Квест-ориентирование «Историческое ориентирование» по парку музея «Демидовская дача», где вы узнаете, какими были английские пейзажные сады в XIX веке, в том числе и в Нижнем Тагиле. Вас ждет увлекательное передвижение по парку со старой картой в руках, которая позволит узнать, где и что располагалось на этой территории 150 лет назад! 6+
Стоимость: дошкольник – 30 руб., учащийся – 50 руб., студент – 60 руб., пенсионер – 60 руб., взрослый - 60 руб.
Квест «Музейный лабиринт», на котором вам предстоит не только пройти по музейным залам, но и выполнить занимательные задания, которые, несомненно, расширят и укрепят ваши знания по истории родного края. 12+
Стоимость: дошкольник – 30 руб., учащийся – 50 руб., студенты – 60 руб., пенсионеры – 135 руб., взрослые – 160 руб.
Адрес: ул. Красногвардейская, 5а.