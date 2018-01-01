Будни в Нижнем Тагиле: фотонатюрморты, ёлочные игрушки и пограничники

|
Выставка декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел «Тагильская мастерица»
Цель выставки сохранение, развитие и пропаганда традиционной культуры декоративно-прикладного творчества, художественных промыслов и ремесел народов Урала, историко-культурной самобытности региона, развитие художественного творчества, творческих инициатив, составляющих основу народной культуры.
Работы принимаются с 25 октября по 2 ноября с 11:00 до 17:45 в МБУК «Досуговый центр «Урал», пр. Космонавтов 32.
Подробнее