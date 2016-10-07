Напомним, с предложением Роскомнадзору запретить проведение семинаров по профилактике ВИЧ-инфекций выступила общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление».
Организация также была против:
- закона «о шлепках»;
- бэби-боксов
;
- неоправданного изъятия детей из семьи.
Экспертиза выполнена комиссией в составе шести человек из Санкт- Петербурга, г. Севастополя, Нижнего Тагила, Хабаровска, Казани, Новочеркасска, а также фокус группой из двух психологов и одного общественного деятеля, отца троих детей.
В группу экспертов вошли:
- учительница английского языка из г. Нижнего Тагила Евгения Краснослободцева;
- учительница географии из г. Новочеркасска Мясникова Марина Федоровна;
- учительница биологии из г. Хабаровска Ковалева Елена Владимировна;
- психолог из г. Севастополь Хмурова Оксана Николаевна;
- преподаватель психологии из г. Санкт-Петербурга Тачмамедова Жанна Курбановна;
- преподавательница научного коммунизма из г. Казани Хасанова Гульнара Фатыховна.