Беспроцентная рассрочка: помощь тагильчанину или уловка банкиров и ритейлеров?

Совершенно неожиданно сломался пылесос. Прямо после Нового года. С деньгами, естественно, напряг. И тут, о, чудо! Попадается на глаза реклама рассрочки без %. И хотя я уже взрослая девочка, в сказки давно не верю, решила поэкспериментировать. Приехали в магазин бытовой техники, молодой человек очень любезно нам все рассказал, выбрали пылесос. На ценнике — 10 000 рублей. В рассрочку на 2 года платеж составил 417 рублей /мес. Все сходится. Задаю вопрос: «Платеж действительно будет такой?». Получаю утвердительный ответ. Делаем выписку. Идем оформлять чудесную рассрочку без процентов. В магазине как раз был представитель одного из банков. Считаем ежемесячный платеж. Получается платеж — 1200/мес. На мое огромное удивление от озвученной суммы платежа мне ответили, что в платеж еще включена финансовая защита (т.е страховка). Т.к. я прекрасно знаю, что навязывание данной услуги не правомерно, прошу показать распоряжение, что страховка обязательна. Естественно его нет.