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Беспроцентная рассрочка: помощь тагильчанину или уловка банкиров и ритейлеров?
«Беспроцентная рассрочка» и «кредит под 0%» — сегодня подобные предложения можно встретить в любом магазине непродовольственных товаров. Нужную вам вещь вы получаете сразу, а вот деньги отдаете частями.

Как работает эта схема и кому это выгодно? Можно ли действительно не переплатить ни рубля? Мнения экспертов и жителей Нижнего Тагила в материале TagilCity.ru.
Рассрочка без переплаты?

Вы столкнулись с тем, что вам срочно понадобился телефон, а денег у вас на него нет? Наступили резкие холода, а покупку шубы вы в этом месяце не планировали? В торговом центре вам предложили товар за самую низкую цену в этом сезоне, но в ваших карманах пусто?

Причин, по которым тагильчане приобретают товар в рассрочку, может быть много. А вот финансовых правил всего несколько. Но они помогут вам не попасть в ловушки банков и магазинов.


Эксперты: «Рассрочка — это всегда кредит».
Это может стать причиной финансовых потерь, в частности, в случае возврата товара, поскольку расторжение договора купли-продажи и возврат денег не прекращают обязательства покупателя как заемщика перед банком-кредитором. Таким образом, в случае отказа от товара, покупателю необходимо должным образом оформить погашение кредита, в том числе внести банку плату за фактическое время пользования кредитом и иные платежи, предусмотренные кредитным договором.

Сергей Колганов
Начальник Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России
В том, что выгодное предложение может оказаться лишь уловкой магазина, житель Нижнего Тагила Николай убедился лично. Мужчине пришлось платить какое-то время за неисправный товар.
Решил взять товар в рассрочку и, будучи уверенным, что банк достаточно лояльный, обратился к их представителю в магазине. Но, название «Рассрочка» — лишь название. Вам не дадут товар без каких-либо переплат, совсем! Сумму, которую я заплатил за неисправный телефон мне не вернули, сослались на то, что я заплатил процент за пользование кредитом. Магазин посылал меня в банк, банк отправлял в магазин. В итоге я плюнул, и ни о какой рассрочке теперь не может быть и речи.

Николай
Житель Нижнего Тагила
Рассрочка — это один из видов кредитования. И с того момента, как вы подписали кредитный договор, у вас появляются не только права на товар, но и обязательства перед банком. А их не так просто аннулировать.

Кому выгодна рассрочка?

В целом, рассрочка выгодна трем сторонам:

  • магазин — сбывает дорогой товар и увеличивает обороты;
  • покупатель — приобретает товар любой ценовой категории, не расходуя одномоментно все свои сбережения;
  • банк — получает годовые проценты.

Но откуда берутся проценты, если мы отдаем ровно ту сумму, которая указана на ценнике?

Проценты уже заложены в цене.
Как работает рассрочка?
Например, вы приобрели сотовый телефон за 30 тысяч рублей. Ежемесячный платеж составил 2500 рублей. Но для банка магазин выставляет другую стоимость товара — со скидкой. Для финансовой организации ваш аппарат, условно, обойдется в 25 000. Вы отдаете каждый месяц по 2500 и банк забирает себе процент, в сумме, который и составит 5000 рублей.

Да, действительно, выгодно. Всю переплату берет на себя магазин.

Но недостатки у этой системы все-таки есть.

Во-первых, точно такой же товар можно найти дешевле — без накрутки цены для выплаты процентов банку. Во-вторых, если товар окажется неисправным, вам все равно придется заплатить какую-то часть денежных средств за пользование кредитом.

Помните! Магазин не обязан следить за вашими платежами. В конечном счете, вы платите проценты банку, а не магазину. До того момента, пока покупатель не выплатит полностью сумму рассрочки, он является пользователем, а не владельцем приобретенного товара.
Я купила зимнюю обувь (сапоги) в рассрочку в магазине. Вскоре подошва расслоилась и треснула. По гарантии сапоги приняли, но ту сумму, которую я заплатила мне не вернули, а это 5000 рублей. Мечусь между магазином и банком. Менеджер магазина говорит, чтобы звонила в банк, к ним все претензии. Ни помощи, ни поддержки.

Галина
Жительница Нижнего Тагила
Эксперты советуют:

«Внимательно посмотрите договор рассрочки. Как правило, в нем оговорен порядок возврата приобретенного товара, если был обнаружен брак. Да, вы имеете право вернуть товар, если он оказался бракованным. Но если обратиться к статье 811 ГК РФ, то очевидно, что за нарушение установленных сроков, вам начислят пени и штрафы. Поэтому, все документы необходимо изучать до того, как вы решите их подписать», — советует администратор одного из магазинов бытовой техники в Нижнем Тагиле.
Навязывание услуг в магазине

Помните: все хотят получить выгоду. Для более прибыльной сделки магазин может не только заранее накрутить цену на товар, но и навязать дополнительные услуги. Наверняка, вы обращали внимание на то, что консультанты торговых точек слишком настойчиво предлагают в дополнение к вашей покупке различные услуги и гарантии? Представители магазина за это получают бонусы. А банки кроме годового процента — дополнительные денежные средства. Вы же получаете переплату и высокий ежемесячный платеж.
Совершенно неожиданно сломался пылесос. Прямо после Нового года. С деньгами, естественно, напряг. И тут, о, чудо! Попадается на глаза реклама рассрочки без %. И хотя я уже взрослая девочка, в сказки давно не верю, решила поэкспериментировать. Приехали в магазин бытовой техники, молодой человек очень любезно нам все рассказал, выбрали пылесос. На ценнике — 10 000 рублей. В рассрочку на 2 года платеж составил 417 рублей /мес. Все сходится. Задаю вопрос: «Платеж действительно будет такой?». Получаю утвердительный ответ. Делаем выписку. Идем оформлять чудесную рассрочку без процентов. В магазине как раз был представитель одного из банков. Считаем ежемесячный платеж. Получается платеж — 1200/мес. На мое огромное удивление от озвученной суммы платежа мне ответили, что в платеж еще включена финансовая защита (т.е страховка). Т.к. я прекрасно знаю, что навязывание данной услуги не правомерно, прошу показать распоряжение, что страховка обязательна. Естественно его нет.

Вера
Жительница Нижнего Тагила
«Дополнительная гарантия, например, продлевает жизнь, так скажем, вашему телефону. То есть, если телефон сломался по ошибке производителя, но позже гарантийного срока, вы уже не сможете отремонтировать его за счет магазина. Не сможете его вернуть или обменять. Но если добавить еще месяц гарантии, то продавец обязан будет удовлетворить требования потребителя относительно недостатков товара», — рассказал TagilCity.ru администратор одного из магазинов бытовой техники в Нижнем Тагиле.
Важно! Вы имеете право отказаться от дополнительных услуг. Внимательно изучите условия акции. Некоторые магазины устанавливают свои условия, при несоблюдении которых, покупка данного товара в «долг» невозможна, но вы не обязаны соглашаться на них.
Продавец и специалист банка обязаны информировать покупателя обо всех предоставляемых услугах.
Условия банков

В секторе POS-кредитования есть еще несколько нюансов, которые важно знать.

Начальник Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Сергей Колганов отметил, что одним из распространённых нарушений банков в секторе POS-кредитования, является несвоевременное информирование клиента о его задолженности. Итог — быстро растущие пени и штрафы. А в дальнейшем — плохая кредитная история.
«Купила ноутбук в рассрочку. Продавец рассчитала сумму платежа, проговорила даты. Но я подумала, что магазину непринципиально, когда я буду отдавать. Главное, каждый месяц погашать нужную сумму и ладно. Думаю: «Ну что они мне в противном случае сделают?» А в итоге, магазин, конечно ничего мне не сделал, а вот банк и коллекторские службы меня долго терроризировали. Следующий кредит я уже не так просто оформила. Испортила себе кредитную историю в банке.

Наталья
Жительница Нижнего Тагила
Еще одна из уловок банка — кредитная карта. Покупатель может не заметить пункт, прописанный где-нибудь в середине договора и мелким шрифтом, о том, что при подписании соглашения банк вправе выпустить клиенту кредитную карту (с комиссией за обслуживание).

Пожалуй, самые неблагоприятные последствия для вас могут наступить, если вы проигнорируете строку, в которой прописан фактический кредитор. Вместо предполагаемого солидного банка может оказаться микрофинансовая организация. А у таких фирм несколько иные условия погашения и штрафы в случае просрочки.
5 ПРАВИЛ ЭКОНОМИИ
ПРИ ПОКУПКЕ В РАССРОЧКУ
Сравните
цены в разных магазинах
Подумайте
о целесообразности приобретения доруслуг
Читайте
внимательно договор купли-продажи и кредитный договор
Помните:
рассрочка - тот же кредит, поэтому не задерживайте оплату
Важно!
возвращая купленный в рассрочку товар, правильно оформите досрочное погашение кредита
Эксперты советуют

 — не торопитесь покупать в рассрочку, сравните цены на желаемый товар в нескольких магазинах;

 — не соглашайтесь с дополнительными услугами, если они не принесут никакой пользы. Магазин все равно заинтересован продать товар и пойдет, скорее всего, на сделку. А банк одобрит вам рассрочку, если у вас все в порядке с кредитной историей;

 — все документы, которые предоставляет вам продавец или кредитный эксперт, читайте внимательно. Важен каждый пункт;

 — рассрочка — это вид кредитования. Даже, если вы решили вернуть товар, не задерживайте оплату. Сначала убедитесь в том, что вы ничего не должны ни магазину, ни банку. Необходимо правильно оформить досрочное погашение кредита.
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