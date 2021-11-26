Вечер танго, мир безграничных возможностей и русские музы

«Красною кистью рябина зажглась...»

Презентация альбома-каталога

2 декабря в 16.00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств состоится презентация альбома-каталога о творчестве тагильской мастерицы по росписи подносов Тамары Юдиной, посвященного 75-летию художницы. Она является одной из тех, кто возродил и сохранил традиции старинного уральского махового письма и всегда был в авангарде творческих идей. Работы Юдиной остаются и останутся одними из лучших образцов тагильской лаковой росписи.



В каталоге представлены произведения из коллекции НТМИИ и собрания художника.



Стоимость участия в мероприятии: 150 руб. для взрослых, 100 руб. для студентов и пенсионеров, 50 руб. для детей. Гостей просят при себе иметь QR-код и паспорт.