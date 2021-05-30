Друзья! Поздравляем вас с наступлением первого дня лета и Международным днем защиты детей. Обнимите своих детишек и скажите им, что вы их очень любите. Для детей это самое главное. 1 июня с детьми можно будет посетить различные открытые площадки.
В кино стартует фильм о злодейке Круэлле, а в музее пройдет лекция о роде Строгановых.
Куда еще отправиться среди недели, читайте в культобзоре TagilCity.ru.
3 июня в 18:00
Род Строгановых оставил яркий след в истории Урала и России. Предприниматели, владельцы огромных имений, соляных и металлургических предприятий, они были богатейшими людьми страны. Часть своих средств вкладывали в создание уникальных коллекций: минералогических, нумизматических, живописи, книг.
Нижнетагильский музей изо, ул. Уральская, 7
«Дорогая Памела»
«Трикстер клуб»
2 июня в 18:00
В миролюбивого Психолога, спасающего жителей большого города от депрессии, однажды вселяется Трикстер – дух плутовства и обмана. Теперь они вынуждены существовать вместе – новые доктор Джекилл и мистер Хайд, с которыми очень скоро познакомятся клиенты Психолога.
Нижнетагильский драматический театр
«Дурочка»
3 июня в 18:00
Комедии «Дурочка» великого испанского драматурга Лопе де Вега исполнилось четыреста лет. К этой жемчужине мировой драматургии в разное время обращались театры Мадрида и Буэнос-Айреса, Лондона и Парижа, Петербурга и Москвы. И всегда «Дурочка» пользуется неизменным успехом, поскольку ее сюжет понятен и актуален во все времена.
Нижнетагильский драматический театр
«6 утра. американо»
3 июня в 18:00
Марина и Дмитрий – обычная семья, где нет бурных страстей, они вполне довольны тихой, мирной жизнью. Но от встряски не уйти: неожиданно они сталкиваются с мужем Марины, пропавшим в США 15 лет назад. Выясняется, что Марина официально с ним не разведена, а дом, который она уверенно зовет своим, принадлежит ему… да и все, что она нажила за эти годы, принадлежит ему. Теперь Марине нужно убедить мужа, что он должен не только развестись с ней, но и отдать ей все до копейки по доброте душевной, а потом снова исчезнуть.
Нижнетагильский драматический театр
«Хочу быть волком»
1 июня в 11:00 и 16:00
Стоимость: 200 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Федорино горе»
1, 2, 3 июня в 18:00
Стоимость: 300 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Променад. Тагил.»
4 июня в 11:00
Стоимость: 500 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14