В каждом городе есть район, который несёт дурную славу и которым – иногда даже с гордостью – пугают приезжих. В Москве это Чертаново и прочие окраины с богатой криминальной историей, в Екатеринбурге – Уралмаш, в Нижнем Тагиле – Вагонка, или, если официально, Дзержинский район. А на самом его краю располагается микрорайон Северный посёлок, где многие тагильчане ни разу не были, для них эта часть города – загадка. Если Вагонке свойственно чувствовать себя обособленной от Нижнего Тагила (при поездке в центр местные говорят: «Едем в город»), то люди в Северном негласно отделяют себя и от Дзержинского района. Они называют себя северскими.