Ипотечный кредит: что делать, если возникли проблемы?

Идите на контакт с банком

Эксперты советуют не откладывать вопрос решения проблемы на потом. С появлением первых финансовых трудностей лучше сразу обратиться в банк. В таком случае банк посчитает вас добропорядочным заемщиком, и общими усилиями вы найдете решение по дальнейшему гашению задолженности.



Банк может пойти вам навстречу и дать отсрочку или реструктуризировать долг, а может и отказаться. Поэтому вы должны убедить его в своей платежеспособности и серьезных намерениях погасить долг в будущем. Если, по вашему мнению, выхода из ситуации нет, то, во-первых, не делайте поспешных выводов, а во-вторых, не ждите, что с вас снимут долг или за вас заплатит государство.



Важно договориться с банком

В пресс-службе ЦБ поясняют, что взятый кредит так или иначе придется отдавать. Однако банки могут пойти на компромисс и предложить два варианта развития событий: либо банк на несколько месяцев предоставит отсрочку, организует кредитные каникулы, либо реструктуризирует долг. В первом случае вам могут предложить некоторое время выплачивать лишь проценты. Срок кредита не останется прежним, но последующие платежи увеличатся. Во втором случае, говорят эксперты, вам предоставят новый договор с новыми сроками и, возможно, новыми ставками.



В случае, если банк не пойдет навстречу, вам придется обращаться за новыми займами в другой банк или же продавать квартиру. И то, и другое лучше всего сделать до просрочки по кредиту.



Банкротство - на крайний случай



Есть еще один способ: вы можете объявить себя банкротом. Впрочем, это не означает, что вам спишут все долги. Для погашения задолженности вашу ипотечную квартиру выставят на торги. Также придется оплатить услуги финансового управляющего, который уладит все юридические вопросы с займодателями. Сама процедура банкротства может обойтись примерно в 40-50 тысяч рублей. В то же время важно понимать, что после этого кредитная история будет испорчена как минимум на пять лет.



Мошенники всегда начеку

В Интернете, на стендах и других рекламных площадках часто можно заметить объявления о том, как отдельные юридические компании готовы прийти на помощь заемщикам и без рисков для клиента списать все их долги. Руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута призывает россиян проверить компанию перед тем, как туда обратиться, и приводит в пример три схемы, давно известные Банку России.

