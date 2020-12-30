Итоги экологической реформы
в Северном кластере Свердловской области
в 2020 году
О работе Регионального оператора в цифрах и фактах
Национальный проект "Экология", напомним, подразумевает новую систему обращения с отходами.

Для этого в Свердловской области в нескольких зонах выбраны региональные операторы, которые обновляют оборудование, спецтранспорт, массово устраняют свалки, оборудуют контейнерные площадки, проводят работу с населением и т.д.
За 2020 год регоператору удалось значительно обновить спецтранспорт и контейнерные площадки:
Обновлена значимая часть спецтехники и контейнеров
24
единицы грузового специализированного автотранспорта
единиц специализированной техники и оборудования
пластиковых контейнеров
12
3200
80
металлических бункеров-накопителей объемом 8 м³
Для муниципалитетов закупили 3200 мусорных контейнеров
В течение 2020 года городам Свердловской области распределили 1622 контейнера объёмом от 0,75 и 1,1 м³.

Всего с начала деятельности региональный оператор приобрел 7 239 контейнеров.
519 контейнеров
414 контейнеров
88 контейнеров
80 контейнеров
75 контейнеров
60 контейнеров
32 контейнера
20 контейнеров
1 контейнер
Этого количества хватит практически на всю длину Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле.
200 контейнеров
Продолжена работа по ликвидации несанкицонированных свалок
К моменту публикации региональным оператором ликвидирована каждая пятая несанкционированная свалка из реестра, составленного в рамках соглашения с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области.
1
до 150 м³
- Качканарский городской округ
- Городской округ Карпинск
- Серовский городской округ
2
от 150 м³
- Гаринский городской округ
- Верхотурский округ
- Нижний Тагил
3
масштабные и затратные
- Североуральский городской округ
- Городской округ Верхотурский
- Юго-восточная часть г. Кушва
2197 м³
31 930 м³
191 116 м³
С вывозом мусора с этих свалок справятся 122 КамАЗа
Для уборки этих территорий понадобятся 1 773 КамАЗа.
Мусор с этих территорий едва вместится в 10 617 КамАЗов.
По состоянию на 15 декабря 2020 года:
- объем вывезенных отходов составил 14 877 м³
- ликвидировано и предотвращено дальнейшее размещение мусора на 157 земельных участках Свердловской области.
Ещё 95 объектов условно разделены на три группы в зависимости от объёма:
Более 24 тысяч свердловчан оставили заявки на вывоз мусора
Сообщения поступают из трёх источников: от СМИ, с "горячей линии" регоператора и от Единой дежурно-диспетчерской службы.
В 2020 году свердловчане сообщили о 212 свалках. Красным на карте отмечены самые масштабные из них.
Краснополье, свалка объёмом 2 751 кубометров
село Петрокаменское, свалка объёмом 8 680 кубометров
город Нижняя Тура, свалка объёмом 1 166 кубометров
24 424
1 432
заявки от потребителей
о дополнительном вывозе отходов (сбор крупногабарита, субботники, вывоз от юрлиц по мере накопления)
обращения за справочной информацией о заключении договоров, порядке обслуживания, начислениях и перерасчетах и т.п.
44
сообщения от ЕДДС по информации о ЧП на контейнерных площадках, обнаружении несанкционированных свалок и т.п.
2
заявления потребителей о некачественном предоставлении услуги по обращению с ТКО
Нижний Тагил – 14492
ГГО – 1866
Краснотурьинск – 1424
Нижний Тагил – 525
ГГО – 56
Краснотурьинск – 273
Серовский ГО
и Краснотурьинск
Нижний Тагил - 15
Серов - 4
Верхотурье - 4
Масса вывезенных отходов составила 1 636,5 тонн. Столько же весит 30 танков "Армата" в полной боевой готовности.
Региональный оператор провёл работу по координированию ликвидации несанкционированных свалок в 157 случаях.
город Краснотурьинск, свалки по всей территории объёмом более 600 кубометров
город Карпинск, свалки по всей территории объёмом более 300 кубометров
Региональный оператор ведет работу по мониторингу мест ликвидации несанкционированных свалок.
Специалисты Регоператора в 2020 году проверили 58 территорий, где годом ранее были ликвидированы несанкционированные свалки.

На четырёх из них снова начали выбрасывать мусор. Все они располагаются в Нижнем Тагиле.
Свалки от 30 до 100 кубометров на улицах Ангарская - ул. Монтажников, в районе ул. Киевская, 48, ул. Энергетиков, 11, районе ул. Заречная, 120.
8-800-234-02-43
- для сообщений о несанкционированных свалках и жалобах на качество обслуживания
8-800-234-66-48
- поддержка предпринимателей и бизнеса по техническим и юридическим вопросам, связанным с обращением ТКО
8-800-250-32-42
- для всех вопросов от граждан, связанных с оплатой коммунальной услуги
В 2020 году Регоператором вывезено

2 500 000 м³ отходов

Собираемость по оплате за услугу составляет:
82,25%
2020 год
68,8%
в среднем за время работы регионального оператора
rifey-apo1@mail.ru
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