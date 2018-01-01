Будни в Нижнем Тагиле: фотонатюрморты, ёлочные игрушки и пограничники

Друзья! Вот и закончились выходные. На улице холодно и идет первый снег, а TagilCity.ru подготовил для вас подборку мероприятий на будни.



Открытие фотовыставки натюрмортов ждет вас на этой неделе. В каждой работе фотографа есть философский подтекст. Создавая коллажи, автор меняет восприятие реальности и стирает физические границы, которые возникают из-за рассечения журнальных изображений и иллюстраций.



Все любители военно-патриотических выступлений приглашаются на концерт «Отпуская в небо мечты» к 100-летию пограничных войск. Вас ждет выступление вокалистов из пограничного управления ФСБ России по Омской области. Поздравьте с этим днем всех, кто надежно хранит наш покой на границах.



А еще на этой неделе вас ждут урок кибербезопасности, конкурс елочной игрушки, спектакли для взрослых и детей, а также многое другое.



Счастливых вам дней!

