Культобзор на tagilcity.ru
Вечер танго, мир безграничных возможностей и русские музы
Куда пойти на неделе в Нижнем Тагиле?

Предлагаем начать последний месяц 2021 года с посещения познавательных, вдохновляющих и интересных мероприятий! Мероприятие на любой вкус вы можете найти в нашем новом культбозоре. Уютной недели, тагильчане!

ноябрь 2021
Нижнетагильская филармония

«Виртуозные фантазии»

Завершающий концерт абонементного цикла «Звёздная осень»
30 ноября / 18:30 — 20:30 300 ₽—800 ₽

Впервые на сцене Нижнетагильской филармонии выступит один из лучших скрипачей России Гайк Казазян. Лауреат и обладатель двух специальных призов XII Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Призёр и лауреат многих других исполнительских конкурсов.

Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте филармонии.

«Вечер танго»

Большой концерт, посвящённый танго во всех проявлениях этого жанра.
3 декабря / 18:30 — 20:30 300 ₽—600 ₽

Прозвучат известные произведения аргентинских авторов, танго популярного советского кино, эстрадные танго-хиты… Концерт украсят хореографические выступления пар из танцевально-спортивного клуба «Евразия», а также вокальные номера заслуженного работника культуры РФ Якова Герта и Олеси Мещаниновой.

Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте филармонии.
ноябрь 2021
Центральная городская библиотека

Русские музы европейских гениев

Литературная гостиная
2 декабря в 14:00 Центральная библиотека. Отдел специализированной литературы

Русские музы были очень разными. Можно сказать только одно — они были личностями, богатыми и сильными натурами. Большинство из них сделали все для того, чтобы память об их избранниках осталась навечно. Душа у наших российских женщин великая, и гении не ошиблись в выборе любимых.

Гостей просят при себе иметь QR-код и паспорт. Вход бесплатный.

Мир безграничных возможностей

Международный день инвалидов
3 декабря в течение дня. Центральная библиотека. Отдел обслуживания. 18+

В Международный день инвалида в отделе обслуживания откроется выставка «Мир безграничных возможностей.
В классической и современной литературе немало книг, где главные герои – люди с ограниченными возможностями здоровья.

3 декабря в 12.00 на сайте центральной городской библиотеки предлагаем вашему вниманию жестовую песню «Молния» в исполнении Влада Дедусенко (автор слов и музыки Денис Ковальский).

Гостей просят при себе иметь QR-код и паспорт. Вход бесплатный.
Tagilcity.ru
Музей изобразительных искусств

«Красною кистью рябина зажглась...»

Презентация альбома-каталога
2 декабря в 16.00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств состоится презентация альбома-каталога о творчестве тагильской мастерицы по росписи подносов Тамары Юдиной, посвященного 75-летию художницы. Она является одной из тех, кто возродил и сохранил традиции старинного уральского махового письма и всегда был в авангарде творческих идей. Работы Юдиной остаются и останутся одними из лучших образцов тагильской лаковой росписи.

В каталоге представлены произведения из коллекции НТМИИ и собрания художника.

Стоимость участия в мероприятии: 150 руб. для взрослых, 100 руб. для студентов и пенсионеров, 50 руб. для детей. Гостей просят при себе иметь QR-код и паспорт.

«Предметное / беспредметное. Искусство тагильских художников»

Творческая встреча
1 декабря (среда) в 14.30 тагильчан приглашают на творческую встречу с тагильским художником Николаем Владимировичем Грачиковым, которая пройдет в Нижнетагильском музее изобразительных искусств на выставке «Предметное / беспредметное. Искусство тагильских художников»

На встрече обсудят художественную жизни Нижнего Тагила прошлого и настоящего, систему художественного образования в городе. Рассмотрят его работы и поговорят о их художественном языке и образах. Пройдутся по выставке и узнают, какие произведения особенно интересны и близки художнику.

Стоимость входного билета в музей: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов и пенсионеров, 50 р. для школьников Гостей просят при себе иметь QR-код и паспорт.
Tagilcity.ru
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Спектакли Театра кукол
«Пётр и Петрушка», 7+ ПРЕМЬЕРА!
30 ноября, 1 и 2 декабря, 18:00
Нижний Тагил Ленина, д.14
300
р.
ноябрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

«Читая Достоевского», до 12 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 4

Персональная выставка тагильского художника Максима Нуштаева «И никаких гвоздей...», до 31 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Детство в Нижнетагильске», до 1 февраля

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

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«Энканто»

с 25 ноября

ТЦ ДЕПО

«Друг на продажу»

с 11 ноября

ТЦ DEPO

«Ряд 19»

с 11 ноября,
ТЦ ДЕПО

«Исчезнувший»

с 14 октября,

ТЦ ДЕПО

октябрь 2021
Праздники и памятные даты


Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря


Всемирный день компьютерной графики

3 декабря
День заказа подарков Деду Морозу

4 декабря

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