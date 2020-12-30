Итоги экологической реформы в Северном кластере Свердловской области в 2020 году
О работе Регионального оператора в цифрах и фактах
Национальный проект "Экология", напомним, подразумевает новую систему обращения с отходами.
Для этого в Свердловской области в нескольких зонах выбраны региональные операторы, которые обновляют оборудование, спецтранспорт, массово устраняют свалки, оборудуют контейнерные площадки, проводят работу с населением и т.д.
За 2020 год регоператору удалось значительно обновить спецтранспорт и контейнерные площадки:
Обновлена значимая часть спецтехники и контейнеров