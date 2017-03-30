Кибертехнологии, космические корабли и волшебные фонари
Фантастические выходные!
Друзья! На этот раз мы подобрали как можно больше мероприятий для детей. Пусть эти прекрасные выходные с 31 марта по 2 апреля в Нижнем Тагиле будут чуть больше детскими и непосредственными. Смотрите, с пятницы на субботу мы переходим в апрель. Помните, в одной известной сказке из 12 братьев - Апрель был самым красивым? Красивого вам апреля!
МУЗЫКА
DjRandat&AlexeyPersh (hop,funky,house) Гора Бар, ул. Огаркова, 2 31 марта, 22:00
Хип-хоп как философия учит нас тому, что мир гораздо лучше войны. И мы искренне в это верим. Нам без разницы, правый ты или левый, оставь политические взгляды за дверьми бара, нас гораздо больше интересует темное или светлое ты предпочитаешь.
Мы за мир, мы за любовь, мы за хорошую тусовку в пятницу. За вертаками крутые парни Dj Randat & Alexey Persh раздают вибрации добра!
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«Тагильские незабудки» Дворец национальных культур, ул. Кольцова, 23 31 марта, 17:00
Отчетный концерт вокального коллектива «Тагильские незабудки». Фольклорные произведения, которые сохраняются в народной памяти и передаются из уст в уста, продукт коллективного устного творчества русского народа.
«УФО» Городской Дворец детского и юношеского творчества, ул. Красногвардейская, 15 2 апреля, 18:00
Постановка театра «Перспектива–Зеркало» по пьесе известного российского драматурга и режиссёра Ивана Вырыпаева UFO. Персонажи спектакля — люди, пережившие встречу с НЛО. И они рассказывают зрителю о том, к чему всё это привело.
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«Маша и миша» МБУК «Нижнетагильский театр кукол», пр. Ленина, 14 2 апреля, 11:00, 13:00
Музыкальный спектакль о маленькой девочке Маше, которая любит гулять и петь, а вот мыть посуду - не очень. Однажды она заблудилась в лесу и встретилась с огромным медведем. А что же было дальше? Приходите на спектакль и сами узнаете!
«Портреты Демидовых» – уникальный проект, основанный на взаимодействии театрального искусства и музейного дела. В спектакле много пластики и современной музыки. А ещё – мистики. Потому что история «оживает» на наших глазах, а все события происходят в наши дни.
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«Идiотъ» Нижнетагильский Драматический театр, пр. Ленина, 33 11 марта - 02 апреля, 18:00
Спектакль по мотивам одноимённого романа Ф. М. Достоевского.
Постановочная группа спектакля удостоена премии Главы города «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства»
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КИНО
«Призрак в доспехах» Кинотеатр «Родина», пр. Ленина, 57 31 марта, 1 апреля,18:30, 20:40, 22:50
Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера.
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«Живое» Культурно-развлекательный центр «Россия», пр. Вагоностроителей, 26-а 31 марта, 1 апреля, 18:20, 23:00
Группа исследователей с международного космического корабля обнаруживает жизнь на Марсе. Они еще не подозревают, какие события повлечет за собой их открытие.
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ДЕТЯМ
«Смурфики: Затерянная деревня» Кинотеатр «Родина», пр. Ленина, 57 31 марта, 09:00, 10:50, 14:40, 16:20
Крошечные главные герои отправляются в настоящее приключение через Запретный лес, которое возможно откроет им самый большой секрет в истории смурфиков.
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«Шалунишки» МБУК «Нижнетагильский театр кукол», пр. Ленина, 14 1 апреля, 11:00,13:00
Моно-спектакль заслуженной артистки России Светланы Шибневой.
Однажды в лесу появилась хитрая и коварная лиса. Узнав, что неподалеку есть курятник, решила поживиться маленькими цыплятами.. Не бойтесь, на помощь придет мышонок.
Взбалмошная, привередливая принцесса желает найти жениха, конечно же принца. При помощи своей "верной" помощницы фрейлины она отправляется в дремучий лес к колдунье. Чарующие превращения и преображения произойдут со всеми героями сказки. Но как?
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«Как Настенька чуть кикиморой не стала» Нижнетагильский Драматический театр, пр. Ленина, 33 2 апреля, 12:00
Сидела Баба Яга одна-одинёшенька, песенку грустную-грустную тянула, печалилась, что у нее подружек нет… И придумала полететь в деревню, украсть там девочку и превратить её в кикимору! Но настоящей кикиморы из хорошей да послушной девочки не получится. Вот и выбрала Баба Яга Настасью.
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ВЫСТАВКИ
«Цвет-свет-творчество» Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7 31 марта, с 15:00 до 16:00
Проведение ежегодных выставок детского изобразительного творчества стало традицией музея, ведущей свое начало с 1967 года. В 2017 году Нижнетагильский музей изобразительных искусств проводит 50-Ю ЮБИЛЕЙНУЮ ВЫСТАВКУ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА. В рамках фестиваля уже прошли разнообразные выставки, благотворительный аукцион, мастер-классы.
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«Пернатая суббота» Нижнетагильский музей-заповедник, пр. Ленина,1 01 апреля, с 13:00 до 16:00
Экологический праздник, посвященный международному «Дню птиц». В программе праздника: - интерактивный квест «Зоркий глаз, пестрое перо». - творческая мастерская по созданию аппликаций «Птица года»; - знакомство с пернатыми жителями Урала на демонстрации видов птиц из коллекции музея-заповедника; - беспроигрышная детская лотерея.
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«Доисторические насекомые в янтаре» Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7 29 марта - 05 июня, с 09:00 до 18:00
Впервые в Нижнем Тагиле! На выставке Вы увидите редкие и удивительно красивые янтарные самородки с включением древних членистоногих, живших на Земле около 500 000 веков назад. Насекомые в янтаре - бесценный подарок природы, своеобразная машина времени, позволяющая заглянуть вглубь времён и донесшая до наших дней в неизменном виде представителей мира насекомых доисторической эпохи.
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«Волшебный фонарь» Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. Верхняя Черепановых, 1 15 марта - 30 июня, с 09:00 до 17:30
15 старинных проекционных аппаратов от аллоскопа и диапроектора до фотоаппарата и кинопроектора, все они рассказывают историю кинематографа а в их основе стоит тот самый «волшебный фонарь». Так же на выставке можно узнать о возникновении и развитии мультипликации и фотографии.
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«Пароходных дел мастер» Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. Верхняя 15 марта - 31 декабря, с 09:00 до 18:00
Выставка посвящена замечательному тагильскому мастеру XIX века Мирону Ефимовичу Черепанову (1803-1849 гг.).
Имя Мирона Черепанова известно, прежде всего, как имя одного из создателей первого русского паровоза. Но мало кому известно, что деятельность этого мастера выходила далеко за рамки паровозостроения. Он прекрасно разбирался в вопросах металлургии и горного дела; конструировал сложные станки и заводские механизмы.
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РАЗНОЕ
Заседание клуба «Тагильский родовед» Нижнетагильский музей-заповедник, пр. Ленина, 1 1 апреля, 14:00
В программе заседания:
1. Доклад «Потомки Мирона Черепанова – семья Гуляев и Беловых» Надежды Алексеевной Высоцкой, из которого вы узнаете новые факты из родословной семьи тагильских изобретателей.
2. После этого научные сотрудники отдела фондов музея-заповедника познакомят вас с коллекциями письменных источников и фотографий, а также с научным архивом музея-заповедника.
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Остается всего ничего – и на дворе лето! Теплые вечера, неспешные прогулки, длинные разговоры, большие звезды и много приключений! Проведите последний мартовский день шумно, необычно и красиво. А первые дни в апреле – ярко, спонтанно и незабываемо. Редакция TagilCity.ru желает вам всех чудес на свете и обещает знакомить вас с самыми крутыми событиями в Нижнем Тагиле.