка повествует о приключениях маленького облачка, которое мечтало стать грозовой тучей. С помощью звуко-световых эффектов, а также эмоций персонажей волшебная история доступно, зрелищно и увлекательно рассказывает о том, как меняются времена года, идет снег, распускаются цветы, лает собака, поют птицы, а также объясняет такие понятия как «радость», «грусть» «добро», «дружба».

Нижнетагильский театр кукол.
«Театральное рандеву», сказочный микс
30 октября в 11:00
ЗОЛ «Уральский огонек» (МБУК «Молодежный театр»)
«Путешествуем – играя», игры народов России
31 октября в 11:00
ДК «Юбилейный»
Школьная выставка творческих работ учащихся ХО «Цвет небесный, синий цвет…», посвященная Дню матери
С 1 ноября
ДШИ №1, ул. Вогульская, 42
Развлекательно – игровая программа «Снежная кутерьма»
1 ноября в 11:00
ДК «Юбилейный»
Библиотечные мероприятия
11:00 – «Герои – комсомольцы»: час истории, библиотека №10
13:00 – ««Не расстанусь с комсомолом…»: литературно-музыкальный час, библиотека №9
13:00 – «Любовь, комсомол и весна»: музыкально – литературный час, библиотека №15
17:00 – «Я гражданин мира»: актуальный разговор, библиотека №6
29 октября
10:00 – «День рождения комсомола»: слайд-беседа, библиотека №13
10:00 – «Закон вокруг нас»: диспут, библиотека №6
10:00 – «Люди и судьбы»: час информации, библиотека №6
11:00 – «Забвению не подлежат»: час памяти, ЦГБ
13:30 – «Без вины виноватые»: беседа-реквием, библиотека №8
14:00 – «Россия против террора»: беседа с презентацией, библиотека №15
30 октября
12:00 – «Повесть Смутного времени А. Н. Толстого»: семинар, библиотека №15
13:00 – «В единстве народа сила страны»: комплексное мероприятие, библиотека №5
15:00 – «Мы – граждане России!»: торжественное вручение первого паспорта в библиотеке, библиотека №1
1 ноября
Праздники и памятные даты
29 октября
День рождения Комсомола
30 октября
День рождения Российского военно-морского флота
31 октября
Хэллоуин
1 ноября
Международный веганский день
2 ноября
День Российской Империи
3 ноября
Всемирный день мужчин
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