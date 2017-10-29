Друзья! Впереди особенные выходные! В субботу заканчивается март, а в воскресенье весь мир будет праздновать День смеха или День дурака, кому как нравится.



Нам нравится - смех. Говорят, он продлевает жизнь и объединяет народы. Хотя, рассказывают, что через дурака всегда говорили правду. И в каждой шутке есть доля правды.



Смешных, тёплых, шутливых, нежных и по-настоящему весенних вам выходных! Ведь когда-то же в Нижнем Тагиле должна начаться весна))))))