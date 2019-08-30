Друзья! Приближаются выходные, и TagilCity.ru традиционно подготовило для вас подборку самых ярких событий предстоящего уикенда.



Часто ли вы разговариваете о смерти? В последний день лета можно собраться с друзьями в баре для того, чтобы побеседовать на эту тему. На следующий день, чтобы развеять мысли о старухе с косой, можно смело отправляться на очередную танцевальную прогулку и погрузиться в ритмы любимой музыки.



Для ценителей искусства в Нижнем Тагиле вновь открывается выставка одной картины. На этот раз в центре внимания картина Митрофана Берингова «Свадьба слепых».



Хорошего настроения и чудесных выходных!



