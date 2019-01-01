Фестиваль документального кино «Россия»
1- 6 октября
Около 500 фильмов из 57 городов и 12 стран постсоветского пространства поступило в 2019 году в отборочную комиссию фестиваля. Географический разлет – от Калининграда до Магадана, от небольшой студии телевидения из поселка Уральский до сопродюсеров из США, Франции и Финляндии. В итоге в две конкурсных программы вошло 476 работ. В программе конкурса документальных фильмов – 27 фильмов, среди которых работы известных кинодокументалистов: Андрея Шемякина, Ивана Твердовского, Татьяны Скабард, Владимира Эйснера, Владимира Головнёва, Галины Адамович. Конкурс телевизионных документальных фильмов представит 19 фильмов.
Кинотеатр «Красногвардеец» и в Центральная городская библиотека