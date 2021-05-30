Друзья! Поздравляем вас с наступлением первого дня лета и Международным днем защиты детей. Обнимите своих детишек и скажите им, что вы их очень любите. Для детей это самое главное. 1 июня с детьми можно будет посетить различные открытые площадки.

В кино стартует фильм о злодейке Круэлле, а в музее пройдет лекция о роде Строгановых.

Куда еще отправиться среди недели, читайте в культобзоре TagilCity.ru.