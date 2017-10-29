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культобзор tagilcity.ru
Вербное воскресенье, смех и мистика
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Особенные выходные
Друзья! Впереди особенные выходные! В субботу заканчивается март, а в воскресенье весь мир будет праздновать День смеха или День дурака, кому как нравится.
Нам нравится - смех. Говорят, он продлевает жизнь и объединяет народы. Хотя, рассказывают, что через дурака всегда говорили правду. И в каждой шутке есть доля правды.
Смешных, тёплых, шутливых, нежных и по-настоящему весенних вам выходных! Ведь когда-то же в Нижнем Тагиле должна начаться весна))))))
Спектакли в Нижнем Тагиле
Легендарный спектакль в Нижнем Тагиле!
«Мастер и Маргарита»
ДК им. Окунева, проспект Вагоностроителей, 1
4 апреля, 19:00
Окутанный мистикой и скандалами спектакль давно побил все рекорды кассовых сборов и зрительского интереса. Ему аплодировали зрители более 40 стран из пяти континентов.
Спектакль, в котором свои последние роли сыграли Анна Самохина и Виктор Авилов.
Спектакль, породивший массу слухов, сплетен и очаровавший более миллиона зрителей.
«Волшебно кольцо»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», пр. Ленина, 14
31 марта, 11:00, 13:00
Афиша
«Пока она умирала»
Нижнетагильский драматический театр
31 марта, 18:00
Афиша
Смех в Нижнем Тагиле
«КВН. Молодежка'99»
ДК им. Окунева, проспект Вагоностроителей, 1
1 апреля, 17:00
В этом году примут участия семь команд от каждой группы производства.
Фестиваль будет состоять из трёх конкурсов: приветствие, конкурс видеороликов и музыкальный номер.
Кино в Нижнем Тагиле
«Каникулы президента»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
30, 31 марта, 17:00, 21:00
Кинотеатр «Родина»
30, 31 марта, 20:50
Кинотеатр «Россия»
30, 31 марта 21:05
Афиша
«Жили-были»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
29 марта, 16:00
30 марта, 13:00
Афиша
«Первому игроку приготовиться»
Кинотеатр «Родина»
30, 31 марта, 11:40, 14:20, 17:00, 19:40
Кинотеатр «Россия»
30, 31 марта, 13:35, 15:55, 18:30, 20:05
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Все фильмы
Выставки
«Манифест»
Центральная городская библиотека
30 марта, 18:00
«Работая с различными видами шрифта сталкиваешься с множеством методов письма.
А что если объединить все культуры, сделать так, чтобы каждый представитель школы увидел в тексте частицу своей письменности. В этом я вижу свою задачу».
На выставке представлены работы в рамках авангардного искусства, а именно противостояние двух величайших художников Казимира Малевича и Марселя Дюшана.
Все выставки
Разное
«Занятие по подготовке к Пасхе»
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом»
31 марта, 15:00
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Встреча с Валентиной Коломиец
Библиотека №14, ул. Техническая, 8
30 марта, 13:00
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День смеха (День дурака)
1 апреля
Международный день птиц
1 апреля
Международный день детской книги
2 апреля
Всемирный день вечеринки
3 апреля
Международный день супа
5 апреля
Всемирный день настольного тенниса
6 апреля
1 апреля - Вербное воскресенье.
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