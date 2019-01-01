1 октября в 19:00

Существует мнение, что Ли Миллер – создание – наиболее яркий из двух, а Камбербэтч органичнее в роли доктора, но чтобы согласиться или опровергнуть это утверждение, надо увидеть в каждой из ролей их обоих. Неудивительно, что актеры разделили между собой две главные лондонские театральные награды – премию Лоуренса Оливье и премию газеты Evening Standard.



Стоимость: 450 рублей



ТЦ DEPO

