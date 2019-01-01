Культобзор на tagilcity.ru
Джокер, Венский бал и документальное кино
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Выходные закончились, но это не повод для грусти, ведь впереди ещё много интересного. Читайте культобзор от TagilCity.ru и выбирайте себе мероприятие по душе!


Приятных вам дней!
Филармония
«На Венском балу»
2 октября в 18:30

Стоимость: 450-650 рублей

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
«Орган и Джаз»
4 октября в 18:30

Стоимость: 950 рублей

Органный зал Музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Разное
Концерт, просвещённый Дню пожилого человека
1 октября в 16:00


ДК Железнодорожников, ул. Хохрякова, 17
Презентация проекта «Вместо»
4 октября в 17:00


Центральная городская библиотека, ул. Строителей, 1а
Фестиваль документального кино «Россия»
1- 6 октября

Около 500 фильмов из 57 городов и 12 стран постсоветского пространства поступило в 2019 году в отборочную комиссию фестиваля. Географический разлет – от Калининграда до Магадана, от небольшой студии телевидения из поселка Уральский до сопродюсеров из США, Франции и Финляндии. В итоге в две конкурсных программы вошло 476 работ. В программе конкурса документальных фильмов – 27 фильмов, среди которых работы известных кинодокументалистов: Андрея Шемякина, Ивана Твердовского, Татьяны Скабард, Владимира Эйснера, Владимира Головнёва, Галины Адамович. Конкурс телевизионных документальных фильмов представит 19 фильмов.


Кинотеатр «Красногвардеец» и в Центральная городская библиотека
Список фильмов-участников Фестиваля
Спектакли
«Число Х»
3 октября в 18:00

Спектакль Нового Молодежного театра посвящен личности и творчеству Велимира Хлебникова - одного из самых загадочных и ярких поэтов русского авангарда.


Стоимость: 300 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
«Без вины виноватые»
2 октября в 18:00

Стоимость: 470– 500 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Тётки»
3 октября в 18:00

Стоимость: 470– 500 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Мой внук Вениамин»

4 октября в 18:00

Стоимость: 470– 500 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Спорт
Тестирование на нормы ГТО
1 октября в 14:00

Октябрьский проспект, 16а
    Фестиваль ВФСК ГТО
    3 октября в 9:45

    Возраст участников от 50 лет и старше.

    ФОК «Президентский»
      Кино
      «Франкенштейн: Камбербэтч»
      (рус. субтитры)
      1 октября в 19:00
      Существует мнение, что Ли Миллер – создание – наиболее яркий из двух, а Камбербэтч органичнее в роли доктора, но чтобы согласиться или опровергнуть это утверждение, надо увидеть в каждой из ролей их обоих. Неудивительно, что актеры разделили между собой две главные лондонские театральные награды – премию Лоуренса Оливье и премию газеты Evening Standard.

      Стоимость: 450 рублей

      ТЦ DEPO
      «Джокер»
      С 3 октября

      ТЦ DEPO
      «Россия», «Родина»
      «Добыча»

      С 3 октября

      ТЦ DEPO
      «Волшебник»
      С 3 октября

      ТЦ DEPO
      «Россия», «Родина»
      Текст и оформление: Нателла Николова
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