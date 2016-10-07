расследование tagilcity.ru
Нужно ли рассказывать детям о заражении ВИЧ и СПИДом через секс?
В России был запрещен семинар-тренинг «Базовые знания по профилактике ВИЧ-инфекций». 18 мая на сайте Роскомнадзора опубликовано заключение экспертной комиссии, из которого следует, что этот семинар нельзя проводить среди школьников.

В качестве экспертной организации против данного тренинга выступила Общероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление». Известно, что в данную группу входит и учитель английского языка из Нижнего Тагила – Евгения Краснослободцева.

По словам экспертов, такие семинары разрушают семейные ценности и провоцируют интерес к началу половой жизни.

Тренинг по профилактике ВИЧ-инфекций был разработан в 2008 году муниципальным учреждением «Компас» в Челябинске. Среди учащихся 10-11 классов он проводился несколько лет. Программа была дважды согласована с Минздравом Челябинской области.
Почему учителя против профилактики ВИЧ среди учащихся?
Какое отношение они имеют к сексуальному воспитанию подростков?
Как подобные семинары «уничтожают детство»?
Почему число ВИЧ-инфицированных в России неуклонно растет?
ЗА ТРЕНИНГИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЙ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
Специалисты, выступающие против запрета Роскомнадзора, сомневаются в компетентности экспертов, которые предложили запретить семинары по профилактике ВИЧ-инфекций среди школьников.
«Учительница английского языка и преподаватель научного коммунизма берутся указывать врачам, как бороться с эпидемией?»
Напомним, с предложением Роскомнадзору запретить проведение семинаров по профилактике ВИЧ-инфекций выступила общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление».

Организация также была против:
- закона «о шлепках»;
- бэби-боксов;
- неоправданного изъятия детей из семьи.

Экспертиза выполнена комиссией в составе шести человек из Санкт- Петербурга, г. Севастополя, Нижнего Тагила, Хабаровска, Казани, Новочеркасска, а также фокус группой из двух психологов и одного общественного деятеля, отца троих детей.

В группу экспертов вошли:
- учительница английского языка из г. Нижнего Тагила Евгения Краснослободцева;
- учительница географии из г. Новочеркасска Мясникова Марина Федоровна;
- учительница биологии из г. Хабаровска Ковалева Елена Владимировна;
- психолог из г. Севастополь Хмурова Оксана Николаевна;
- преподаватель психологии из г. Санкт-Петербурга Тачмамедова Жанна Курбановна;
- преподавательница научного коммунизма из г. Казани Хасанова Гульнара Фатыховна.
Учительница английского языка и преподаватель научного коммунизма берутся указывать врачам, как бороться с эпидемией? А где же врачи, инфекционисты-эпидемиологи, специалисты в области профилактической медицины, возрастные психологи-эксперты? Почему в группу не привлекли известных российских ученых, уже много лет занимающихся разработкой программ лечения и профилактики инфекции?

Дмитрий Винокуров
Психотерапевт, Нижний Тагил
«ВИЧ неизбежен, или кто предупрежден - тот вооружен»
Некоторые сторонники программ профилактики ВИЧ-инфекций подчеркивают, что подобные заболевания - неизбежное явление. Если уничтожить полностью его не удается, то гораздо эффективнее - бороться с последствиями данного явления. Предупрежден - вооружен. То есть, главное - научить детей разбираться в сексе, менять шприцы и пользоваться презервативами.
Сторонники ограничения информации и запретительных мер, обычно называют себя защитниками «традиционных ценностей, в том числе семейных». Теоретически, если бы все люди действительно придерживались всю жизнь моногамных отношений, то инфекций, передаваемых половым путем, в том числе и ВИЧ-инфекции, вообще бы не было. Однако, половое поведение людей плохо поддается социальному контролю, влечение оказывается сильнее запретов, и даже в периоды полного господства запретительных традиций (в средневековой Европе, в царской России, в СССР) не исчезали ни венерические заболевания, ни внебрачные беременности, ни аборты.

Виктор Покровский
Профессор, Академик РАН
Академик РАН Виктор Покровский считает, что пропаганда традиционных семейных ценностей не приводит к автоматическому снижению заболеваемости ВИЧ. Профессор подчеркивает, что, несмотря на политические успехи «традиционалистов», число случаев ВИЧ-инфекции за последние пять лет удвоилось. Виктор Валентинович приводит статистику, из которой следует, что только за 2016 год число новых выявленных ВИЧ-позитивных россиян превысило 100 тыс., а пораженность населения ВИЧ достигла 0,6%.
Дети-2017 - это не советские дети
В ходе экспертизы использовались выводы культурно-исторической теории формирования ВПС Л.С.Выготского, деятельностный подход А.Н.Леонтьева, теории поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина и коммуникативный подход в анализе взаимодействия субъектов массовой коммуникации.

Выгодский Лев Семенович - умер в 1934 году.
Алексей Николаевич Леонтьев - умер в 1979 году.
Пётр Яковлевич Гальперин - умер в 1988 году.

Актуальны ли их исследования начала и середины 20 века для детей 21 века?
Боязнь нового и неизведанного
Вместо того, чтобы вести разговор о новых эффективных подходах в профилактике , обмениваться опытом и прочее... - борцы с наукой пытаются запрещать. Видимо, задачами экспертизы вовсе не было понять поведение и психологию детей и уж тем более защитить детей от опасности инфицирования... судя по тексту экспертизы и выводам, задачей было поднять на флаг борьбы с чем-то новым, пугающим, чем-то непонятным, чем-то, что срочно необходимо отменить, взять под контроль, откатить назад... Закрыть и не пущать» - а уж для достижения этой цели все средства хороши.

Дмитрий Винокуров
Психотерапевт, Нижний Тагил
Статистика: число ВИЧ-инфицированных снижается
Академик РАН Виктор Покровский не согласен с тезисом «экспертизы РВС» о том, что половое просвещение детей способствует распространению ВИЧ. Профессор сообщает, что общероссийская статистика показывает, что как раз в группе населения 15-19 лет последние 10 лет отмечается постоянное снижение абсолютного числа новых случаев ВИЧ-инфекции. В отзыве на экспертизу, проведенную РВС, профессор указал статистические данные по распределению новых случаев ВИЧ-инфекции в 2000-2016 гг. в России по возрастным группам на момент выявления.
ПРОТИВ ТРЕНИНГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЙ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
Из Заключения комплексной экспертизы на программу семинара-тренинга для учащихся 10-11 классов образовательных учреждений города Челябинска «Базовые знания по профилактике ВИЧ инфекции»
профилактическая программа «транслирует асоциальные нормативы поведения – половую раскрепощённость, снятие запретов, десакрализацию табуированных тем, разрушение чувства стыда»;
спровоцированные программой тренинга переживания могут привести к формированию личностной тревожности и страха, депрессивных состояний»;
под влиянием тренинга «в детском сознании утрачивается роль интимного стыда. Разрушение интимного стыда приводит к развитию разного рода сексуальных перверсий, таких как вуайеризм и других сексопатологических отклонений»;
рассказы подросткам об эпидемии и способах защиты от заражения, по мнению «экспертов», приводят к «уничтожению детства, взваливанию на подростков взрослых проблем, уничтожению ценности семейного благополучия, счастливого супружества».
«Дети России - не дети Америки»
Авторы исследования убеждены, что в основе программы «Компаса» «базовые знания по профилактике ВИЧ» лежит американская методика ювенальных технологий. А подобные семинары в России поддерживаются запрещенными и нежелательными организациями борьбы со СПИДом.

Так, Институт «Открытое общество» прекратил свою работу на территории России в 2015 году, поскольку Генеральная Прокуратура РФ признала деятельность данной организации «представляющей угрозу конституционному строю Российской Федерации и безопасности государства». На территории России также прекратили свою деятельность организации USAID (по требованию Правительства РФ) и UNISEF (после заявления МИДа России).

Авторы экспертного заключения подчеркивают, что программа по профилактике ВИЧ, реализуемая на территории Челябинской области среди учащихся и молодежи, представляет собой осовремененную версию международных и зарубежных программ полового просвещения детей, разработанных Международной конференцией по народонаселению и развитию (МКНР) в 1994 г. в Каире.
«Учить детей с раннего возраста видам безопасного секса и уничтожить в них целомудрие?»
По мнению авторов исследования, цель вышеперечисленных организаций - научить детей разбираться в видах безопасного секса, тем самым «уничтожить в детях целомудрие и низвести таинство любви до простого животного инстинкта, что в дальнейшем блокирует нормальное воспроизводство населения в рамках семьи».

В течение ряда лет российские НПО (некоммерческие партнерские организации), осуществлявшие программы борьбы со СПИДом, разрушали традиционные ценности и пытались внедрить новые поведенческие нормы.

Леонид Решетников
Историк, директор Российского института стратегических исследований

Евгения Краснослободцева
Руководитель Нижнетагильского отделения РВС, учитель английского языка
Семинар в Челябинске направлен на секс-просвет, лектором сознательно транслируются довольно опасные смыслы, например, что мораль у каждого своя, что если возникают желания, не нужно им противиться, обходится разговор о чести и т.д. Я являюсь противником именно этого.
Статистика: число ВИЧ-инфицированных растет
В экспертизе на программу семинара-тренинга, разработанную в Челябинске говорится также о том, что с конца 2013 года количество ВИЧ-инфицированных только увеличиваются. Эксперты заявляют, что «профилактика социально значимых заболеваний, проводимая специалистами данного центра, не только не является эффективной, но и приводит к обратному эффекту: увеличению заболеваемости ВИЧ-инфекцией».

Екатерина Забачева
Руководитель Челябинского отделения РВС
Лонгитюдные исследования, проводившиеся в течение 14 лет учеными Ноттингемского университета, показали, что предоставление подросткам информации о контрацептивах подталкивает детей к ранним сексуальным связям и, в конечном счете, ведет к росту числа подростковых беременностей, а не к их снижению. То же можно сказать и о риске заражения ВИЧ. И в той же Англии на 42,6% упало количество подростковых беременностей с тех пор, как урезали бюджет на секс-образовательные классы и бесплатную контрацепцию.
Деньги на борьбу с ВИЧ-инфекцией лучше потратить на лечение пневмонии?
Совместная программа ООН по ВИЧ и СПИД должна быть «закрыта в ближайшем будущем», поскольку она «неправильна и вредна», считает эксперт по организации здравоохранения ООН Роджер Ингланд Роджер Ингланд.

Эксперт уверен, что активные меры борьбы должны применяться ко всем серьезным заболеваниям и катастрофам, не ограничиваясь созданием отдельных организаций для борьбы с ВИЧ.

«ВИЧ является главным заболеванием в Южной Африке, но это не глобальная катастрофа. Во всем мире количество ежегодных смертей от ВИЧ такое же, как и количество смертей детей младше 5 лет в Индии».

Ингланд считает, что «на борьбу с ВИЧ тратится слишком много средств, которые могли бы быть направлены на другие нужды. Почему нужна специальная программа ООН по ВИЧ, а не по пневмонии или диабету?»
«О бактериях и микробах можно говорить не только через секс»

Екатерина Забачева
Руководитель Челябинского отделения РВС
У нас существуют альтернативные программы, например, так называемые «Программы целомудрия», «Программы просвещения, ограниченного воздержанием», которые базируются на принципах морали, ценности супружеских отношений, любви и верности. Основная идея таких программ заключается в том, что самый лучший способ защиты от нежелательной беременности и венерических заболеваний – это мотивационно-воспитательные меры, а не широкий доступ к контрацептивам. Они предполагают информирование о негативных последствиях половой распущенности.
Вот я еще думаю о том, что информация о микробах, бактериях и вирусах должна прививаться просто с раннего детства, без всякого сексуального контекста даже. Элементарная брезгливость. Допустим, если ребенок знает, что любая биологическая жидкость содержит болезнь, возможно, он чужую ложку облизывать не будет. Не говоря уже о более тесных контактах, это же элементарная социальная медицина и не надо про виды секса говорить, вернее говорить, но не со всеми.

Екатерина Перова
Учитель географии, Нижний Тагил

Екатерина Забачева
Руководитель Челябинского отделения РВС
Если эти уроки проводятся в образовательном учреждении (в школе), то детей нужно делить на группы мальчиков и девочек и доносить эту информацию им отдельно. Для улучшения результатов защиты подростков от рисков заражения и т.д. нужно проводить лекции родителям о том, как лучше и правильно доносить данную информацию своим детям. Никто как родитель лучше не знает как представить эту информацию своему ребёнку. В каком возрасте и с какими нюансами.
Я считаю, что к проблеме ВИЧ, как и к проблеме любого заболевания, не только инфекционного, нужно подходить немного «с другого конца». Выявлять первопричину и работать именно с ней. Т.е., на мой взгляд, было бы гораздо эффективнее пропагандировать здоровый образ жизни, гигиену, спорт и т.д., если мы ведем речь о здоровье вообще. Но тема ВИЧ немного отличается, т.к. один из основных способов заразиться - незащищенные половые отношения.

Тут, опять же, на мой взгляд нужно вести работу, направленную на поднятие культурного фона, морально-нравственные нормы, ответственности. Согласитесь, отсутствие беспорядочных половых связей защищает от СПИДа больше, чем презерватив.

Евгения Краснослободцева
Руководитель Нижнетагильского отделения РВС, учитель английского языка
«Носители ВИЧ - чаще всего взрослые люди, зачем этот разговор детям?»
По данным Роспотребнадзора, среди всех регистрируемых случаев заражения ВИЧ, около 60% дают наркоманы и проститутки.

Екатерина Забачева
Руководитель Челябинского отделения РВС
Узнавать о сексе человек в любом случае должен, но это должно приходить в свое, подходящее время. Действительно ли уместно говорить 14-летним детям не просто о сексе, а еще и о разрушающих последствиях? На самом деле, страх - это очень сильная эмоция, предугадать реакцию на нее невозможно. Где гарантия, что ребенок не захочет попробовать все то, о чем ему расскажут на семинаре? Часто бывает так, что на таких лекциях (ВИЧ, наркотики) ребенок от лектора узнает такую информацию, которую нигде бы больше не узнал. Помню по себе, когда приходили с лекциями о наркотиках, я не знала о существовании 80% из них. И так бы и не узнала, если бы лектор не рассказал. Родители, не думаю, что не способны говорить об этом. Чаще всего родители не знают, КАК это сделать.

Екатерина Забачева
Руководитель Челябинского отделения РВС
На уроках должны делаться акценты на принципах морали, ценности супружеских отношений, любви и верности. Эта информация должна преподноситься красноречиво.
Тренинг для учащихся 10-11 классов «Базовые знания по профилактике ВИЧ-инфекций», который запретил Роскомнадзор
Программа семинара-тренинга включает в себя элементы семинарского занятия, интерактивные упражнения и игры по формированию навыков предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией, а также тесты по оценке уровня информативности.

Вопросы теста:
1. Может ли ВИЧ передаваться через кровь? 2. Может ли ВИЧ передаваться через сперму?
3. Может ли ВИЧ передаваться через слюну?
4. Может ли ВИЧ передаваться от матери ребенку через грудное кормление?
5. СПИД – это то же самое, что и ВИЧ?
6. Связан ли СПИД с ВИЧ? 7. Передается ли ВИЧ через поцелуй?
8. Передается ли ВИЧ через незащищенный секс? (Да) 9. Переносят ли насекомые ВИЧ?
10. Может ли ВИЧ существовать вне организма человека?
11. Если Ваш диагноз «ВИЧ – отрицательный», можете ли Вы заразиться ВИЧ?
12. Можно ли избавиться от ВИЧ?
13. Если человек с диагнозом «ВИЧ – инфекция» имеет половую связь с человеком с таким же диагнозом, нужно ли им предохраняться?
14. Если женщина беременна и инфицирована ВИЧ, может ли её будущий ребенок заразиться ВИЧ?
15. Если женщина беременна и инфицирована ВИЧ, может ли она родить ребенка, не зараженного ВИЧ?
16. Можно ли инфицироваться ВИЧ, принимая наркотики внутривенно?
17. Может ли презерватив защитить Вас от ВИЧ?
18. Может ли употребление алкоголя и наркотиков повысить риск заражения ВИЧ?
19. Можно ли умереть от ВИЧ? 20. Если человек заразился ВИЧ, легче ли ему заразиться другими инфекциями?
21. Влияет ли ВИЧ на иммунную систему?
Упражнение «Степень риска»
Цель: проинформировать участников о степени риска передачи ВИЧ- инфекции (высоком риске, невысоком риске и отсутствии риска), закрепить полученную информацию за счет самостоятельной оценки риска заражения ВИЧ- инфекцией, развеять существующие мифы о передаче ВИЧ-инфекции.

Метод: На полу чертится линия – «линия риска». На одном конце размещается карточка с надписью «Высокий риск», на другом – «Риск отсутствует», карточка «Небольшой риск» размещается ближе к середине линии. Каждому участнику выдается карточка с ситуацией контакта с ВИЧ- инфицированным человеком. Участники работают в малых группах и располагают свои карточки по линии риска. После этого группа и тренер обсуждают, насколько точно расположены карточки и при необходимости меняют их местами.
Примеры ситуаций для карточек:
- Поцелуй в щеку;
- Инъекция в лечебном учреждении;
- Половая жизнь в браке;
- Переливание крови;
- Пользование чужой зубной щеткой;
- Плавание в бассейне;
- Поцелуй в губы;
- Уход за больным СПИДом;
- Укус комара;
- Беспорядочные половые связи;
- Прокалывание ушей;
- Проживание в одной комнате с больным СПИДом;
- Нанесение татуировки;
- Объятия с больным СПИДом;
- Пользование общественным туалетом; - Укус постельного клопа
Ролевая игра «Кинопроект»
Метод: Участникам (не менее 15 и не более 40 человек) сообщается, что сейчас будет проведена игра. Им будет предложено принять участие в кинопроекте, в котором у каждого будет своя роль. Цель кинопроекта – показать людям жизнь в обществе, в котором распространяется ВИЧ-инфекция. Согласно сюжету, передача ВИЧ-инфекции в данном проекте происходит от рукопожатия. После подготовительной процедуры участники, согласно своим ролям, должны будут перемещаться по залу, встречаться друг с другом и пожимать друг другу руки (не менее, чем трем людям; четвертое рукопожатие может произойти по желанию). Ведущий говорит, что, после небольшого пояснения, участники должны встать в круг лицом внутрь и закрыть глаза. Далее он сообщает, что по условию кинопроекта, один из участников получит роль человека, который имел/имела рукопожатие с ВИЧ-инфицированным и, возможно, заразился/заразилась. На роль этого человека ведущий «назначит» прикосновением к его/ее спине во время обхода стоящих с закрытыми глазами в круге участников. Согласно сюжету кинопроекта, человек, которого коснется ведущий, должен будет при рукопожатии передать тому, кто протянет ему руку при встрече, определенный знак – почесать ладонь указательным пальцем. В дальнейшем каждый, получивший этот знак, должен передавать его всем тем, с кем он встретиться и кто протянет ему руку.
Частичный протокол урока, проведенного по Программе (представлен экспертами исследования челябинского тренинга)
Часть 1 (Лектор). Не один вид сексуального контакта без предохранения не является безопасным. Это касается и анального, и орального, и вагинального секса. Обязательно нужно предохраняться, при анальном сексе, нужно предохраняться презервативами, специальными для анального секса. Они продаются в секс-шопах и других магазинах. Понятно, что вам пока доступ туда закрыт, но... (смех).
Нет, я ответила на твой вопрос. Нет, это здорово, что вы задаете такие вопросы. Вы будете знать, как себя защитить от этого, правда. Например, я знаю одну маму, одну родительницу прекрасную, которая сама покупает своему сыну презервативы (смех).
Вот, поэтому... нет, ну смотря какие у вас отношения с родителями. Кто-то очень, как сказать, очень... такие близкие отношения, что вы можете чем-то поделиться, кто-то стесняется, у кого-то вообще на это крест большой там... то есть разные семьи есть.
И так, что касается орального секса, здесь нужно пользоваться мужчинам презервативом. Женщина пользуется специальными женскими презервативами, либо салфетками, которые делаются из обычного презерватива, разрезаются вдоль, ну и собственно там...
Поэтому, не пренебрегайте, пожалуйста, этими советами, потому что так можно заразиться ВИЧ инфекцией ... живет она только в жидкости...
Часть 2 (Ребенок) - Можно вопрос? Ну самый большой вариант того, что бы заразиться ВИЧ инфекцией или СПИДом, это через половую связь.
(Лектор) - Да, самый верный путь.
(Ребенок) - Вот, следующее, значит, я такой пойду (смех) с двумя резинками, правильно? И веду еще беспорядочные половые связи. Нужно, мне кажется, нужно поговорить про то, что, почему не надо вести беспорядочные половые связи, даже с защитой (смех).
(Лектор) - То есть ты считаешь, что важно говорить не о профилактике, а... (Ребенок) - О информационной безопасности.
(Лектор) - ... О том, что нельзя вести беспорядочные половые связи.
(Ребенок) — Да.
(Лектор) - Я согласна с тобой, но, к сожалению, это не работает. Понимаете, если я вам сейчас скажу, что много, с разными людьми заниматься сексом это плохо... то вы вряд ли станете меня слушать, потому что это вообще не моего ума дело...
А что же думают об этом сами дети-2017?
Дети поделились с TagilCity.ru своими откровенными признаниями:
Как трахаться и с кем - начали задумывать в школе с класса 6, а среди некоторых это было нормально - *спать* со старшим, и никто ни о чем, кроме удовлетворения, не задумывался. В 10 классе училка по географии рассказала нам о последствиях. То есть ты с 6 класса знаешь, как и куда совать, но только в 10 классе ты узнаешь, что от этого ты можешь умереть. В 11 приходили проверки - сам ты никогда не пойдешь проверяться на ВИЧ. Идешь за жвачкой и за одно тебе говорят, что у тебя нет СПИДа.
Я гипербрезгливая с детства. Я даже после мамы ложку не могла облизать. Слова «секс» в нашей семье не было, меня тщательно оберегали от любой информации об этом, я не гуляла, не ходила на школьные дискотеки. Но мне это не помешало в 17 лет лишится девственности с наркоманом по очень большой любви. И я все про страшные болезни наркоманов к тому же знала. Но меня это не остановило. Потом я больше года ходила и боялась, пока не рассказала маме и она не сводила меня в больницу, чтобы удостовериться, что у меня нет никакого СПИДа и пр.
Это полный бред про развращение. С учетом того какие сейчас дети. Все последующие поколения все более тупее. Мне кажется, они уже рождаются развращенными.
Я в 14-15 лет уже всё знала. Всё-таки, интернет есть у всех, а переходный возраст как раз время, когда интересно всё и обо всём. О странном процессе на видео спросила у мальчиков во дворе, они объяснили. А о СПИДе одно время даже по ТВ ведь была социальная реклама. У нас в школе довольно неплохо эта информация передавалась. О беспорядочном сексе никто, конечно, не говорил.
Конкретно мне брошюрки и тематические уроки (кстати, о СПИДе ведь ещё и говорят во время лекций о вреде наркотиков) дали общее представление о том, как делать можно, а как лучше не стоит. Плюс понимание того, что люди, у которых ВИЧ и СПИД - такие же, как и все. Это не обязательно проститутки и наркоманы, ситуации бывают разные. Бояться взаимодействия с ними в социальной среде не стоит.
Я в детстве увидела книжечку про СПИД, потом при каждой температуре боялась, что у меня СПИД. И долго боялась какой-либо близости.
Сериалы по ТНТ нам давно уже всё рассказали. Пошлость активно пропагандируется на ТВ и в интернете. Поздно детей пугать картинками.
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Текст, оформление: Камила Мориак
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