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День знаний, танцевальная прогулка и стихи Хармса
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Вот и кончилось лето, наступили первые осенние выходные. А вместе с ними пришел и первый осенний праздник – День знаний. TagilCity.ru подобрал для вас самые главные события предстоящих выходных.

Конечно же в центе событий в эти выходные – это юные тагильчане. Белые банты, галстуки и пышные букеты – важные атрибуты первого школьного дня. 1 сентября нижнетагильские музеи гостеприимно распахнут свои двери для школьников. Посещения выставок в этот день для них бесплатны. Кроме того, ребят ждут всевозможные квесты, интерактивные мероприятия и экскурсии.

Танцевальная прогулка снова закружит тагильчан в ритме современной музыки. Проводите последний день лета зажигательным танцем. В баре «Гора» прочтут детские стихи недетского писателя Даниила Хармса.

А также в эти выходные вас ждут новинки кино, чемпионат по стритболу, фестиваль «PROTEST FEST».

Не забудьте прочесть самые интересные новости TagilCity.ru за прошедшую неделю.

Хороших вам выходных!
День знаний в музеях Нижнего Тагила
Дорогие школьники, студенты, педагоги и родители!
Приглашаем отметить 1 сентября походом в музей, ведь в этот день вход для дошкольников, школьников и студентов совершенно бесплатный.

Также вы можете поучаствовать в интерактивных мероприятиях и квестах,
подготовленных специально для вас музеем-заповедником.
(Все мероприятия оплачиваются отдельно и проводятся только по предварительной заявке).


Телефон: 37-02-01 (8-909-017-1663)
Выставочные залы музея-заповедника
Игра-квест «Вечные ценности», на которой, выполнив задания, вы сможете определить, насколько хорошо знаете историю Нижнего Тагила (для учащихся 1-8 классов, группа до 25 человек).6+
Стоимость: дошкольники – 25 руб., учащийся – 40 руб., студенты – 50 руб., пенсионеры – 90 руб., взрослые – 100 руб.

Квест «Зоо-миссия», который пройдет на выставке «Такие близкие животные» и подарит возможность поближе познакомиться с представителями животного мира Урала и России, узнать много новых фактов о жизни братьев наших меньших (для учащихся 1-4 классов, группа до 20 человек). 6+
Стоимость: дошкольники – 25 руб., учащийся – 40 руб., студенты – 50 руб., пенсионеры – 70 руб., взрослые – 80 руб.

Адрес: пр. Ленина, 1.
Музей «Демидовская дача»
Квест-ориентирование «Историческое ориентирование» по парку музея «Демидовская дача», где вы узнаете, какими были английские пейзажные сады в XIX веке, в том числе и в Нижнем Тагиле. Вас ждет увлекательное передвижение по парку со старой картой в руках, которая позволит узнать, где и что располагалось на этой территории 150 лет назад! 6+
Стоимость: дошкольник – 30 руб., учащийся – 50 руб., студент – 60 руб., пенсионер – 60 руб., взрослый - 60 руб.

Квест «Музейный лабиринт», на котором вам предстоит не только пройти по музейным залам, но и выполнить занимательные задания, которые, несомненно, расширят и укрепят ваши знания по истории родного края. 12+
Стоимость: дошкольник – 30 руб., учащийся – 50 руб., студенты – 60 руб., пенсионеры – 135 руб., взрослые – 160 руб.

Адрес: ул. Красногвардейская, 5а.
Музей природы и охраны окружающей среды
Минералогический квест «Загадки уральского малахита», где вы узнаете, как и почему этот яркий зеленый минерал стал одним из брэндов Нижнего Тагила. 6+
Стоимость: дошкольники – 25 руб., учащийся – 40 руб., студенты – 50 руб., пенсионеры – 85 руб., взрослые – 100 руб.

Адрес: пр. Ленина, 1а.
Музей истории подносного промысла
Интерактивное мероприятие «По следам династии Худояровых». Вы окажитесь в доме Исаака Худоярова, где вас гостеприимно встретят его дочери Агафья и Марфа, и вы отправитесь в увлекательное путешествие во времени, требующее смекалки, внимания и скорости и позволяющее узнать все тайны создания расписного тагильского подноса (для учащихся 1-7 классов, группа до 15 человек).
Стоимость: дошкольники – 25 руб., учащийся – 40 руб., студенты – 50 руб., пенсионеры – 100 руб., взрослые – 120 руб.

Адрес: ул. Тагильская, 24.
Историко-технический музей «Дом Черепановых»
Квест «Тагильские изобретатели». Проявив эрудицию и внимание, вы узнаете, почему Нижний Тагил стал родиной российского паровозостроения, и что еще изобрели тагильские умельцы. 6+
Стоимость: дошкольники – 25 руб., учащийся – 40 руб., студенты – 50 руб., пенсионеры – 100 руб., взрослые – 120 руб.

Адрес: ул. В.Черепанова, 1.
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина
Квест «Тот самый дом», который познакомит вас с историей жизни и творчества тагильского писателя А.П. Бондина (для учащихся 3-8 классов, группа до 25 человек).
Стоимость: дошкольники – 25 руб., учащийся – 40 руб., студенты – 50 руб., пенсионеры – 85 руб., взрослые – 100 руб.

Адрес: ул. Красноармейская, 8.
Краеведческая библиотека музея-заповедника
Интерактивное мероприятие «Леттеринг от Петра I до наших дней», на котором вы познакомитесь с искусством графического начертания букв и знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему. 12+
Стоимость: дошкольники – 25 руб., учащийся – 40 руб., студенты – 50 руб., пенсионеры – 60 руб., взрослые – 60 руб.

Адрес: ул. Уральская, 6.
День открытых дверей в детских клубах
«Искорка» и «Акварель»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4 и 7
1 сентября в 15.00 свои двери для маленьких художников 4-6 лет распахнет клуб «Искорка»
На занятиях клуба, проходящих в различных залах музея, ребята знакомятся с удивительным миром искусства, узнают о художественных материалах – главных помощниках художника, учатся различать цвета, тона и оттенки, узнают о народном искусстве, основах композиции и многом-многом другом.
2 сентября в 15.00 познакомиться с музеем смогут юные от 7 до 10 лет посетители клуба «Акварель»
На каждом занятии клуба ребята постепенно знакомятся со сложным, многогранным и прекрасным миром творчества, с различными техниками рисования и жанра изобразительного искусства, узнают о великих художниках.
Антон Шипулин и Сергей Исаев подарили спортобъекты детям Нижнего Тагила
29 августа олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и актер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев приехали в Нижнетагильский детский дом-школу на торжественное открытие спортивных объектов, которые они презентовали детям.
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Три новые школы откроются к 1 сентября в Свердловской области
К новому учебному году допущены 1450 образовательных учреждений Свердловской области. Помимо школ, в которых в течение летних каникул прошли ремонтно-восстановительные работы, в регионе появятся вновь построенные учебные заведения.
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Акция «Внимание – дети» проходит на дорогах Нижнего Тагила до 9 сентября
В связи с началом учебного года, сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В период с 20 августа по 9 сентября на дорогах Нижнего Тагила проходит профилактическое мероприятие «Внимание — дети!».
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«Вместе против террора»
Мероприятие по солидарности в борьбе с терроризмом
2 сентября в Комсомольском сквере с 11.00 до 13.00
Приглашаются принять участие все желающие, чтобы почтить память погибших в Беслане.
На мероприятии пройдут мастер классы:
  • «Мы зачеркнем нашей общею кистью выстрелы, взрывы, огонь, терроризм» – рисунки на асфальте и мольберте.
  • «Голуби Беслана» – изготовление голубей из бумаги.
  • «Мы голосуем за мир!» – изготовление интерактивного плаката.
  • «Помним, скорбим..... сплотимся и победим» – фотозона.
В 13.00 будут выпущены воздушные шары в память погибших детей.
Мультфильмы
«Мультобоз»
Кинотеатр «Красногвардеец» показывает лучшую отечественную анимацию для взрослых и детей. На фестивале будут показаны три программы лучших российских анимационных короткометражек разных лет.

Сеансы 31 августа – 2 сентября: 10.00, 11.30.
«Мульт в кино»
Сеансы 1 и 2 сентября
КРЦ «Россия»: 10.00, 11.00.
ТЦ DEPO: 10:45
Танцевальная прогулка
31 августа в 18.30
Сама идея максимально проста — участники гуляют и танцуют, просто гуляют и просто танцуют, как умеют, без каких-либо требований к уровню подготовки и танцевальному направлению. В наушниках, под один плейлист по разным местам.

Приходите, пробуйте, гуляйте, танцуйте! Каждый из нас делает танцевальную погулку особенной и неповторимой.
Место: территория музея «Демидовская дача»
Фестиваль «PROTEST FEST»
1 сентября в 19.00
На ГГМ, на берегу Муринских прудов в первый день осени пройдёт необычная вечеринка от ресторана «Вкус улиц». Гостей ждут много еды, напитков, качественном музыки и увлекательные квесты. Чтобы стать участников вечеринки под открытым небом - просто идите на звук!
«Даниил Хармс и всякие детские стихи»
2 сентября в 18.00
В начале сентября организатор проекта «Чтец с горы» Камила Мориак предлагает тагильчанам вспомнить детские стихи (которые на самом деле совсем не детские) Даниила Хармса.
В программе вечера конкурс на лучшее прочтение детского стихотворения и конкурс на самое интересное четверостишие о 1 сентября (школа, первый день в школе, учитель, детство).
Владислав Пинаев вручил Сергею Носову знак «Почетный гражданин города Нижний Тагил»
27 августа врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев прибыл в Магаданскую область, где вручил Сергею Носову наградную ленту и знак «Почетный гражданин города Нижний Тагил».
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666 тысяч рублей выделено на ремонт Демидовской дачи в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле будет произведен ремонт в музее Демидовская дача, находящемся по адресу ул. Красногвардейская, 5А. Ремонт пройдет в основном здании и прилегающих флигелях.
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Заморозки до -4 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле 31 августа и 1 сентября
31 августа и 1 сентября в Свердловской области ожидаются заморозки от 0 до -4 градусов.


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Открытие фотовыставки «Лекарство антропоген»
31 августа в 17.00
Если мы предположим, что люди и, как следствие, человеческая цивилизация является продуктом природы, учитывая, как это проявилось, как небольшие растущие изменения в топографии, внешний наблюдатель мог бы описать как аутоиммунное заболевание, атакующее собственное тело.
Влияние человечества на геологию Земли настолько важно, что голоцена 11650 лет, нынешняя геологическая эпоха, предлагается заменить на новую, названную антропоценом, от греческого слова «антропос» для человека.
Место: галерея SPACE PLACE, пр. Строителей 1а
Стоимость: бесплатно
Турнир по стритболу
2 сентября в 17.00
Требования для участия:
  • Участникам команд должно быть не менее 14 лет.
  • Три игрока в команде.
  • Стартовый взнос 150 рублей. Команд а победителей получает все деньги.
Место: стадион поселка Старатель
Стоимость для зрителей: бесплатно
Новинки кино
Боевик «Решение о ликвидации»
Сеансы с 31 августа по 2 сентября
«Красногвардеец»: 15.20, 19.20
Ужасы «Проклятье: кукла ведьмы»
Сеансы с 31 августа по 2 сентября
«Красногвардеец»: 17.20, 21.10
Биография «Гоголь. Ближайший»
Сеансы с 31 августа по 2 сентября
«Красногвардеец»: 17.20, 21.10
Курсанты ВПК «Гранит» подарили ДРО ООО «ВОИ» инвалидную коляску
28 августа курсанты ВПК «Гранит» во главе с руководителем Дмитрием Сидлецким нанесли визит обществу инвалидов Нижнего Тагила, в подарок они привезли облегченную инвалидную коляску японского производства.
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Тагильчане могут получить 500 тысяч рублей на собственный социальный проект
Жители Нижнего Тагила могут реализовать собственный социальный проект, подав заявку на получение 500 тысяч рублей.


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Памятники героям войны будут отремонтированы в Нижнем Тагиле в 2019 году
Шесть памятников героям войны и труженикам тыла в Нижнем Тагиле будут отреставрированы в 2019 году. Восстановленные памятные объекты будут подарком горожанам к 75-летию Великой победы.
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