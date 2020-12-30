Более 24 тысяч свердловчан оставили заявки на вывоз мусора

Сообщения поступают из трёх источников: от СМИ, с "горячей линии" регоператора и от Единой дежурно-диспетчерской службы.

В 2020 году свердловчане сообщили о 212 свалках. Красным на карте отмечены самые масштабные из них.

Краснополье, свалка объёмом 2 751 кубометров

село Петрокаменское, свалка объёмом 8 680 кубометров

город Нижняя Тура, свалка объёмом 1 166 кубометров

24 424

1 432

заявки от потребителей

о дополнительном вывозе отходов (сбор крупногабарита, субботники, вывоз от юрлиц по мере накопления)

обращения за справочной информацией о заключении договоров, порядке обслуживания, начислениях и перерасчетах и т.п.

44

сообщения от ЕДДС по информации о ЧП на контейнерных площадках, обнаружении несанкционированных свалок и т.п.

2

заявления потребителей о некачественном предоставлении услуги по обращению с ТКО

Нижний Тагил – 14492

ГГО – 1866

Краснотурьинск – 1424

Нижний Тагил – 525

ГГО – 56

Краснотурьинск – 273

Серовский ГО

и Краснотурьинск

Нижний Тагил - 15

Серов - 4

Верхотурье - 4

Масса вывезенных отходов составила 1 636,5 тонн . Столько же весит 30 танков "Армата" в полной боевой готовности.

Региональный оператор провёл работу по координированию ликвидации несанкционированных свалок в 157 случаях.

город Краснотурьинск, свалки по всей территории объёмом более 600 кубометров

город Карпинск, свалки по всей территории объёмом более 300 кубометров

Региональный оператор ведет работу по мониторингу мест ликвидации несанкционированных свалок.

Специалисты Регоператора в 2020 году проверили 58 территорий, где годом ранее были ликвидированы несанкционированные свалки.



На четырёх из них снова начали выбрасывать мусор. Все они располагаются в Нижнем Тагиле.