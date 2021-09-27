Дни музыки, ходьбы и фестиваль уральского кино

Осенняя хандра это не про тагильчан, ведь правда? В нашем городе проходит столько интересных событий, что можно посещать их каждый день.
Подробнее о новых мероприятиях читайте в культобзоре от TagilCity.ru. Хороших выходных!
«День музыки»
«День ходьбы»
«ОЙКА»
Презентация книги Татьяны Мезениной и Ольги Мищенко
«Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Старффином»,
работает до 10 октября
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Озеро любви», работает до 31 октября
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Металл в украшении дома», работает до ноября
Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»
«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Дело»
с 23 сентября
«Красногвардеец»
«Титан»
в сентябре и октябре
«Красногвардеец»
Этнофест
«Разжимая кулаки»
с 9 сентября
«Красногвардеец»
My Little Pony: Новое поколение»
с 23 сентября
ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Фикси Кино»
с 16 сентября
«Красногвардеец», ТЦ ДЕПО
«Веном 2»
с 16 сентября
«Красногвардеец», ТЦ DEPO
«Вокруг света за 80 дней»
с 9 сентября
ТЦ DEPO
Творческие клубы
«Осенний драйв»