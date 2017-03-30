Хип-хоп как философия учит нас тому, что мир гораздо лучше войны. И мы искренне в это верим. Нам без разницы, правый ты или левый, оставь политические взгляды за дверьми бара, нас гораздо больше интересует темное или светлое ты предпочитаешь.



Мы за мир, мы за любовь, мы за хорошую тусовку в пятницу. За вертаками крутые парни Dj Randat & Alexey Persh раздают вибрации добра!

