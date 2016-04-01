Согласно данным информационной системы «Спарк», за выполнение работ по данному контракту подрядчик получил 173,6 миллиона рублей. И всего через 2 года – уже в 2015 году – на территории сквера стали появляться серьезные разрушения. В этом же году компания ООО «НПА-Профиль-ПУ» подала в арбитражный суд иск о взыскании задолженности с администрации в сумме 39,6 миллионов рублей. К устранению допущенных нарушений подрядчик не преступил.



Чиновники городской администрации и общественники провели осмотр Театрального сквера. Глава города Сергей Носов остался недоволен результатами работы подрядной организации. Сейчас у администрации Нижнего Тагила есть серьезные претензии к данному подрядчику.



На данный момент администрацией города предъявлен к «ООО «НПА-Профиль-ПУ» встречный иск на сумму в 120 миллионов рублей за некачественно выполненные работы по реконструкции Театрального сквера в 2013 году. Глава города Сергей Носов предложил подрядчику провести зачет взаимных требований, а также приступить к устранению допущенных нарушений на данном объекте.

