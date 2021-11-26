Вечер танго, мир безграничных возможностей и русские музы

Предлагаем начать последний месяц 2021 года с посещения познавательных, вдохновляющих и интересных мероприятий! Мероприятие на любой вкус вы можете найти в нашем новом культбозоре. Уютной недели, тагильчане!
«Виртуозные фантазии»
«Вечер танго»
Русские музы европейских гениев
Мир безграничных возможностей
«Красною кистью рябина зажглась...»
«Предметное / беспредметное. Искусство тагильских художников»
«Читая Достоевского», до 12 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 4
Персональная выставка тагильского художника Максима Нуштаева «И никаких гвоздей...», до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Детство в Нижнетагильске», до 1 февраля
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Энканто»
с 25 ноября
ТЦ ДЕПО
«Друг на продажу»
с 11 ноября
ТЦ DEPO
«Ряд 19»
«Исчезнувший»
с 14 октября,
ТЦ ДЕПО