– Случается, конечно, всякое, но обычно, если кто буянить начинает, достаточно напомнить, что мы в один садик ходили и в одной школе учились, а родители наши и дедушки-бабушки вместе работали. Молодёжи, если буянить начнёт, я могу пригрозить, что их родителям всё расскажу, и они тут же успокоятся. Все же друг друга по именам знают. Тут никакие сигнализации не нужны, во дворах, вместо камер наблюдения, есть бабушки, они чужака увидят сразу. А если свой украдёт… бывали такие случаи у некоторых по пьяни, но им потом говорили, что у своих брать нехорошо, и они всё возвращали, – объясняет кассир местного алкомаркета.

