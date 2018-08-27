Друзья! Вот и кончилось лето, наступили первые осенние выходные. А вместе с ними пришел и первый осенний праздник – День знаний. TagilCity.ru подобрал для вас самые главные события предстоящих выходных.



Конечно же в центе событий в эти выходные – это юные тагильчане. Белые банты, галстуки и пышные букеты – важные атрибуты первого школьного дня. 1 сентября нижнетагильские музеи гостеприимно распахнут свои двери для школьников. Посещения выставок в этот день для них бесплатны. Кроме того, ребят ждут всевозможные квесты, интерактивные мероприятия и экскурсии.



Танцевальная прогулка снова закружит тагильчан в ритме современной музыки. Проводите последний день лета зажигательным танцем. В баре «Гора» прочтут детские стихи недетского писателя Даниила Хармса.



А также в эти выходные вас ждут новинки кино, чемпионат по стритболу, фестиваль «PROTEST FEST».



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Хороших вам выходных!

