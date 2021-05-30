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День защиты детей, Строгановы и Круэлла
Куда сходить в будни в Нижнем Тагиле?

Друзья! Поздравляем вас с наступлением первого дня лета и Международным днем защиты детей. Обнимите своих детишек и скажите им, что вы их очень любите. Для детей это самое главное. 1 июня с детьми можно будет посетить различные открытые площадки.

В кино стартует фильм о злодейке Круэлле, а в музее пройдет лекция о роде Строгановых.

Куда еще отправиться среди недели, читайте в культобзоре TagilCity.ru.

Программа мероприятий, посвященных Дню защиты детей
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День защиты детей в Нижнетагильском музее изо
1 июня в 12:00

Нижнетагильский музей изобразительных искусств приглашает отметить вместе международный праздник – День защиты детей! Для юных тагильчан и их родителей подготовлена развлекательно-познавательная программа.

Праздничный интерактив в парке советских скульптур. Будем знакомиться со скульптурами на квест-экскурсии, играть в активные игры, рисовать и веселиться!

Презентация книги «Путь Молодого Автобуса», небольшая выставка рисунков и мастер-класс от художницы Жени Нестеровой.

Нижнетагильский музей изо, ул. Уральская, 7

День защиты детей в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

1 июня с 11:00 до 15:00

В музее «Демидовская дача»: 13.00-14.00 Интерактивное мероприятие от студентов Нижнетагильского педагогического колледжа №1.
14.00-15.00 «Открытка в стиле поп-ап (pop-up)» – мастер-класс.
В Историко-техническом музее «Дом Черепановых»: 11.00-12.00 «Сделано в России» – интерактивное мероприятие. 6
12.00-13.00 «Построим первый паровоз» – мастер-класс.
В Мемориально-литературном музее А.П. Бондина: 13.00-14.00 и 15.00-16.00 «Литературная монополия» – интерактивное мероприятие.
Праздничная программа
1 июня с 12:00 до 15:00

Для юных читателей приготовили сразу несколько интересных площадок. В читальном зале под открытым небом приятно листать новые красочные издания и отгадывать литературные загадки. На площадке «Крестики-нолики» Звездочет предложит ребятам сразиться в интеллектуальной игре в космические крестики-нолики. На асфальте можно рисовать своих любимых книжных героев. Для поклонников настольных игр предусмотрены пазлы, головоломки, веселые картинки, а для тех, кому сложно усидеть на месте, – кегли, гольф и твистер. Родители тоже могут стать участниками праздника, например, вспомнить легендарные «резиночки». Здесь мамы, наверняка, дадут фору своим дочкам. Центр адаптивной культуры центральной библиотеки предложит сыграть с закрытыми глазами в тактильные шашки, шахматы, тифлолото.

Парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина
День защиты детей
1 июня с 11:00

С 11.00 до 17.00 часов для гостей будут работать концертная и игровые площадки, состоится открытый фестиваль-парад детских духовых оркестров.

Парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина
Концерты
«Труба зовёт»
4 июня в 11:00

Самый звонкий и блестящий оркестр филармонии покажет свои сверхспособности. Можно услышать и увидеть, как «порхает» флейта, «ворчит» фагот, «пугает» туба, «зевает» тромбон, «хохочет» труба, «пляшет» кларнет. Прозвучат «хиты» классической музыки и зажигательная музыка современных авторов. Весело, но со вкусом.

Стоимость: 200 рублей

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
Концерт студии танца «Мусагет»
4 июня в 18:00


ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39
Разное
Лекция «Люди, вещи и время»

3 июня в 18:00


Род Строгановых оставил яркий след в истории Урала и России. Предприниматели, владельцы огромных имений, соляных и металлургических предприятий, они были богатейшими людьми страны. Часть своих средств вкладывали в создание уникальных коллекций: минералогических, нумизматических, живописи, книг.


Нижнетагильский музей изо, ул. Уральская, 7

Семейная военно-патриотическая игра
1 июня в 17:30

Семейная военно-патриотическая игра, посвященная 85- летию Уралвагонзавода.
ДК
ДК им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
Спектакли

«Дорогая Памела»

1 июня в 18:00

Мошенники умеют быть заботливыми и внимательными, если рассчитывают обогатиться за счет вашей доверчивости. Дело за малым: застраховать чью-то жизнь и спровоцировать несчастный случай. Но что-то пошло не так, и теперь уже им приходится считывать послания судьбы

Нижнетагильский драматический театр

«Трикстер клуб»

2 июня в 18:00


В миролюбивого Психолога, спасающего жителей большого города от депрессии, однажды вселяется Трикстер – дух плутовства и обмана. Теперь они вынуждены существовать вместе – новые доктор Джекилл и мистер Хайд, с которыми очень скоро познакомятся клиенты Психолога.


Нижнетагильский драматический театр

«Дурочка»

3 июня в 18:00


Комедии «Дурочка» великого испанского драматурга Лопе де Вега исполнилось четыреста лет. К этой жемчужине мировой драматургии в разное время обращались театры Мадрида и Буэнос-Айреса, Лондона и Парижа, Петербурга и Москвы. И всегда «Дурочка» пользуется неизменным успехом, поскольку ее сюжет понятен и актуален во все времена.


Нижнетагильский драматический театр

«6 утра. американо»

3 июня в 18:00


Марина и Дмитрий – обычная семья, где нет бурных страстей, они вполне довольны тихой, мирной жизнью. Но от встряски не уйти: неожиданно они сталкиваются с мужем Марины, пропавшим в США 15 лет назад. Выясняется, что Марина официально с ним не разведена, а дом, который она уверенно зовет своим, принадлежит ему… да и все, что она нажила за эти годы, принадлежит ему. Теперь Марине нужно убедить мужа, что он должен не только развестись с ней, но и отдать ей все до копейки по доброте душевной, а потом снова исчезнуть.


Нижнетагильский драматический театр

«Хочу быть волком»

1 июня в 11:00 и 16:00


Стоимость: 200 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Федорино горе»

1, 2, 3 июня в 18:00


Стоимость: 300 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Променад. Тагил.»

4 июня в 11:00


Стоимость: 500 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

Кино
«Круэлла»

с 3 июня

«Красногвардеец»

«Амнезия»

с 3 июня

ТЦ DEPO
«Тихое место 2»

«Россия», «Родина», «Красногвардеец», ТЦ DEPO
Праздники и памятные даты

Всемирный день блондинок
31 мая
Международный день защиты детей
1 июня
Всемирный день молока
1 июня
Всемирный день бега
2 июня
Всемирный день велосипеда
3 июня
Всемирный день окружающей среды
5 июня
Текст и оформление: Нателла Николова