Часть 1 (Лектор). Не один вид сексуального контакта без предохранения не является безопасным. Это касается и анального, и орального, и вагинального секса. Обязательно нужно предохраняться, при анальном сексе, нужно предохраняться презервативами, специальными для анального секса. Они продаются в секс-шопах и других магазинах. Понятно, что вам пока доступ туда закрыт, но... (смех).

Нет, я ответила на твой вопрос. Нет, это здорово, что вы задаете такие вопросы. Вы будете знать, как себя защитить от этого, правда. Например, я знаю одну маму, одну родительницу прекрасную, которая сама покупает своему сыну презервативы (смех).

Вот, поэтому... нет, ну смотря какие у вас отношения с родителями. Кто-то очень, как сказать, очень... такие близкие отношения, что вы можете чем-то поделиться, кто-то стесняется, у кого-то вообще на это крест большой там... то есть разные семьи есть.

И так, что касается орального секса, здесь нужно пользоваться мужчинам презервативом. Женщина пользуется специальными женскими презервативами, либо салфетками, которые делаются из обычного презерватива, разрезаются вдоль, ну и собственно там...

Поэтому, не пренебрегайте, пожалуйста, этими советами, потому что так можно заразиться ВИЧ инфекцией ... живет она только в жидкости...

Часть 2 (Ребенок) - Можно вопрос? Ну самый большой вариант того, что бы заразиться ВИЧ инфекцией или СПИДом, это через половую связь.

(Лектор) - Да, самый верный путь.

(Ребенок) - Вот, следующее, значит, я такой пойду (смех) с двумя резинками, правильно? И веду еще беспорядочные половые связи. Нужно, мне кажется, нужно поговорить про то, что, почему не надо вести беспорядочные половые связи, даже с защитой (смех).

(Лектор) - То есть ты считаешь, что важно говорить не о профилактике, а... (Ребенок) - О информационной безопасности.

(Лектор) - ... О том, что нельзя вести беспорядочные половые связи.

(Ребенок) — Да.

(Лектор) - Я согласна с тобой, но, к сожалению, это не работает. Понимаете, если я вам сейчас скажу, что много, с разными людьми заниматься сексом это плохо... то вы вряд ли станете меня слушать, потому что это вообще не моего ума дело...

