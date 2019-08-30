культобзор на tagilcity.ru
Танцы, разговоры о смерти и «Свадьба слепых»
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Приближаются выходные, и TagilCity.ru традиционно подготовило для вас подборку самых ярких событий предстоящего уикенда.

Часто ли вы разговариваете о смерти? В последний день лета можно собраться с друзьями в баре для того, чтобы побеседовать на эту тему. На следующий день, чтобы развеять мысли о старухе с косой, можно смело отправляться на очередную танцевальную прогулку и погрузиться в ритмы любимой музыки.

Для ценителей искусства в Нижнем Тагиле вновь открывается выставка одной картины. На этот раз в центре внимания картина Митрофана Берингова «Свадьба слепых».

Хорошего настроения и чудесных выходных!

Музеи
«Чаепитие в старом парке»
31 августа в 14:00 и 16:00

Кроме чаепития в программе:
- мастер-классы по изготовлению русской народной куклы-закрутки;
- вы увидите настоящие самовары, узнаете об их устройстве, понаблюдаете за процессом растопки;
- викторина с призами.

Вход свободный.

Музей-усадьба «Демидовская дача»
ул. Красногвардейская улица, 5а
1 сентября в музее

1 сентября в 13:00

В День знаний в музее-заповеднике можно будет
поучаствовать в интерактивных мероприятиях и квестах, лекциях и мастер-классах.

Нижнетагильский музей заповедник «Горнозаводской Урал», пр. Ленина, 1
Интерактивное мероприятие «Литературная монополия»

31 августа в 15:00


Проверь свои знания в области литературы, приди к финишу первым и стань «министром культуры».

Стоимость: дошкольник - 25 рублей, учащийся - 55 рублей, студент - 75 рублей, пенсионер - 85 рублей, взрослый - 100 рублей.


Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8
Спорт
Турнир по хоккею
Забег «Долгая Трейл»
31 августа в 11:00

«Долгая Трейл» - первый Трейл-забег на горе Долгой.

Дистанции: 12км и 1км (детский старт)


гора Долгая.
Центр соревнований - л/б «Спартак»
Разное
Фестиваль красок «Яркий Тагил»
31 августа в 15:00


Парк им. Бондина (у главной сцены)

Танцевальная прогулка «Dance Walking Tagil»
1 сентября в 17:00


Музей-усадьба «Демидовская дача»
Красногвардейская улица, 5а
Death Cafe
31 августа в 14:00

Death Cafe – встречи за чашкой чая, на которые приходят, чтобы поговорить о смерти.

Участником Death Cafe может стать любой человек, у которого есть потребность обсудить тему смерти. Единственное препятствие – возрастной ценз 18+. Для участия во встрече необходима регистрация.

Вход свободный.
Бар «Гора», ул. Огаркова, 2

Выставки
Выставка «Картина «Свадьба слепых» М. Берингова»

С 29 августа
Выставка продолжает проект музея-заповедника «Выставка одного экспоната» и представляет одну из уникальных работ известного в 1920-30-е гг. художника, забытого по ряду причин, человека с интересной судьбой. Ее открытие приурочено к 130-летию со дня рождения Митрофана Берингова и 90-летию создания картины «Свадьба слепых».

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», пр. Ленина, 1
Выставка «Я пёс»
31 августа в 18:00

В последние дни лета в галерее «Народная» поселился ПЁС заводских окраин, принёс пыль и арт. Это выставка диджитал-арта молодого художника Димы Кудлая.


Галерея «Народная»
гаражный кооператив за парком «Народный»
Выставка «Я думал, что видел свет»
30 августа в 18:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Джеффри Робинса (США).


Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Кино
«В Кейптаунском порту»
31 августа и 1 сентября в 19:00



Кинотеатр «Красногвардеец»
«Тачка на миллион»
31 августа и 1 сентября

«Россия», «Родина»
«Королевские каникулы»
31 августа и 1 сентября

«Россия», «Родина»
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова
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